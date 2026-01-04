João Fonseca desiste do ATP de Brisbane por lesão e corre risco de deixar o Top 30

AUTOMOBILISMO

Principal competição de automobilismo brasileiro veio à Campo Grande em 2025, mas deixa Mato Grosso do Sul fora da rota na temporada deste ano

Stock Car anuncia calendário de 2026 de cinco categorias, a principal BRB Stock Car Pro Series, trará de volta a Corrida do Milhão e irá realizar sua primeira prova no estilo endurance (resistência), com três horas de duração.

A categoria Pro Series esteve em Mato Grosso do Sul em outubro, durante a temporada de 2025. Porém, neste ano o Autódromo Internacional Orlando Moura, de Campo Grande, não aparece na rota da competição de automobilismo.

No entanto, a Vicar confirmou a estreia do autódromo de Chapecó (SC) nesta temporada, e também do novo traçado de Goiânia, que foi totalmente reformado para receber a MotoGP.

Algumas etapas foram mantidas, como a de Cuiabá (MT), que estreou o autódromo na modalidade em 2025, e é marcada pela corrida no período noturno. Além da prova no traçado de Brasília (DF), que também estreou na categoria no ano passado.

A abertura da BRB Stock Car Pro acontecerá em Curvelo (MS), no dia 8 de março e dividirá o evento com a Banco BRB TCR South America e TCR Brasil Banco BRB. As demais categorias da Vicar – Turismo Nacional (TN), Stock Light e Fórmula 4 (F-4) iniciam suas temporadas logo após a estreia da categoria principal.

Stock Car Pro - 8 de março

Banco BRB Touring Car Racing South America - 8 de março

Touring Car Racing Brasil Banco BRB - 8 de março

Turismo Nacional - 23 de março

Stock Light - 26 de abril

Fórmula 4 - 26 de abril

Após as suas estreias, as provas das quatro categorias se manterão em conjunto com as provas da Stock Car Pro. Com exceção apenas da prova de Fórmula 4 de Interlagos, que será realizada como suporte do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, em 8 de novembro.

Os principais destaques do calendário desta temporada de 2026 são a Corrida do Milhão, em 27 de setembro, em Brasília, e a primeira prova de Endurance, no dia 18 de outubro em Goiânia.

Confira o calendário com as datas, locais e categorias:

08/03/2026 – Curvelo (MG) – Stock Pro, TCR

Curvelo (MG) – Stock Pro, TCR 29/03/2026 – Santa Cruz do Sul (RS) – Stock Pro, TN, TCR

Santa Cruz do Sul (RS) – Stock Pro, TN, TCR 26/04/2026 – Interlagos (SP) – Stock Pro, Stock Light, TCR, F-4

Interlagos (SP) – Stock Pro, Stock Light, TCR, F-4 17/05/2026 – Goiânia (GO) – Stock Pro, Stock Light, TN, F-4

Goiânia (GO) – Stock Pro, Stock Light, TN, F-4 13/06/2026 – Cuiabá (MT) – Etapa Noturna Stock Pro, Stock Light, TN, TCR, F-4

Cuiabá (MT) – Etapa Noturna Stock Pro, Stock Light, TN, TCR, F-4 26/07/2026 – Velocitta (SP) – Stock Pro, Stock Light, TCR

Velocitta (SP) – Stock Pro, Stock Light, TCR 09/08/2026 – Cascavel (PR) – Stock Pro, TN

Cascavel (PR) – Stock Pro, TN 06/09/2026 – Chapecó (SC) – Stock Pro, Stock Light, TN

Chapecó (SC) – Stock Pro, Stock Light, TN 27/09/2026 – Brasília (DF) – Corrida do Milhão Stock Pro, Stock Light, TN, F-4

Brasília (DF) – Corrida do Milhão Stock Pro, Stock Light, TN, F-4 18/10/2026 – Goiânia (GO) – 3 Horas de Goiânia de Stock Pro, F-4

Goiânia (GO) – 3 Horas de Goiânia de Stock Pro, F-4 08/11/2026 – Interlagos (SP) – F-4 (junto com Fórmula 1)

Interlagos (SP) – F-4 (junto com Fórmula 1) 15/11/2026 – Velopark (RS) – Stock Pro, TN

Velopark (RS) – Stock Pro, TN 13/12/2026 – Interlagos (SP) – Super Final: Stock Pro, Stock Light, TN, F-4

Corrida do Milhão

Com premiação de R$ 1 milhão – o que garante o nome da corrida – a etapa tem característica de acontecer em apenas uma corrida, diferente das outras em que pode ter sprint e principal.

Em 2026, a corrida acontecerá no dia 27 de setembro, na pista de Brasília e é o maior destaque desta temporada.

Endurance

Caracterizada como prova de resistência de 3h, a etapa de Goiânia, no dia 18 de outubro, contará com prova de endurance e marca os 47 anos de história da principal categoria brasileira – Stock Car.

* Saiba

O traçado de Goiânia para a Stock Car, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, é considerado um dos mais tradicionais por oferecer um circuito misto e o uso inovador do anel externo. O local passou por reformas, em razão da MotoGP, e rivaliza com Interlagos em termos de estrutura.

Além dessa pista, o circuito de Cuiabá, em Mato Grosso, e o traçado de Brasília, que estrearam em 2025 com sucesso na categoria, devem se posicionar entre as principais do continente sul-americano.

