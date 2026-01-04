Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

tênis

João Fonseca desiste do ATP de Brisbane por lesão e corre risco de deixar o Top 30

Tenista brasileiro agora terá uma semana para se recuperar da lesão a tempo de participar do ATP 250 de Adelaide

estadão conteúdo

04/01/2026 - 19h00
A estreia de João Fonseca na temporada não será neste domingo. O brasileiro sentiu uma lesão na região lombar e desistiu de participar do ATP de Brisbane, na Austrália, no qual era o sexto cabeça de chave.

O jovem de 19 anos será substituído por um "lucky loser" na partida que estava agendada para a noite deste domingo, diante do americano Reilly Opelka, pela primeira rodada do ATP 250.

Com a saída precoce, Fonseca poderá deixar o Top 30 do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). O ex-campeão do Next Gen ATP Finals iniciou o ano em sua melhor posição da carreira, em 24º lugar, mas como não defenderá os 125 pontos da conquista do ATP Challenger de Camberra, nesta mesma época no ano passado, e já aparece em 29º na lista.

O tenista brasileiro agora terá uma semana para se recuperar da lesão a tempo de participar do ATP 250 de Adelaide, também na Austrália. O torneio será realizado a partir de domingo (11), uma semana antes do início do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, em Melbourne.

Depois do Aberto da Austrália, Fonseca participará da Copa Davis, atuando pelo Brasil contra o Canadá, e defenderá seu título no ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina. Na sequência, disputará o Rio Open e os Masters 1000 de Indian Wells e Miami, ambos nos Estados Unidos.

Esportes

Santos anuncia volta de Gabigol, revelado nas categorias de base

Atacante do Cruzeiro chega ao clube por empréstimo até o fim do ano

03/01/2026 22h00

Santos anunciou a contratação do jogador, por empréstimo do Cruzeiro, até o final da temporada de 2026

Santos anunciou a contratação do jogador, por empréstimo do Cruzeiro, até o final da temporada de 2026 Foto: Santos / Divulgação X

Revelado pelas categorias de base do Santos, o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, está de volta à Vila Belmiro. O clube santista anunciou neste sábado (3) a contratação do jogador de 29 anos, por empréstimo do Cruzeiro, até o final da temporada de 2026.

"Menino da Vila, santista e cruel. Gabriel Barbosa está de volta ao Santos FC! O atacante assinou contrato de empréstimo junto ao Cruzeiro com validade até o fim do ano", disse o clube santista, em nota oficial, que não citou o valor da negociação.

Poucas horas após o anúncio, Gabigol participou das primeiras atividades físicas com o elenco do Santos no Centro de Treinamento (CT) Rei Pelé, na Baixada Santista.

A história de Gabigol com o Santos começa em 2004, quando inicia na base do clube aos oito anos. O menino nascido em São Bernardo do Campo fora descoberto pelo ex-meio campista da seleção Zito – eterno capitão do Peixe – quando jogava no futsal. Nove anos depois, ele estreava como jogador profissional. Durante a primeira passagem (2013-2016), Gabigol ajudou o time a conquistar o bicampeonato paulista (2015 e 2016), foi três vezes artilheiro da Copa do Brasil (de 2014, 2015 e 2018) e uma vez do Campeonato Brasileiro (2018).

Durante os seis anos longe do clube santista, Gabigol defendeu o Inter de Milão (Itália), Benfica (Portugal), Flamengo e, por último. o Cruzeiro.

AUTOMOBILISMO

Stock Car divulga calendário de 2026, com Corrida do Milhão e prova de endurance

Principal competição de automobilismo brasileiro veio à Campo Grande em 2025, mas deixa Mato Grosso do Sul fora da rota na temporada deste ano

03/01/2026 12h00

Divulgação Vicar

Stock Car anuncia calendário de 2026 de cinco categorias, a principal BRB Stock Car Pro Series, trará de volta a Corrida do Milhão e irá realizar sua primeira prova no estilo endurance (resistência), com três horas de duração.

A categoria Pro Series esteve em Mato Grosso do Sul em outubro, durante a temporada de 2025. Porém, neste ano o Autódromo Internacional Orlando Moura, de Campo Grande, não aparece na rota da competição de automobilismo.

No entanto, a Vicar confirmou a estreia do autódromo de Chapecó (SC) nesta temporada, e também do novo traçado de Goiânia, que foi totalmente reformado para receber a MotoGP.

Algumas etapas foram mantidas, como a de Cuiabá (MT), que estreou o autódromo na modalidade em 2025, e é marcada pela corrida no período noturno. Além da prova no traçado de Brasília (DF), que também estreou na categoria no ano passado.

A abertura da BRB Stock Car Pro acontecerá em Curvelo (MS), no dia 8 de março e dividirá o evento com a Banco BRB TCR South America e TCR Brasil Banco BRB. As demais categorias da Vicar – Turismo Nacional (TN), Stock Light e Fórmula 4 (F-4) iniciam suas temporadas logo após a estreia da categoria principal.

  • Stock Car Pro - 8 de março
  • Banco BRB Touring Car Racing South America - 8 de março
  • Touring Car Racing Brasil Banco BRB - 8 de março
  • Turismo Nacional - 23 de março
  • Stock Light - 26 de abril
  • Fórmula 4 - 26 de abril

Após as suas estreias, as provas das quatro categorias se manterão em conjunto com as provas da Stock Car Pro. Com exceção apenas da prova de Fórmula 4 de Interlagos, que será realizada como suporte do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, em 8 de novembro.

Os principais destaques do calendário desta temporada de 2026 são a Corrida do Milhão, em 27 de setembro, em Brasília, e a primeira prova de Endurance, no dia 18 de outubro em Goiânia.

Confira o calendário com as datas, locais e categorias:

  • 08/03/2026 – Curvelo (MG) – Stock Pro, TCR
  • 29/03/2026 – Santa Cruz do Sul (RS) – Stock Pro, TN, TCR
  • 26/04/2026 – Interlagos (SP) – Stock Pro, Stock Light, TCR, F-4
  • 17/05/2026 – Goiânia (GO) – Stock Pro, Stock Light, TN, F-4
  • 13/06/2026 – Cuiabá (MT) – Etapa Noturna Stock Pro, Stock Light, TN, TCR, F-4
  • 26/07/2026 – Velocitta (SP) – Stock Pro, Stock Light, TCR
  • 09/08/2026 – Cascavel (PR) – Stock Pro, TN
  • 06/09/2026 – Chapecó (SC) – Stock Pro, Stock Light, TN
  • 27/09/2026 – Brasília (DF) – Corrida do Milhão Stock Pro, Stock Light, TN, F-4
  • 18/10/2026 – Goiânia (GO) – 3 Horas de Goiânia de Stock Pro, F-4
  • 08/11/2026 – Interlagos (SP) – F-4 (junto com Fórmula 1)
  • 15/11/2026 – Velopark (RS) – Stock Pro, TN
  • 13/12/2026 – Interlagos (SP) – Super Final: Stock Pro, Stock Light, TN, F-4

Corrida do Milhão

Com premiação de R$ 1 milhão – o que garante o nome da corrida – a etapa tem característica de acontecer em apenas uma corrida, diferente das outras em que pode ter sprint e principal.

Em 2026, a corrida acontecerá no dia 27 de setembro, na pista de Brasília e é o maior destaque desta temporada.

Endurance

Caracterizada como prova de resistência de 3h, a etapa de Goiânia, no dia 18 de outubro, contará com prova de endurance e marca os 47 anos de história da principal categoria brasileira – Stock Car.

*Saiba

O traçado de Goiânia para a Stock Car, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, é considerado um dos mais tradicionais por oferecer um circuito misto e o uso inovador do anel externo. O local passou por reformas, em razão da MotoGP, e rivaliza com Interlagos em termos de estrutura.

Além dessa pista, o circuito de Cuiabá, em Mato Grosso, e o traçado de Brasília, que estrearam em 2025 com sucesso na categoria, devem se posicionar entre as principais do continente sul-americano.
 

