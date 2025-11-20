Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

tênis

João Fonseca entra na disputa por prêmio da ATP após se tornar o número 24 do mundo

Além da categoria técnica, Fonseca também aparece entre os indicados ao prêmio de favorito dos fãs

estadão conteúdo

estadão conteúdo

20/11/2025 - 23h00
O tênis brasileiro volta a ganhar projeção internacional com a indicação de João Fonseca ao prêmio de Revelação do Ano no ATP Awards 2025. O carioca, que encerra a temporada como número 24 do mundo, figura entre os quatro nomes escolhidos após um ano marcado por saltos expressivos e resultados inéditos em sua carreira.

A escolha contempla atletas que apresentaram evolução técnica e competitiva ao longo da temporada, critério no qual Fonseca se destacou ao sair da 145ª colocação para integrar o top 25 mundial. Em meio a esse crescimento, o brasileiro conquistou seus primeiros títulos em nível ATP, com vitórias em Buenos Aires e no ATP 500 da Basileia.

O desempenho também foi impulsionado por conquistas relevantes em torneios menores e campanhas sólidas em competições de elite. Além dos títulos em challengers, Fonseca somou vitórias expressivas contra grandes nomes do circuito e alcançou fases avançadas em Grand Slams, consolidando uma presença cada vez mais constante entre os principais jogadores.

Na disputa pelo prêmio, ele concorre com três nomes que também tiveram temporadas de impacto: Jack Draper, Jakub Mensik e Valentin Vacherot, todos com títulos expressivos e crescimento significativo no ranking. A escolha final será definida por um grupo seleto formado por ex-líderes do ranking mundial, incluindo Gustavo Kuerten.

Além da categoria técnica, Fonseca também aparece entre os indicados ao prêmio de favorito dos fãs, que é decidido por votação popular.

FIFA

Quais são as melhores seleções do mundo? Fifa atualiza ranking e Brasil sobe

O Brasil, que antes ocupava o sétimo lugar, agora aparece em quinto

19/11/2025 23h00

Brasil ocupa a 5ª posição

Brasil ocupa a 5ª posição Divulgação

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) atualizou nesta quarta-feira, 19, o ranking das seleções do futebol masculino.

O Brasil, que antes ocupava o sétimo lugar, agora aparece em quinto. A seleção brasileira será cabeça de chave na Copa do Mundo de 2026, ao lado de Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha.

Além do ganho de posições pelo País, Alemanha, Croácia e Marrocos também subiram um lugar cada. Em contrapartida, a Itália perdeu pontos, caindo para 12º.

Em geral, na nova lista, a Irlanda foi quem mais pontuou em relação à última classificação - 34,86 pontos foram adicionados - e Malta foi a nação que mais subiu no ranking, ganhando cinco posições.

Para a próxima Copa, além dos nove primeiros colocados no ranking da Fifa, Canadá, Estados Unidos e México, os países-sede da competição em 2026, também estão garantidos como cabeças de chave.

Diferente das edições anteriores, a próxima contará com 48 seleções divididas em 12 grupos de quatro equipes na primeira fase.

CONFIRA O TOP 15 ATUALIZADO DO RANKING FIFA:

1º - Espanha - 1877.18 pontos;

2º - Argentina - 1873.33 pontos;

3º - França - 1870 pontos;

4º - Inglaterra - 1834.12 pontos;

5º - Brasil - 1760.46 pontos;

6º - Portugal - 1760.38 pontos;

7º - Holanda - 1756.27 pontos;

8º - Bélgica - 1730.71 pontos;

9º - Alemanha - 1724.15 pontos;

10º - Croácia - 1716.88 pontos;

11º - Marrocos - 1713.12 pontos;

12º - Itália - 1702.06 pontos;

13º - Colômbia - 1701.3 pontos;

14º - Estados Unidos - 1681.88 pontos;

15º - México - 1675.75 pontos.

O MAIS ODIADO

Quais são os times mais odiados do Brasil? Veja pesquisa

Clubes finalistas da Copa Libertadores estão no top 3 do ranking de times mais odiados pela população brasileira

18/11/2025 13h00

Flamengo lidera ranking de time mais odiado, seguido por Corinthians e Palmeiras

Flamengo lidera ranking de time mais odiado, seguido por Corinthians e Palmeiras Montagem

Entre questionamentos de qual time favorito do país, ou qual a maior torcida, quem chega ao topo no ranking de clube mais odiado?

Em levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisa, o Flamengo lidera a disputa com 13,5% do total de respostas, seguido do Corinthians com 11,15% e o Palmeiras aparece em terceiro lugar com 7,7% do total.

Os dados foram coletados e analisados de 2.020 entrevistas realizadas de 6 a 10 de novembro, nos 26 estados do Brasil e Distrito Federal, em 162 municípios. O perfil de amostra varia entre gênero, idade, escolaridade e nível econômico entre população economicamente ativa e não ativa (PEA).

Das 2 mil entrevistas, mais da metade pertence ao público feminino, com 1.068 entrevistas, o restante faz parte do público masculino, ou seja, 952 pessoas. A idade varia de 16 a mais de 60 anos, e do total de entrevistados, 25,5% têm entre 45 a 59 anos, que foi o maior público entrevistado.

A pergunta foi feita espontaneamente, que significa sem opções. Com isso, o número de respostas foi no mínimo 20 diferentes. Entre elas, times paulistas, cariocas, mineiros, gaúchos e ainda respostas que não comprometeram os entrevistados, como “não sabe” ou “não odeia nenhum”. 

No ranking depois do top 3 os times que foram citados possui uma porcentagem distante dos três primeiros. Os que ocupam as demais posições seguem a ordem com as seguintes porcentagens:

  • Vasco da Gama - 4,6%;
  • São Paulo - 1,7%;
  • Atlético-MG - 1,5%;
  • Cruzeiro - 1,2%;
  • Grêmio - 1,2%;
  • Internacional - 1,0%;
  • Santa Cruz - 1,0%;
  • Bahia - 0,7%;
  • Sport Recife - 0,6%;
  • Vitória - 0,6%;
  • Fluminense - 0,5%;
  • Santos - 0,5%;
  • Athletico-PR - 0,4%;
  • E ainda outros times citados, mas que não teve quantidade significante para destaque - 2,8%

A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com nível de confiança em 95%.

Confira outras variáveis na tabela feita pelo Instituto Paraná Pesquisa:

