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João Fonseca estreia com vitória no torneio de Roland Garros

Carioca de 19 anos derrotou o francês Luka Pavlovic por 3 sets a 0

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24/05/2026 - 18h00
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O brasileiro João Fonseca confirmou o favoristimo na estreia em Roland Garros neste domingo, 24, ao superar o francês Luka Pavlovic por 3 a 0 (7/6, 6/4 e 6/2). O jogo, válido pela primeira rodada do Grand Slam, durou cerca de 2h17. Agora, brasileiro tem um adversário bem perigoso: o jovem croata Dino Prizmic.

Depois de mais de uma hora no primeiro set em que viveu momentos de dificuldade, Fonseca se soltou, ganhou confiança e conseguiu grande vitória. O triunfo também representou a superação de cerca desconfiança nas últimas semanas quando fez apenas duas partidas desde as quartas de final de Munique e ainda sentiu o punho durante os treinos de Hamburgo, o que o tirou do torneio. Pavlovic vinha de três vitórias no qualificatório e contava com o apoio da torcida.

João Fonseca precisou lidar com a tensão para sair na frente na estreia em Roland Garros. Em um primeiro set equilibrado, o brasileiro encontrou resistência de Luka Pavlovic, que sustentou o ritmo com bons serviços e dificultou as tentativas de quebra do carioca. João também oscilou nos games de saque, especialmente no início, mas conseguiu escapar dos momentos de pressão.

O francês mostrou força no serviço e chegou a anotar cinco aces na parcial. Sem que nenhum dos dois conseguisse abrir vantagem, o set caminhou equilibrado até o 12º game, quando o brasileiro esteve perto de fechar a parcial. João criou chances de quebra, teve um set point, mas viu Pavlovic resistir e levar a decisão para o tie-break.

No desempate, Fonseca começou melhor, perdeu parte da vantagem e chegou a ouvir vaias da torcida após se irritar em quadra. O brasileiro se recuperou nos pontos decisivos, salvou um set point e contou com um erro do rival para fechar o primeiro set por 7/6 (8/6), após mais de uma hora de disputa.

Fonseca entrou mais confiante no segundo set. Apesar de outro placar apertado, Fonseca se saiu melhor. Salvou um break-point no quarto game e obteve a quebra em seguida. O brasileiro conseguiu a quebra no quinto game e não foi mais ameaçado. Fechou o set sem se complicar e abriu 2 a 0 em pouco mais de 40 minutos. Um dos momentos que simbolizaram o bom momento do brasileiro na parcial foi um belo ponto em que foi à rede para devolver uma bola milagrosa. A torcida gritou o nome de João em 15/15.

Ao longo do segundo set, o francês vinha somando erros que indicavam o desgaste da partida. Mesmo com desempenho um tanto irregular, principalmente com o forehand, mas tem jogadas imprevisíveis.

Uma quebra logo na abertura do terceiro set parecia que ia simplificar o trabalho do brasileiro com o placar de 1 a 0. O cenário se tornou ainda mais positivo quando o francês sentiu ainda mais o desgaste, e Fonseca chegou a 4 a 1. Com duas duplas faltas, Pavlovic voltou a perder o saque e Fonseca sacou para sua sétima vitória de Grand Slam e a terceira em Roland Garros.

NOVOS ARES

De Campo Grande, Éderson está perto de substituir Casemiro em clube inglês

O sul-mato-grossense deve deixar a Atalanta-ITA e assumir a "volância" do Manchester United na próxima temporada

23/05/2026 11h30

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Autor do primeiro gol, Éderson foi eleito o melhor da partida contra o Milan, no dia 10 de maio

Autor do primeiro gol, Éderson foi eleito o melhor da partida contra o Milan, no dia 10 de maio Foto: Atalanta

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O volante campo-grandense Éderson, de 26 anos, está muito próximo de deixar a Atalanta e assinar com o Manchester United para ser o substituto de Casemiro, que fez seu último jogo pelo clube inglês no último domingo (17).

De acordo com informações do jornalista Matteo Moretto, Éderson aceitou se mudar para a Inglaterra e ambos os clubes já chegaram em um acordo verbal pela transferência do sul-mato-grossense. Porém, ainda faltam alguns ajustes no contrato e é esperado que o fechamento definitivo seja concretizado nos próximos dias.

Nesta sexta-feira, a Atalanta entrou em campo pela última vez nesta temporada do campeonato italiano, ao enfrentar a Fiorentina. Mas, o que realmente chamou a atenção do público foi a ausência do volante brasileiro entre os titulares, ficando no banco de reservas até o final da partida.

Em coletiva de imprensa depois do jogo, o técnico da Atalanta, Raffaele Palladino, afirmou que “Éderson não jogou hoje porque há negociações concretas com um grande clube”. Mesmo sem mencionar com todas as letras o nome do Manchester United, a grande parte dos noticiários dão como “quase certa” a transferência do jogador.

Sobre a taxa que o clube inglês terá que pagar ao detentor dos seus direitos, os jornais colocam que o valor deve ficar entre 40 e 50 milhões de euros (R$ 234 milhões a R$ 293 milhões, na cotação atual), além de bônus por desempenho. A depender do preço final, Éderson pode entrar na lista das 20 contratações mais caras da história do Manchester United.

A chegada do campo-grandense em Manchester está diretamente relacionada à saída de Casemiro, que vai deixar o clube após três temporadas. No último domingo, o volante brasileiro fez sua partida com a camisa dos “Red Devils” no fim de semana passado, já que não entrará mais em campo antes de se apresentar à seleção brasileira, na próxima quarta-feira.

Na atual temporada, Éderson esteve em campo em 41 oportunidades, marcando três gols e distribuindo duas assistências. Porém, o volante tem uma importância no clube italiano que vai além das estatísticas, sendo um dos pilares do elenco. Pela Atalanta, conquistou a inédita Europa League, em 2024, ao bater o Bayer Leverkusen na final.

Também vale destacar que, mesmo que não esteja presente na lista final para a Copa do Mundo de 2026, o meio-campista de Campo Grande está na pré-lista de Carlo Ancelotti. Em outras palavras, caso algum jogador convocado seja cortado (seja por lesão ou outro motivo), Éderson pode ser chamado para substituí-lo.

Além disso, o campo-grandense também é altamente apontado como um dos jogadores que irão fazer parte do grupo da seleção brasileira durante o ciclo para a Copa do Mundo de 2030, que será disputado em seis países. Essa tese aumenta diante da provável aposentadoria de Casemiro do Brasil após o Mundial deste ano, o que abre espaço para volantes mais jovens lutarem por vaga no elenco.

Carreira

A trajetória do volante começou aos 13 anos, como jogador na escolinha de futebol do bairro Tiradentes, na região leste de Campo Grande. Pouco tempo depois, foi levado para o clube Desportivo Brasil (SP), para então seguir a sua carreira profissional.

Em julho de 2019, o Cruzeiro (MG) se interessou pelo jogador e pagou cerca de R$ 1,6 milhão pelo futebol do volante. Em apenas sete meses no clube mineiro, Éderson se transferiu para o Corinthians (SP) a custo zero. 

No clube alvinegro, atuou em 25 jogos e marcou 3 gols, fazendo parte do elenco vice-campeão do Campeonato Paulista em 2020. Em março de 2021, foi emprestado ao Fortaleza (CE), sendo um dos destaques do Campeonato Brasileiro naquele ano.

Em janeiro do ano seguinte, por necessidade financeira, o Corinthians deu fim ao empréstimo e acertou a venda do atleta ao Salernitana (Itália) por 6,5 milhões de euros. 

No clube italiano, se destacou rapidamente e em menos de seis meses no clube, despertou o interesse da Atalanta, também da Itália, que pagou cerca de 22,9 milhões de euros pelo jogador. Até então, ainda veste as cores da equipe azul e preta.

Além de sua trajetória por clubes, Éderson já vestiu a camisa da seleção brasileira. Ainda sob o comando de Dorival Júnior, o atleta foi convocado para a disputa da Copa América de 2024. Já na troca de direção, o volante esteve na primeira convocação de Carlo Ancelotti como técnico da amarelinha.

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COPA DO MUNDO 2026

Veja os horários dos jogos do Brasil na Copa do Mundo

Fifa divulga datas e horários das partidas do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá

22/05/2026 11h00

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Apostas e cassinos da KTO terão destaque durante a Copa

Apostas e cassinos da KTO terão destaque durante a Copa Antonio Thomas/Flickr

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A Fifa já definiu os horários dos jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira fará suas partidas em três cidades diferentes dos Estados Unidos, com confrontos programados para o período da noite no horário de Brasília.

A estreia do Brasil será no dia 13 de junho, um sábado, contra o Marrocos, às 19h (de Brasília), em Nova Jersey, região de Nova York.

O segundo compromisso da equipe brasileira será no dia 19 de junho, uma sexta-feira, diante do Haiti. A partida acontecerá às 21h30 (de Brasília), na Filadélfia.

Já o terceiro e último jogo da fase de grupos será em 24 de junho, uma quarta-feira, contra a Escócia, às 19h (de Brasília), em Miami.

Confira os horários dos jogos do Brasil na fase de grupos da Copa:

  • Brasil x Marrocos — 13 de junho — 19h
  • Brasil x Haiti — 19 de junho — 21h30
  • Escócia x Brasil — 24 de junho — 19h

A Copa do Mundo de 2026 será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá e terá, pela primeira vez na história, 48 seleções participantes.

Novo formato em 2026

Com o novo formato, as equipes serão divididas em 12 grupos com quatro seleções cada. Os dois melhores colocados de cada grupo avançam para a fase mata-mata, além dos oito melhores terceiros colocados.

A partir daí, a competição seguirá em jogos eliminatórios, começando pelos 16 avos de final. Ao todo, a Copa terá 104 partidas, número recorde no torneio.

Outra novidade é que o Mundial será realizado em três países: Estados Unidos, México e Canadá. A abertura acontecerá no Estádio Azteca, na Cidade do México, enquanto a final será disputada em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Os jogos serão espalhados por 16 cidades-sede. A expectativa da Fifa é transformar a edição de 2026 na maior Copa já realizada, tanto em público quanto em audiência global.

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