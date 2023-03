Judô: Beatriz Souza estreia na temporada com ouro no Open de Varsóvia

SUL-MATO-GROSSENSE

No meio da semana, três confrontos marcam sétima rodada

A sétima rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense, que acontece nesta quarta e quinta-feira, marca disputa pelas primeiras colocações, entre os clubes do Grupo B.

Vindo de uma sequência de duas derrotas, o Ivinhema jogará em casa, no Estádio Saraivão, nesta quarta-feira(1), às 15h, contra o último colocado do grupo, Operário Caarapoense.

Após dois jogos sem derrotas em Aquidauana, o Azulão da Princesa jogará como visitante, contra o Novo de Sidrolândia, nesta quarta, no Estádio Sotero Lazare, às 18h.

Em jogo isolado da rodada, pelo Grupo A (devido ao confronto do Operário na Copa do Brasil), a Serc jogará nesta quinta-feira(2), às 20h, novamente no Estádio Jacques da Luz, desta vez como visitante, em partida contra o Comercial, que busca sua primeira vitória no Estadual para fugir do rebaixamento.

CLASSIFICAÇÃO

Com meio de tabela do grupo B embolado, o Dourados é o lider, com vantagem de apenas três pontos do segundo colocado, o DEC está com 10 pontos, em cinco partidas, o clube venceu três, e empatou e perdeu uma partida.

O segundo e terceiro colocado do grupo, estão empatados com o mesmo número de pontos(7), com apenas um gol de saldo favorável ao Aquidauanense, que é seguido de perto pelo Novo.

Com um jogo a menos, o Ivinhema está na quarta colocação, com seis pontos, tendo no campeonato duas vitórias e duas derrotas.

Na zona de rebaixamento, o Operário de Caarapó soma apenas quatro pontos no campeonato, estando a três atrás do primeiro time na zona de classificação.

Pelo grupo A, o lider Costa Rica confirmou sua classificação para as quartas de final do Estadual, com quatro rodadas de antecedencia, o clube é o único invicto na competição, com cinco vitórias em cinco partidas.

Apesar da derrota na última rodada, a Serc continua na vice-liderança do grupo com 9 pontos, Operário com um jogo a menos, até na terceira colocação com seis. Coxim e Comercial, que empataram no último final de semana em confronto direto, seguem brigando para não cair, com o Coxim a frente com quatro pontos, e o Colorado com apenas um ponto.