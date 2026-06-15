Judson joga bem novamente e ajuda o Brasil a vencer na VNL

Neste final de semana aconteceram os dois últimos jogos do Brasil na primeira semana de competição. Jogando em Brasília, a seleção brasileira de vôlei enfrentou a Sérvia e a Argentina, pela Liga das Nações de Vôlei.
E o grande destaque da seleção foi o central campo-grandense Judson, que foi o maior pontuador do Brasil nas duas partidas.
Contra a Sérvia era esperado uma partida difícil, muito por conta do histórico entre as equipes e o fato de que a seleção sérvia foi a responsável por eliminar o Brasil no último Mundial, após vencer por 3 sets a 0.
Na partida disputada no sábado (13) o que se viu no ginásio Nilson Nelson em Brasília, foi um verdadeiro recital da seleção brasileira, com direito a show do central Judson.
O Brasil venceu os sérvios por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/12 e 25/22, o campo-grandense foi destaque pelo lado brasileiro, anotando 13 pontos, sendo oito de ataque, quatro de bloqueio e um ponto de saque, o famoso ace.
Judson além de ser o maior pontuador do Brasil, foi o maior pontuador da partida, o que lhe garantiu o prêmio de melhor em quadra.
Na partida contra os hermanos, no domingo (14), não foi nada fácil para os brasileiros. O Brasil precisou se recuperar em quadra, para virar um 2 a 0, para um incrível 3 a 2.
A Argentina começou melhor a partida e abriu 2 sets a zero, o primeiro foi 25 a 18 e o segundo escapou por pouco das mãos do Brasil, e os adversários fecharam a parcial em 26 a 24.
O Brasil reagiu na partida e contou com a estrela de Judson que apareceu para fazer a diferença, o terceiro set foi finalizado em 25 a 19 para os donos da casa.
Na sequência, para dar continuidade a reação brasileira, o Brasil venceu o quarto set por 25 a 23. E no tie break a seleção mostrou sua superioridade e levou a parcial por 15 a 9. Finalizando a partida em 3 a 2.
Judson foi mais uma vez o destaque com 15 pontos, sendo 13 de ataque, um de bloqueio e um de saque.
Com as partidas do fim de semana, o Brasil encerrou a participação na primeira semana de competição e agora volta às quadras na semana do dia 22, onde os jogos acontecerão na Eslovênia.
Na ocasião, o Brasil enfrentará as seleções da Ucrânia, itália, Eslovênia e Canadá.