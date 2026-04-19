Estêvão tem lesão constatada, mas previsão é que atacante volte antes de convocação para a Copa

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Após exames médicos, o atacante Estêvão, do Chelsea, teve uma lesão na coxa direita constatada, segundo divulgou o portal ge. O brasileiro foi substituído na derrota do time londrino para o Manchester United por 1 a 0, no último sábado, 18, pela Premier League. Por se tratar de uma contusão leve, a previsão é de que ele retorne aos gramados antes do dia 18 de maio, quando Carlo Ancelotti deve divulgar a convocação da seleção para a Copa do Mundo 2026.

Estevão precisou ser sacado do Chelsea ainda no primeiro tempo, logo aos 15 minutos, depois de pisar em falso durante um contra-ataque. O brasileiro saiu de campo mancando e chorando.

O departamento médico do Chelsea constatou uma lesão similar ao que o ex-Palmeiras teve na perna esquerda no início do ano. Na oportunidade, ele ficou 25 dias fora de combate, entre 20 de fevereiro e 16 de março, e não foi convocado para os amistosos contra França e Croácia justamente para que pudesse concluir o tratamento.

Segundo o departamento médico do clube, a expectativa é de que o brasileiro volte a estar à disposição do técnico Liam Rosenior entre 15 a 20 dias.

O grande compromisso neste fim de temporada do Chelsea é a Copa da Inglaterra. No dia 26 de abril, os londrinos encaram o Leeds United pela semifinal. Em caso de classificação para a final, que será disputada no dia 17 de maio, véspera da convocação da seleção, a tendência é que Estêvão já esteja recuperado.

Logo em sua temporada de estreia, Estêvão, de 18 anos, se tornou um dos grandes destaques do Chelsea, que decepciona sua torcida após faturar o título do Mundial de Clubes no ano passado. Até o momento, o jogador tem oito gols marcados e três assistências em 36 jogos.