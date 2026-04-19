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Estêvão tem lesão constatada, mas previsão é que atacante volte antes de convocação para a Copa

Jogador teve uma lesão na coxa direita e previsão é de que ele retorne aos gramados antes do dia 18 de maio

Estadão Conteúdo

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19/04/2026 - 20h00
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Após exames médicos, o atacante Estêvão, do Chelsea, teve uma lesão na coxa direita constatada, segundo divulgou o portal ge. O brasileiro foi substituído na derrota do time londrino para o Manchester United por 1 a 0, no último sábado, 18, pela Premier League. Por se tratar de uma contusão leve, a previsão é de que ele retorne aos gramados antes do dia 18 de maio, quando Carlo Ancelotti deve divulgar a convocação da seleção para a Copa do Mundo 2026.

Estevão precisou ser sacado do Chelsea ainda no primeiro tempo, logo aos 15 minutos, depois de pisar em falso durante um contra-ataque. O brasileiro saiu de campo mancando e chorando.

O departamento médico do Chelsea constatou uma lesão similar ao que o ex-Palmeiras teve na perna esquerda no início do ano. Na oportunidade, ele ficou 25 dias fora de combate, entre 20 de fevereiro e 16 de março, e não foi convocado para os amistosos contra França e Croácia justamente para que pudesse concluir o tratamento.

Segundo o departamento médico do clube, a expectativa é de que o brasileiro volte a estar à disposição do técnico Liam Rosenior entre 15 a 20 dias.

O grande compromisso neste fim de temporada do Chelsea é a Copa da Inglaterra. No dia 26 de abril, os londrinos encaram o Leeds United pela semifinal. Em caso de classificação para a final, que será disputada no dia 17 de maio, véspera da convocação da seleção, a tendência é que Estêvão já esteja recuperado.

Logo em sua temporada de estreia, Estêvão, de 18 anos, se tornou um dos grandes destaques do Chelsea, que decepciona sua torcida após faturar o título do Mundial de Clubes no ano passado. Até o momento, o jogador tem oito gols marcados e três assistências em 36 jogos.

Neste domingo (19)

Com objetivos diferentes, Ivinhema e Operário jogam pela 3ª rodada da Série D

Alvinegro soma dois empates enquanto Azulão do Vale busca terceira vitória consecutiva

19/04/2026 09h00

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Foto: Rodrigo Moreira / FFMS Reprodução

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Com objetivos distintos, Ivinhema e Operário entram em campo pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D neste domingo (19). Enquanto o Ivinhema Futebol Clube tenta manter os 100% de aproveitamento e a liderança do Grupo A11, o Operário Futebol Clube busca a primeira vitória para seguir na zona de classificação.

Em Campo Grande, o Galo joga às 16h no Estádio Jacques da Luz contra o Abecat Ouvidorense, lanterna do grupo e ainda sem pontos. O alvinegro soma dois empates diante do Betim Futebol e do CRAC  e vê no confronto em casa a chance de engrenar na competição. Um triunfo pode colocar a equipe na terceira posição ao fim da rodada.

Em contrapartida, o Ivinhema entra em campo às 17h no Estádio Saraivão para enfrentar o Betim em duelo direto pela ponta da tabela. Com vitórias sobre o CRAC e o Uberlândia Esporte Clube, o Azulão do Vale soma seis pontos e lidera o grupo. Caso vença novamente, mantém a liderança isolada. O adversário mineiro, por sua vez, tem quatro pontos e pode assumir a primeira colocação se conquistar os três pontos fora de casa.

A rodada do Grupo A11 começou no sábado (17), com vitória do Uberlândia por 2 a 1 sobre o CRAC, no Parque do Sabiá. Com o resultado, Ivinhema e Uberlândia dividem a liderança com seis pontos, seguidos por Betim (4), Operário (2), CRAC (1) e Abecat (0).

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INGLÊS

Guardiola chama duelo com Arsenal de 'final' e admite: 'Se perdermos, acabou'

Com 70 pontos, o Arsenal lidera a competição, enquanto o City aparece com 64, mas ainda tem um jogo a menos, cenário que transforma o confronto de amanhã em decisivo

18/04/2026 22h00

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Treinador do Manchester City, Pep Guardiola

Treinador do Manchester City, Pep Guardiola Foto: Arquivo

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Manchester City e Arsenal fazem um confronto direto que pode redesenhar a disputa pelo título da Premier League. As equipes se enfrentam neste domingo, às 12h30, no Etihad Stadium, pela 33ª rodada. Com 70 pontos, o Arsenal lidera a competição, enquanto o City aparece com 64, mas ainda tem um jogo a menos, cenário que transforma o duelo em decisivo.

Pep Guardiola não escondeu o peso da partida e classificou o confronto como determinante para as pretensões do time na reta final da temporada.

"Estamos bem, estamos prontos. Seis pontos não é uma distância curta, mas temos a chance de fazer isso. Agora depende do nosso comportamento, e tudo estará definido", afirmou o treinador.

O técnico também destacou a importância de uma atuação no mais alto nível diante de um adversário direto. "O time estará pronto, nossos torcedores esgotaram os ingressos. Tudo está perfeito para tentar jogar a partida. Temos que fazer uma partida perfeita, quase um nível top, top para vencer este tipo de rival", completou.

Guardiola foi direto ao tratar o jogo como uma decisão antecipada, mas deixou em aberto a disputa em caso de resultado diferente da vitória. "Sim, obviamente é uma final. Se perdermos, acabou. Mas, dependendo dos outros resultados, ainda temos jogos para jogar. São seis partidas, é muita coisa", disse

Na sequência, o treinador ainda chamou atenção para o calendário complicado do City nas últimas rodadas, com compromissos fora de casa contra Everton e Bournemouth, além do encerramento diante do Aston Villa.

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