Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Decisivo

Lautaro Martínez decide, Inter de Milão bate a Udinese e amplia vantagem na ponta do Italiano

Conjunto comandado pelo técnico Cristian Chivu chegou a 49 pontos e nove jogos de invencibilidade

Estadao Conteúdo

Estadao Conteúdo

17/01/2026 - 22h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Artilheiro absoluto da Inter de Milão, o atacante Lautaro Martínez (foto) novamente foi decisivo em campo. O argentino marcou o único gol da magra vitória de sua equipe sobre a Udinese por 1 a 0, neste sábado, no Bluenergy Stadium, em Udine, resultado suficiente para ampliar a vantagem da equipe azul e preta na liderança do Campeonato Italiano.

O conjunto comandado pelo técnico Cristian Chivu chegou a 49 pontos e nove jogos de invencibilidade na competição - oito vitórias e um empate. Também neste sábado, o Napoli derrotou o Sassuolo por 1 a 0, gol de Stanislav Lobotka, chegou aos 43 pontos e se igualou ao vice-líder Milan na classificação.

Diante de uma equipe da parte intermediária da tabela, a Inter se mostrou empenhada em buscar os três pontos desde o primeiro minuto. Lautaro e Dimarco atormentaram o goleiro Okoye até os 19 minutos, quando o argentino recebeu belo passe de calcanhar de Esposito, limpou a marcação e bateu no contrapé do goleiro para abrir o placar - foi seu 11º tento na competição.

Os visitantes continuaram pressionando, com boas atuações dos jogadores brasileiros Carlos Augusto, especialmente na marcação, e Luis Henrique, abrindo o jogo pela lateral, mas o marcador permaneceu inalterado.

O panorama no segundo tempo pouco mudou, com a Inter buscando o segundo gol diante de uma fechada Udinese - aos 10 minutos, o líder tinha 11 finalizações a gol contra uma dos donos da casa. Dimarco chegou a marcar o segundo, mas o tento acabou anulado por impedimento. Aos poucos, porém, a Udinese passou a acreditar no empate e agrediu a Inter, que se defendeu de forma organizada para sair com o triunfo.

Assine o Correio do Estado

Loterias

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3590, sábado (17/01)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

17/01/2026 20h13

Compartilhar
Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3590 da Lotofácil na noite deste sábado, 17 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 7 milhões.

Os números da Lotofácil 3590 são:

  • 16 - 10 - 11 - 22 - 17 - 23 - 21 - 08 - 20 - 04 - 13 - 19 - 06 - 15 - 12

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotofácil 3591

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 19 de janeiro a partir das 20 horas, pelo concurso 3591. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

Loterias

Resultado da Quina de hoje, concurso 6930, sábado (17/01)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

17/01/2026 20h11

Compartilhar
Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6930 da Quina na noite deste sábado, 17 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 11 milhões.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 6930 são:

  • 16 - 80 - 22 - 05 - 65

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6931

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 19 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6931. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Motiva já ultrapassou duplicação prevista para o 1&ordm; ano de contrato
RODOVIA

/ 1 dia

Motiva já ultrapassou duplicação prevista para o 1º ano de contrato

2

Empreiteira oferece desconto de 5% e vai pavimentar bairro da Capital
itamaracá

/ 12 horas

Empreiteira oferece desconto de 5% e vai pavimentar bairro da Capital

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6929, sexta-feira (16/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6929, sexta-feira (16/01)

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3588, quinta-feira (08/01): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3588, quinta-feira (08/01): veja o rateio

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3589, sexta-feira (16/01): veja o rateio
LOTERIA

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3589, sexta-feira (16/01): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mercosul-UE: acordo traz 20 capítulos para nortear relação entre os dois blocos
Exclusivo para Assinantes

/ 3 horas

Mercosul-UE: acordo traz 20 capítulos para nortear relação entre os dois blocos
Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Produtividade fracionada
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 09/01/2026

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026