Leila vai à Fifa contra dirigente da Conmebol: 'Não sabem sobre racismo, como vão combatê-lo?'

Através de documento enviado à Federação, o clube relatou dois lances capitais que poderiam ter mudado o resultado do jogo; assista as polêmicas

Neste domingo (16), Operário e SAF Pantanal empataram em 2x2 no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense, mas o time visitante reclamou e muito de algumas decisões da arbitragem de Raphael Cosmo.

Em documento enviado à Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) e acessado pelo Correio do Estado, o clube se manifestou oficialmente e pediu exclusão do árbitro da partida pelo restante do campeonato, além de um pedido de desculpas da entidade que controla o futebol sul-mato-grossense.

Segundo o Pantanal, dois lances capitais mudaram a história do jogo. O primeiro aconteceu logo no início da partida, aos 11 minutos da primeira etapa, quando o zagueiro Fell atingiu o atacante Léo Itaperuna em entrada descrita pelo clube campo-grandense como “violenta, temerária e absolutamente desproporcional”, o que o faria receber o cartão vermelho, mas recebeu apenas o cartão amarelo.

Já o outro lance foi no final da partida, quando já estava empatado em 2x2. Aos 37 minutos do segundo tempo, o atacante Robinho foi atingido pelo goleiro Elisson ao tentar driblá-lo dentro da grande área, o que seria pênalti para a equipe visitante.

“Além da óbvia necessidade de exclusão do Sr. Raphael Cosmo do campeonato como punição pelos graves erros cometidos, o pedido de desculpas não é um mero gesto simbólico, mas sim uma prática estabelecida pelas principais federações brasileiras e ligas internacionais em casos de erros graves cometidos pela arbitragem”, disse a SAF em documento enviado à FFMS.

Ainda, o clube solicita que as duas demandas sejam atendidas até o dia 21 de março, um dia antes do jogo de volta da semifinal, que será disputado novamente no Estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas, mas com mando do Pantanal.

Nas redes sociais, Glauber Caldas, treinador da antiga Portuguesa, divulgou vários momentos em que federações e entidades esportivas se “desculparam” e admitiram erros de arbitragem em jogos.

Dentre eles, quando a CBF reconheceu que houve uma decisão equivocada no jogo entre Operário (MT) e Novorizontino (SP), que acarretou no gol do clube paulista e, consequentemente, eliminação da equipe mato-grossense, pela segunda fase da Copa do Brasil deste ano.

“Parabéns, CBF! Mas é o mínimo que uma confederação ou federação deve fazer. A não ser que seja conivente com o erro, que haja conflito de interesse, que tenha lado, tenha torcida ou que não seja profissional”, disse o treinador do Pantanal no Instagram, em tom de indireta para a FFMS.

O JOGO

Logo aos 4 minutos, Tássio abriu o placar para os visitantes, após escorar a bola de cabeça entre os zagueiros operarianos. Dois minutos mais tarde, Bambello empatou para o Galo. Após falha da zaga adversária, o operariano bateu cruzado de perna direita e superou o goleiro Zuba.

No fim da primeira etapa, Raphinha marcou aos 41’ e colocou os mandantes em vantagem após bater de perna direita na entrada da área e não dar chances para o goleiro pantaneiro. A equipe alvinegra desceu para o intervalo com a vantagem no placar.

No segundo tempo, o Pantanal criou mais oportunidades e chegou ao empate aos 11’ com Léo Itaperuna, que marcou novamente de cabeça para os visitantes.

Os dois finalistas garantem vaga na Copa do Brasil do próximo ano, do qual, nesta edição, participaram Operário e Dourados como representantes do Mato Grosso do Sul. Já a classificação à Série D do Campeonato Brasileiro fica apenas com o campeão.

