Neymar é relacionado pelo Santos para clássico contra o Corinthians pelo Brasileirão

Visita da CBF

Samir Xaud estará na Capital nos dias 2 e 3 de setembro para entregar estrutura voltada à formação de atletas e ao desenvolvimento do esporte; agenda inclui Morenão e homenagem no Bioparque Pantanal

Presidente da CBF, Samir Xaud estará em Campo Grande nos dias 2 e 3 de setembro para cumprir agenda e inaugurar o Centro de Desenvolvimento do Futebol. Foto:Divulgação CBF.

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, desembarca em Campo Grande na próxima semana para uma agenda de dois dias que terá como principal compromisso a inauguração do Centro de Desenvolvimento do Futebol, estrutura construída na Capital como parte do legado da Copa do Mundo de 2014.

A visita está marcada para os dias 2 e 3 de setembro. Além da entrega do complexo, Xaud passará pelo Estádio Morenão, cumprirá agenda institucional no Bioparque Pantanal e receberá o título de Visitante Ilustre de Campo Grande.

O principal compromisso será na manhã de quinta-feira (3), quando a CBF entregará oficialmente o Centro de Desenvolvimento do Futebol. A cerimônia está prevista para as 8h30, na Avenida Tamandaré, 11297, na Vila Nasser, próximo à Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

O espaço foi projetado para ampliar a estrutura destinada ao futebol sul-mato-grossense, especialmente para atividades de formação de atletas, capacitação de profissionais e desenvolvimento do futebol de base e feminino.

Centro de Desenvolvimento do Futebol será inaugurado pelo presidente da CBF, Samir Xaud, na próxima quinta-feira (3), em Campo Grande. Foto: Divulgação FFMS. Centro de Desenvolvimento do Futebol será inaugurado pelo presidente da CBF, Samir Xaud, na próxima quinta-feira (3), em Campo Grande. Foto: Divulgação FFMS.

A construção em Campo Grande começou em 2024, segundo a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), e integra um projeto de legado da Copa do Mundo da FIFA de 2014. Estruturas desse modelo foram planejadas para apoiar o desenvolvimento do futebol nos estados brasileiros.

A presença de Xaud para a inauguração já vinha sendo aguardada pela FFMS. Anteriormente, o presidente da entidade estadual, Estevão Petrallás, havia informado que o complexo estava próximo de ser concluído e dependia da definição da agenda do presidente da CBF para que a data da entrega fosse estabelecida.

Anteriormente, o presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Estevão Petrallás, já havia antecipado que Samir Xaud viria a Campo Grande acompanhado de diretores da CBF para inaugurar o Centro de Desenvolvimento.

Na ocasião, ele também mencionou a possibilidade da presença dos ex-jogadores Branco e Edmílson na comitiva.

Agora, a programação foi confirmada, com a inauguração marcada para 3 de setembro. Durante a cerimônia, Xaud também deverá atender os profissionais de imprensa para uma coletiva.

Visita ao Morenão abre programação

A agenda do presidente da CBF em Campo Grande começa na quarta-feira (2). Às 10h, Xaud e integrantes da comitiva visitarão o Morenão. O compromisso será acompanhado de forma restrita, com acesso da imprensa credenciada ao final exclusivamente para captação de imagens. Não estão previstas entrevistas durante a visita.

No período da tarde, às 15h, o dirigente seguirá para o Bioparque Pantanal, em uma agenda fechada à comitiva da CBF e sem acompanhamento da imprensa.

Duas horas depois, às 17h, Xaud participará de uma cerimônia de homenagens no auditório do Bioparque. Antes do início da solenidade, o presidente da CBF fará atendimento à imprensa.

Durante o evento, Xaud receberá o título de Visitante Ilustre de Campo Grande, concedido pela Câmara Municipal. Personalidades de Mato Grosso do Sul também serão homenageadas pela CBF em reconhecimento às trajetórias e contribuições para o desenvolvimento do futebol no Estado.

Centro será entregue na quinta-feira

O ponto central da passagem pela Capital ficará para a manhã seguinte. Às 8h30 de quinta-feira, a comitiva participará da inauguração do Centro de Desenvolvimento do Futebol.

Vista aérea mostra a estrutura do Centro de Desenvolvimento do Futebol, na Avenida Tamandaré, em Campo Grande. Foto: Divulgação FFMS. Vista aérea mostra a estrutura do Centro de Desenvolvimento do Futebol, na Avenida Tamandaré, em Campo Grande. Foto: Divulgação FFMS.

Com a entrega, Mato Grosso do Sul passa a contar oficialmente com uma estrutura da CBF vinculada ao projeto de legado da Copa do Mundo realizada no Brasil em 2014.

A expectativa é de que o complexo seja utilizado como instrumento para ampliar projetos de formação e fomentar diferentes segmentos do futebol estadual.

A visita ocorre ainda em meio às discussões sobre a infraestrutura disponível para o futebol em Mato Grosso do Sul. A passagem de Xaud pelo Morenão, antes da inauguração do novo centro, também coloca o principal estádio de Campo Grande na agenda do dirigente máximo do futebol brasileiro.

A passagem por Campo Grande, entretanto, terá como principal marco a entrega definitiva do novo Centro de Desenvolvimento, cuja construção começou há cerca de dois anos e que agora entra na fase de utilização pelo futebol sul-mato-grossense.