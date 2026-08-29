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Neymar é relacionado pelo Santos para clássico contra o Corinthians pelo Brasileirão

Astro se recupera de quadro gripal, aparece entre os 24 relacionados por Cuca e reforça o Santos em duelo importante na luta contra o rebaixamento.

Estadão Conteúdo

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29/08/2026 - 20h00
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Um dia após perder as atividades no CT Rei Pelé por causa de um quadro gripal, o meia-atacante Neymar foi relacionado e está á disposição do técnico cuca para o clássico com o Corinthians, neste domingo, na neo Química Arena.

Cortado dos relacionados no jogo de ida da Copa do Brasil, quarta-feira, no Nubank Parque, o Santos perdeu por 3 a 0 e o jogador atribuiu sua ausência à escolha da comissão técnica, Neymar era preocupação para o duelo deste doingo, no Brasileirão Mas sua aparição entre os escolhidos dá um alívio à torcida.

O Santos precisa desencantar em clássicos na temporada para tentar um respiro na luta contra o rebaixamento e necessita do reforço de Neymar.

O astro aumenta muito o aproveitamento do time, apesar de sua última partida na Neo Química Arena ter sido desastrosa, com derrota por 3 a 0 para o Coritiba e confusão com o quarto árbitro em momento de substituição, havia se machucado, mas o clube tinha optado pela saída de Escobar.

Além de Neymar, o técnico Cuca deve contar com o centroavante Gabigol desde o começo diante do Corinthians. O camisa 9 ficou na reserva diante do Palmeiras - surra por 3 a 0 no Nubank Parque.

O técnico Cuca não contará com o volante João Schmidt, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ele relacionou 24 jogadores, o que significa que terá de fazer um corte momentos antes da partida. Mas, desta vez, não deve ser entre os nomes de peso do elenco.

Com 26 pontos, o Santos ocupa a 14ª colocação do Brasileirão, com somente um na frente de Grêmio e Inter e dois do Mirassol, tem um jogo a menos. A necessidade de quebra do jejum nos clássicos se faz necessário pela meta de não voltar à zona de rebaixamento.

Visita da CBF

Presidente da CBF vem a Campo Grande para inaugurar centro de futebol

Samir Xaud estará na Capital nos dias 2 e 3 de setembro para entregar estrutura voltada à formação de atletas e ao desenvolvimento do esporte; agenda inclui Morenão e homenagem no Bioparque Pantanal

28/08/2026 18h26

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Presidente da CBF, Samir Xaud estará em Campo Grande nos dias 2 e 3 de setembro para cumprir agenda e inaugurar o Centro de Desenvolvimento do Futebol.

Presidente da CBF, Samir Xaud estará em Campo Grande nos dias 2 e 3 de setembro para cumprir agenda e inaugurar o Centro de Desenvolvimento do Futebol. Foto:Divulgação CBF.

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O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, desembarca em Campo Grande na próxima semana para uma agenda de dois dias que terá como principal compromisso a inauguração do Centro de Desenvolvimento do Futebol, estrutura construída na Capital como parte do legado da Copa do Mundo de 2014.

A visita está marcada para os dias 2 e 3 de setembro. Além da entrega do complexo, Xaud passará pelo Estádio Morenão, cumprirá agenda institucional no Bioparque Pantanal e receberá o título de Visitante Ilustre de Campo Grande.

O principal compromisso será na manhã de quinta-feira (3), quando a CBF entregará oficialmente o Centro de Desenvolvimento do Futebol. A cerimônia está prevista para as 8h30, na Avenida Tamandaré, 11297, na Vila Nasser, próximo à Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

O espaço foi projetado para ampliar a estrutura destinada ao futebol sul-mato-grossense, especialmente para atividades de formação de atletas, capacitação de profissionais e desenvolvimento do futebol de base e feminino.

Presidente da CBF, Samir Xaud estará em Campo Grande nos dias 2 e 3 de setembro para cumprir agenda e inaugurar o Centro de Desenvolvimento do Futebol.Centro de Desenvolvimento do Futebol será inaugurado pelo presidente da CBF, Samir Xaud, na próxima quinta-feira (3), em Campo Grande. Foto: Divulgação FFMS.

A construção em Campo Grande começou em 2024, segundo a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), e integra um projeto de legado da Copa do Mundo da FIFA de 2014. Estruturas desse modelo foram planejadas para apoiar o desenvolvimento do futebol nos estados brasileiros.

A presença de Xaud para a inauguração já vinha sendo aguardada pela FFMS. Anteriormente, o presidente da entidade estadual, Estevão Petrallás, havia informado que o complexo estava próximo de ser concluído e dependia da definição da agenda do presidente da CBF para que a data da entrega fosse estabelecida.

Anteriormente, o presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Estevão Petrallás, já havia antecipado que Samir Xaud viria a Campo Grande acompanhado de diretores da CBF para inaugurar o Centro de Desenvolvimento.

Na ocasião, ele também mencionou a possibilidade da presença dos ex-jogadores Branco e Edmílson na comitiva.

Agora, a programação foi confirmada, com a inauguração marcada para 3 de setembro. Durante a cerimônia, Xaud também deverá atender os profissionais de imprensa para uma coletiva.

Visita ao Morenão abre programação

A agenda do presidente da CBF em Campo Grande começa na quarta-feira (2). Às 10h, Xaud e integrantes da comitiva visitarão o Morenão. O compromisso será acompanhado de forma restrita, com acesso da imprensa credenciada ao final exclusivamente para captação de imagens. Não estão previstas entrevistas durante a visita.

No período da tarde, às 15h, o dirigente seguirá para o Bioparque Pantanal, em uma agenda fechada à comitiva da CBF e sem acompanhamento da imprensa.

Duas horas depois, às 17h, Xaud participará de uma cerimônia de homenagens no auditório do Bioparque. Antes do início da solenidade, o presidente da CBF fará atendimento à imprensa.

Durante o evento, Xaud receberá o título de Visitante Ilustre de Campo Grande, concedido pela Câmara Municipal. Personalidades de Mato Grosso do Sul também serão homenageadas pela CBF em reconhecimento às trajetórias e contribuições para o desenvolvimento do futebol no Estado.

Centro será entregue na quinta-feira

O ponto central da passagem pela Capital ficará para a manhã seguinte. Às 8h30 de quinta-feira, a comitiva participará da inauguração do Centro de Desenvolvimento do Futebol.

Presidente da CBF, Samir Xaud estará em Campo Grande nos dias 2 e 3 de setembro para cumprir agenda e inaugurar o Centro de Desenvolvimento do Futebol.Vista aérea mostra a estrutura do Centro de Desenvolvimento do Futebol, na Avenida Tamandaré, em Campo Grande. Foto: Divulgação FFMS.

Com a entrega, Mato Grosso do Sul passa a contar oficialmente com uma estrutura da CBF vinculada ao projeto de legado da Copa do Mundo realizada no Brasil em 2014.

A expectativa é de que o complexo seja utilizado como instrumento para ampliar projetos de formação e fomentar diferentes segmentos do futebol estadual.

A visita ocorre ainda em meio às discussões sobre a infraestrutura disponível para o futebol em Mato Grosso do Sul. A passagem de Xaud pelo Morenão, antes da inauguração do novo centro, também coloca o principal estádio de Campo Grande na agenda do dirigente máximo do futebol brasileiro.

A passagem por Campo Grande, entretanto, terá como principal marco a entrega definitiva do novo Centro de Desenvolvimento, cuja construção começou há cerca de dois anos e que agora entra na fase de utilização pelo futebol sul-mato-grossense.

Publicado no Diário oficial

Antes de concessão, Morenão já tem gasto de R$ 3,8 milhões só para planejar futuro

Decisão publicada no Diário Oficial prevê contratação de consultoria para desenhar modelo de exploração do estádio pela iniciativa privada

28/08/2026 14h30

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Estádio Morenão

Estádio Morenão Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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Antes de definir quem vai administrar o Morenão, o Governo de Mato Grosso do Sul já vai gastar R$ 3,8 milhões apenas para planejar a concessão do estádio. A contratação da empresa Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia Ltda. foi publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (28).

O contrato, no valor de R$ 3.832.274, é destinado à estruturação e ao desenvolvimento do projeto que deverá definir como o Estádio Universitário Pedro Pedrossian será explorado pela iniciativa privada.

Na prática, o dinheiro não será usado para colocar arquibancadas de pé, recuperar o gramado ou liberar novos setores ao público. O valor é destinado aos estudos e à modelagem do futuro negócio. Etapa que antecede a definição do formato da concessão e uma eventual escolha da empresa que ficará responsável pela administração do estádio.

O gasto equivale a quase 23% dos R$ 16,7 milhões previstos para a nova etapa de revitalização do Morenão. Somados, os dois valores já ultrapassam R$ 20,5 milhões, antes mesmo da definição de qual empresa vai assumir a administração do estádio e do volume de investimentos que ainda será exigido da iniciativa privada.

A contratação foi feita por inexigibilidade de licitação, com a justificativa de que se trata de um serviço técnico especializado. Na prática, isso significa que o governo não realizou uma disputa entre várias empresas para escolher a contratada, por entender que o serviço possui características específicas que permitem a contratação direta.

NOVELA VELHA

A contratação da consultoria é mais um capítulo da longa tentativa de recuperar o principal estádio de Mato Grosso do Sul.

O histórico levantado pelo Correio do Estado mostra que o Morenão acumulou, nos últimos anos, obras interrompidas, promessas de reabertura e sucessivas discussões sobre quem deveria assumir a responsabilidade pelo estádio.

Em 2021, o Governo do Estado anunciou investimento de cerca de R$ 9 milhões para a reforma. O estádio acabou interditado em 2022 e a recuperação, que deveria ser concluída inicialmente em janeiro de 2023, avançou lentamente.

Em 2023, a previsão mudou e o governo passou a trabalhar com a promessa de conclusão até o fim de 2024. O prazo também não foi cumprido.

No ano passado, o Correio do Estado mostrou que, dos R$ 9,4 milhões destinados às obras, R$ 7,83 milhões ainda não haviam sido utilizados após três anos de interdição. Na mesma época, a Fapec estimou que seriam necessários R$ 38,9 milhões para concluir a recuperação do estádio, incluindo intervenções na estrutura e a instalação de cadeiras na área coberta.

Foi nesse cenário que o Governo do Estado passou a defender a transferência da gestão do estádio, então administrado pela UFMS. O processo se arrastou por mais de um ano entre reuniões, audiências e negociações até que a cessão fosse formalizada.

Já em 2026, uma nova etapa foi anunciada. O governo passou a trabalhar com R$ 16,7 milhões para obras de revitalização, enquanto a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul e a CBF assumiram outras frentes, como a recuperação do gramado. A meta é devolver o estádio ao calendário do futebol profissional em 2027.

Agora, entra na conta um novo contrato de R$ 3,8 milhões para preparar a terceira fase do projeto: a concessão à iniciativa privada.

R$ 3,8 MILHÕES 

O contrato com a consultoria não entrega, ainda, uma reforma pronta nem define qual empresa vai assumir o Morenão. A Alvarez & Marsal será responsável justamente por produzir os estudos necessários para responder questões que ainda estão em aberto.

Entre elas, estão o prazo da futura concessão, o modelo de exploração comercial, os investimentos que serão exigidos da iniciativa privada e as possibilidades de receita com eventos, camarotes, estacionamento, publicidade e naming rights.

O termo de cessão já prevê que a concessão poderá durar até 35 anos e abre caminho para a exploração comercial do estádio. O volume total de recursos que ainda será necessário, entretanto, permanece indefinido.

 

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