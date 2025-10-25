Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

em crise

Liverpool perde a 4ª seguida na Premier League e cai para o 6º lugar

Campeão inglês da temporada passada está com apenas 15 pontos e perdeu por 3 a 2 para o Brentford neste sábado

Agência Estado

Agência Estado

25/10/2025 - 18h37
Atual campeão, o Liverpool voltou a sofrer com sua vulnerabilidade defensiva e amargou sua quarta derrota seguida na Premier League neste sábado. O time do técnico Arne Slot foi superado pelo Brentford por 3 a 2 no Gtech Community Stadium, em Londres. O Liverpool permanece com 15 pontos, desceu para a sexta posição e pode cair mais colocações com os jogos que acontecem neste domingo. O Brentford subiu para o décimo posto, com 13.

O novo revés trava o que parecia ser o início de um processo de recuperação do Liverpool, que no meio da semana aplicou uma goleada por 5 a 1 sobre o Eintracht Frankfurt na Champions League. Como já havia acontecido nas três rodadas anteriores no campeonato nacional, o Liverpool foi vazado logo no início da partida.

Após cobrança de lateral na área, Ajer deu uma casquinha de cabeça e Ouattara aproveitou para finalizar com liberdade, de voleio, de frente para o gol, e fazer 1 a 0 aos 5 minutos. Com vantagem no placar, o Brentford se posicionou atrás, sem se preocupar com a posse de bola e procurava os contra-ataques em velocidades. Foi assim que saiu o segundo gol já no final do primeiro tempo.

Damsgaard aproveitou a defesa desorganizada do Liverpool e conseguiu um belo lançamento em diagonal para Schade, que avançou e marcou o segundo do Brentford aos 45 minutos. O Liverpool, que tentava chegava ao gol superpovoando a área rival, conseguiu diminuir no último lance da primeira etapa. O lateral Kerkez fechou para o centro da área após cruzamento rasteiro de Ekitike e só empurrou para o gol aos 50 minutos.

O Brentford conseguiu ampliar aos 15 minutos do segundo tempo. O zagueiro Van Dijk derrubou Ouattara, quando o rival saía da área Inicialmente, o árbitro marcou falta, fora da área, mas após revisão do VAR foi anota pênalti. O brasileiro Igor Thiago cobrou e marcou. Foi o sexto gol do atacante revelado pelo Cruzeiro. Ele está empatado com Semenyo e só atrás de Haaland (11) na artilharia da Premier League.

O Liverpool conseguiu diminuir aos 43 minutos, com Salah, que encerrou um jejum de mais de um mês sem marcar com a camisa do time inglês. Os visitantes aproveitaram uma falha na saída de bola do Brentford. Após cruzamento de Szoboszlai, o egípcio ajeitou com a esquerda e chutou forte, no alto, com a direita. O jogo foi até os 56 minutos do segundo tempo e terminou com intensa pressão do Liverpool em busca do empate.

Depois do quarto revés seguido fora de casa contra equipes londrinas, o atual campeão tenta se reabilitar em casa, no Anfield, contra o Aston Villa, no sábado. O Brentford enfrenta o Crystal Palace no mesmo dia.

COM GOLS BRASILEIROS, UNITED VENCE

O time de Manchester enfileirou a terceira vitória consecutiva na Premier League ao derrotar o Brighton, neste sábado, por 4 a 2, no Old Trafford. Matheus Cunha e Casemiro marcaram um gol cada um, e Mbeumo anotou duas vezes para os anfitriões. Welbeck e Kostoulas fizeram para os visitantes.

A vitória deixa o Manchester United com 16 pontos na quarta colocação da Premier League. O Brighton está na 13ª posição, com 12 pontos. Na próxima rodada, o United visita o Nottingham Forest, e o Brighton recebe o Leeds. Os dois jogos serão no sábado.

Esportes

Messi pode chegar ao milésimo gol com renovação; saiba quando ele deve atingir marca histórica

Desde que iniciou no Barcelona, Messi soma 895 gols em 1.152 jogos como profissional - que leva em consideração sua carreira por clubes e seleção argentina

23/10/2025 23h00

Fotoarena/FolhaPress

Lionel Messi disputará ao menos mais três temporadas até encerrar sua carreira e, com isso, pode chegar ao gol de número 1.000 como profissional. Nesta quinta-feira, o Inter Miami, clube da Major League Soccer (MLS), anunciou que chegou a um acordo com o camisa 10 para estender seu vínculo na Flórida até 2028, o que afasta a possibilidade de o atacante pendurar as chuteiras após a Copa do Mundo de 2026.

Das últimas vezes em que foi questionado sobre aposentadoria, Messi foi sincero ao admitir que este momento se aproxima. Em setembro, disputou pela última vez uma partida das Eliminatórias na Argentina, em duelo com a Venezuela no Monumental de Núñez. Com isso, após a Copa do Mundo, deverá centrar sua carreira somente no Inter Miami.

Desde que iniciou no Barcelona, Messi soma 895 gols em 1.152 jogos como profissional - que leva em consideração sua carreira por clubes e seleção argentina. Uma média de 0,78 por jogo. Com isso, é preciso que Messi marque, ao menos, 105 gols nos próximos três anos para chegar ao milésimo tento antes de pendurar as chuteiras.

Messi e Inter Miami voltam aos gramados já nesta sexta-feira, contra o Nashville, pela primeira rodada dos playoffs da MLS - intitulado MLS Cup, e que define o campeão nacional. Será a primeira partida do craque argentino desde o acerto da renovação e mais uma oportunidade de estender o número de gols marcados. Existe a possibilidade de que, até o fim de 2025, o argentino chegue à marca de 900 gols na carreira.

O novo contrato de Messi com o Inter Miami se estenderá até o fim da temporada de 2028 da MLS. Portanto, caso chegue à final com sua equipe no último ano de contrato, o argentino pendurará as chuteiras em dezembro. Para se calcular quando o camisa 10 poderá chegar ao milésimo gol é preciso levar em consideração o número de partidas a serem disputadas e sua média de gols.

Cada temporada da MLS é composta por uma fase regular, com 34 jogos, e a pós-temporada, em que serão disputadas quatro fases até a decisão. Os finalistas podem disputar até seis partidas adicionais, o que aumenta o número de jogos em cada temporada para 40.

Desde que chegou ao Inter, em 2023, Messi disputou 82 partidas e marcou 71 gols - uma média de 0,86 gol por partida. Com isso, sem considerar a fase de playoffs e com uma projeção de que ele mantenha a mesma forma até 2028, o camisa 10 marcaria 89 gols somente na temporada regular da MLS. Se chegar a todas as finais nos três próximos anos, somaria mais 16 tentos para as suas estatísticas pessoais.

Esse desempenho na MLS, em teoria, já seria o suficiente. Entretanto, vale ressaltar que, nas três temporadas em que defendeu o Inter Miami até hoje, a franquia Flórida nunca chegou à decisão do campeonato nacional. Há outras competições que podem fazer com que Messi chegue ao milésimo gol, por outro lado: Leagues Cup e Concachampions.

A Leagues Cup reúne todas as equipes dos Estados Unidos e do México em um torneio curto, no início da temporada. Ele também garante vaga à Concachampions, por exemplo. Cada equipe disputa, no mínimo, três partidas em cada temporada. Esse número pode subir para seis, caso chegue às semifinais - que garante, ao mínimo, a disputa da partida do terceiro lugar.

Messi pode disputar entre nove e 18 partidas da Leagues Cup até 2028. Na Concachampions, é necessário garantir a classificação, mas a franquia disputou a competição em 2025 e, pela League Cup, já assegurou a vaga em 2026. Em formato mata-mata, com partidas de ida e volta, a competição reúne equipes da América do Norte, Central e Caribe.

Se conseguir se classificar também em 2027 e 2028, Messi disputará no mínimo seis partidas - duas em cada temporada e considerando que a equipe será eliminada na primeira rodada. Esse número pode ser ampliado caso o Inter Miami consiga avançar no mata-mata. Nesta temporada, chegou às semifinais, tendo sido eliminado pelo Vancouver Whitecaps.

Considerando apenas o mínimo de partidas possíveis nessas competições, Messi poderia mais 15 jogos até 2028. Seguindo a média de gols pelo Inter Miami, pode marcar outros 13 gols que, somados àqueles marcados na temporada regular da MLS, seriam suficientes para fazer Messi superar a marca de 1.000 gols.

A tendência, com base na média de gols do Inter Miami, é que Messi chegue ao milésimo gol em 2028, no último ano de contrato, durante a temporada regular da MLS. Vale ressaltar, no entanto, que Messi ainda terá a Copa do Mundo de 2026 para disputar com a seleção argentina.

A partir do próximo Mundial, as finalistas disputarão oito partidas, ao somar fase de grupos e mata-mata. Pela Argentina, a média de gols do camisa 10 é de 0,58 por jogo. Assim, na projeção, marcaria entre um e quatro gols na Copa do Mundo. Ainda há seis amistosos até lá, mas não é certeza quanto à sua convocação. Se for chamado para todos, incluindo nesta próxima Data Fifa, de novembro, serão mais três gols para o camisa 10.

Os gols da seleção argentina fazem com que, no cenário otimista - em que o Inter Miami e a Argentina cheguem a todas as finais possíveis -, Messi termine o ano de 2027 com o milésimo gol. No cenário realista, isso ocorreria em 2028, mas se a equipe da Flórida for eliminada em todas as competições logo na primeira fase, a tendência é que este caminho seja mais tortuoso: o craque argentino chegaria ao milésimo tento em dezembro de 2028, com poucas semanas restantes no contrato.

FUTEBOL

Copa MS abre vaga para competição nacional em 2027

Clubes da série A e B do Estadual sul-mato-grossense poderão se inscrever na competição

21/10/2025 17h59

Estevão Petrallas acredita que premiação pode ser de R$ 1 milhão

Estevão Petrallas acredita que premiação pode ser de R$ 1 milhão Paulo Ribas

Os clubes sul-mato-grossenses terão a oportunidade de garantir uma vaga na Copa do Brasil de 2027, através da Copa MS, competição que será incluída no calendário de 2026 da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul (FFMS). O campeonato, apresentado hoje (21), durante evento no Auditório da Toyota Ramírez, também abre uma vaga na Copa Centro-Oeste, a qual, futuramente, será convertida em Copa Verde. 

O novo campeonato, com data de abertura prevista para 5 de setembro , irá reunir os clubes da série A e da série B, com exceção do campeão estadual que já possui vaga garantida na Copa do Brasil. O vice do Estadual poderá disputar, porém como já tem seu espaço na Copa do Brasil, ele apenas disputará um lugar na Copa Centro-Oeste.

Estevão Petrallás, presidente da FFMS, não deu a precisão de quanto o campeão levará, pois é um fator que depende da arrecadação feita pela CBF em cada temporada, mas acredita ser algo em torno de R$ 1 milhão.

A inclusão do campeonato tem como objetivo estender o calendário para que os clubes tenham mais jogos em competições profissionais, a fim de proporcionar também oportunidades de trabalho aos jogadores durante esse período e aprimorar a qualidade dos atletas no Estado.

"Os profissionais estavam esperançosos pelo preenchimento desse calendário. O estadual começa em janeiro, dia 18 precisamente. Terminando a Série A, em maio começa a Série B, e nós vamos chegar no segundo semestre, onde era, como sempre foi, inclusive esse ano, um espaço vazio, vai ser ocupado com a grande Copa MS, onde jogarão os clubes tanto da A e da B, concorrendo a uma vaga da Copa do Brasil", diz Estevão Petrallás.

Para Marcos Tavares, diretor de competições da FFMS,  a competição é um incentivo maior para os clubes que não conquistaram a vaga na Copa do Brasil e, principalmente, aos clubes da Série B se organizarem num calendário cheio.

"A gente fortalece o futebol profissional, fortalece a estruturação dos times nossos, mas também numa outra visão, obriga os nossos clubes a se profissionalizar. Aquela coisa de clube amador, que joga três meses, não existe mais. Então, se ele quer jogar uma competição profissional, ele tem que se organizar de nove a dez meses", disse o diretor de competições.

Calendário 2026

Masculino profissional

  • Estadual Série A - 18/01 - 29/03
  • Copa Verde - 25/03 - 07/06
  • Estadual Série B - 23/05 - 26/07
  • Copa MS - 05/09 - 07/11
  • Copa do Brasil - 18/02 - 08/12
  • Brasileiro Série D - 05/04 - 13/09

Feminino profissional

  • Feminino adulto - 18/09 - 28/11
  • Campeonato Brasileiro - a definir
  • Copa do Brasil - a definir


 

