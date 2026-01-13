Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Manchester United anuncia multicampeão Michael Carrick para vaga de técnico: 'Sei o que fazer'

O português Rubén Amorim foi demitido faz alguns dias.

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

13/01/2026 - 23h00
O Manchester United 'imitou' o Real Madrid e resolveu apostar em um novo treinador que fez história como jogador com a camisa do clube.

Neste terça-feira, o multicampeão Michael Carrick foi oficializado para vaga do português Rubén Amorim, demitido faz alguns dias.

"O Manchester United tem o prazer de anunciar a nomeação de Michael Carrick como treinador principal da equipe masculina até o fim da temporada 2025/26", oficializou o clube, em nome que agrada o revoltado torcedor por seus histórico em Manchester.

Carrick defendeu o United em 464 oportunidades, conquistando a Premier League cinco vezes, além da FA Cup, duas Copas da Liga, a Liga dos Campeões, a Liga Europa e o Mundial de Clubes da Fifa.

O profissional esteve na comissão técnica do time principal após se aposentar em 2018, trabalhando com José Mourinho e Ole Gunnar Solskjaer - assumiu de maneira interina após a queda do norueguês.

"Sei o que é preciso fazer para ter sucesso aqui. Meu foco agora é ajudar os jogadores a atingirem os padrões que esperamos neste clube incrível, e sabemos que este grupo é mais do que capaz de alcançá-los", disse Carrick, ex-jogador da seleção inglesa e que dirigiu o Middlesbrough por dois anos e meio.

"Já trabalhei com vários jogadores e, obviamente, continuei acompanhando a equipe de perto nos últimos anos. Tenho total confiança no talento, na dedicação e na capacidade deles de terem sucesso aqui", afirmou.

"Ainda há muito pelo que lutar nesta temporada, estamos prontos para unir todos e dar aos torcedores as apresentações que seu apoio leal merece."
 

Abel Ferreira brinca com 'pré-temporada de 4 dias' e elogia contratação de Marlon Freitas

O treinador do Palmeiras foi muito pressionado pela falta de títulos na temporada passada

11/01/2026 07h38

Reprodução Redes Sociais / Palmeiras

Após a vitória sobre a Portuguesa neste sábado (10) pela estreia do Paulistão 2026, Abel Ferreira concedeu uma entrevista mais leve do que a habitual. O treinador do Palmeiras, que foi muito pressionado pela falta de títulos na temporada passada, definiu sua nova jornada no comando da equipe como 'desafiadora', especialmente levando em consideração o elenco que tem à sua disposição.

"O que vocês viram foi a equipe do Palmeiras. Nós, no ano passado, fomos rodando a equipe em muitos momentos, no início do ano, tentando dar tempo a todo mundo", explicou Abel Ferreira sobre a formação utilizada contra a Portuguesa no Canindé.

"Neste ano, bati mais um recorde. Uma pré-temporada de quatro dias", brincou o português. "Os jogadores se apresentaram domingo à noite, na segunda-feira foram só exames. Então não precisaram do treinador nem no domingo, nem na segunda. Terça, quarta, quinta e sexta: quatro dias, jogo no sábado."

Abel admitiu que, por causa do calendário apertado, tiveram de ocorrer várias reuniões e conversas internas dentro do Palmeiras Segundo ele, os jogadores tiveram pouco tempo de descanso e férias entre o fim da temporada 2025 e o início de 2026.

"Quando tens um período de férias e descanso merecido para a intensidade que é o futebol brasileiro, tu tens de descansar mentalmente. E a única forma é dar folgas. Vejam o que faz o (Pep) Guardiola, vejam o que faz o treinador do Paris Saint-Germain", mencionou, referindo-se ao fato dos comandantes europeus dar dias de descanso com frequência a alguns de seus atletas. "Mais do que o desgaste físico, hoje em dia, é o mental", enfatizou.

"Acho que estivemos bem. Em quatro dias, apresentar essa dinâmica de jogo. É verdade que no último terço nem sempre tivemos as melhores decisões. Mas gostei muito. Sinceramente estou muito feliz por aquilo que eu vi", admitiu.

Depois, Abel falou individualmente sobre seus jogadores, com foco em Marlon Freitas, que nesta janela trocou o Botafogo pelo Palmeiras. Uma das principais contratações feitas no mercado brasileiro.

"Dos jogadores novos, só temos um praticamente, que é o Marlon, que vai nos trazer maturidade, vai nos trazer experiência, vai nos trazer pausa nos jogos. Vocês têm de entender uma coisa: nós vendemos R$ 2 bilhões em jogadores, compramos R$ 700 milhões em jogadores, mas ficamos mais fracos em R$ 1,3 bi", analisou.

"Este ano vamos ter de fazer os ajustes que tiverem de ser feitos para continuar com uma equipe competitiva como tem sido. Foi uma grande contratação do Barros e da Leila. Estou muito contente por trazerem um jogador com esta qualidade, que nos vai acrescentar não só liderança no grupo", destacou Abel, citando outros ex-jogadores que passaram pelo Palmeiras.

"Uma equipe não é feita apenas de bons jogadores. Uma equipe é feita de experiência, de malandragem, de cobrança", completou.

O Palmeiras volta a entrar em campo no Paulistão na quarta-feira (14), no primeiro clássico do ano, quando enfrenta o Santos na Arena Barueri. A bola está prevista para rolar às 19h30 (horário de Brasília).

ESPORTES

Gerson supera Vitor Roque e se torna a transferência mais cara do futebol brasileiro

O Cruzeiro desembolsou cerca de 27 milhões de euros para contratar o jogador

10/01/2026 21h00

Gerson, novo reforço do Cruzeiro

Divulgação: Cruzeiro Esporte Clube

O Cruzeiro anunciou neste sábado a contratação do meio-campista Gerson, que defendia o Zenit, da Rússia, e tornou a transferência mais cara já realizada por um clube do futebol brasileiro. O jogador de 28 anos assinou contrato até 2030 com a equipe mineira.

O meia chegou a Belo Horizonte na sexta-feira, quando realizou os exames médicos, e foi recebido com grande festa pela torcida. O atleta aguarda a publicação no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para ficar à disposição do técnico Tite.

Para contar com o jogador, o Cruzeiro desembolsou cerca de 27 milhões de euros (R$ 168,7 milhões) ao Zenit, valor superior ao pago recentemente pelo Palmeiras na contratação de Vitor Roque.

Até então, o posto de maior contratação era ocupado por Vitor Roque, contratado em fevereiro por 25,5 milhões de euros (R$ 154 milhões na cotação da época), em acordo com duração de cinco anos. Com a nova transação, o volante do Cruzeiro estabeleceu um novo recorde no mercado brasileiro.

Veja abaixo as cinco contratações mais caras:

1 - Gerson (Zenit para o Cruzeiro)

27 milhões de euros (R$ 187 milhões na cotação atual).

2 - Vitor Roque (Betis para o Palmeiras)

25,5 milhões de euros (R$ 154 milhões na cotação da época).

3 - Samuel Lino (Atlético de Madrid para o Flamengo)

22 milhões de euros (R$ 143 milhões na cotação da época).

4 - Danilo (Nottingham Forest para o Botafogo)

22 milhões de euros (R$ 143 milhões na cotação da época).

5 - Thiago Almada (Atlanta United para o Botafogo)

US$ 25 milhões (R$ 140 milhões na cotação da época)

*valores fixos das transações

