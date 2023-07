Maratona terá guia para iniciantes completarem 42 km

Esportes

O gaúcho Leocir Dall'Astra, de 60 anos, busca levar o Operário à sua 2ª vitória

Faltando quatro rodadas para o fim da fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro, o Operário, que está na última colocação do Grupo 7, mudou de comandante.

Com um grande desafio pela frente nesta semana, após a demissão do técnico Celso Rodrigues, Leocir Pedro Dall’Astra foi apresentado pela diretoria do Operário nas vésperas do confronto contra o Maringá (PR).

Em entrevista para o Correio do Estado, o treinador falou sobre sua decisão de aceitar assumir o comando do time sul-mato-grossense.

“Eu já trabalhei em Mato Grosso, mas nunca tinha trabalhado aqui em Mato Grosso do Sul, e sempre me falaram bem do Estado. Eu sei que o Operário é o time mais tradicional de MS, que a cidade [Campo Grande] é maravilhosa e que o time tem uma torcida fanática. Eu tenho uma admiração pelo Operário desde muito tempo”, declarou o novo treinador.

Sobre o atual momento do clube na quarta divisão do Campeonato Brasileiro, Dall’Astra sabe do desafio que ele tem pela frente, para poder conquistar as vitórias que o Operário tanto almeja.

“Eu vim pelo desafio grandioso. Eu acredito no potencial dos atletas, do meu próprio e do torcedor, que também possa nos apoiar para sair desse momento difícil da última colocação. Vamos passo a passo, de maneira inteligente, para reverter essa situação desfavorável”, disse.

Perguntado sobre o que achava do elenco do Operário hoje, o treinador elogiou a qualidade dos seus atletas e afirmou que entende que o time precisa melhorar com alguns ajustes em campo.

“Para [a quarta] divisão, é um elenco de qualidade. Vi trechos dos jogos do Operário, e as partidas foram bem parelhas. Alguns ajustes podem ser feitos, principalmente tirar essa pressão da parte psicológica”, analisou Dall’Astra.

Lateral do Galo, Hugo Leonardo enfatizou que o elenco não deve deixar de acreditar na classificação e elogia a experiência do novo treinador.

“A gente respeita muito Leocir que chegou. A gente sabe que ele tem um trabalho bonito por onde passou, principalmente no Rio Grande do Sul.

E temos de ser homens, continuar trabalhando firme. Enquanto houver chances, a gente vai acreditar”, disse.

Com relação a adaptação do elenco com o novo treinador, o zagueiro Victor Caetano declarou ao Correio do Estado que Dall’Astra já vem fazendo alguns ajustes para buscar a vitória.

“Os treinos estão sendo muito bons, produtivos. Ele [Dall’Astra] já passou o que ele tem em mente para nós, e a gente já vinha fazendo bons jogos com o Celso [Rodrigues], mas estamos ajustando algumas coisas para sair com a vitória, porque ainda temos chances de classificação no campeonato”, afirmou.

O Galo enfrentará, nesta 11ª rodada, o Maringá (PR), jogando no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, amanhã, às 16h.

CARREIRA

Novo treinador do Operário, Leocir Pedro Dall’Astra, de 60 anos, já tem uma longa carreira no futebol. Sua conquista de destaque foi o acesso à terceira divisão do Brasileiro com o Ypiranga (RS), em 2015, mantendo o clube na Série C do ano seguinte.

Outra passagem marcante e mais recente do treinador foi justamente no Operário, mas do estado vizinho, Mato Grosso. O treinador conquistou com o time o segundo lugar no Campeonato Mato-Grossense de Futebol de 2021.

Seu último clube foi o Pelotas do Rio Grande do Sul, equipe a qual ele treinou no Campeonato Gaúcho Divisão

de Acesso.

PRECISA VENCER

A diferença que era de 4 pontos do Galo para o quarto colocado do Grupo 7, que abre a zona de classificação para a segunda fase, se tornou 6 pontos de distância, após mais um empate da equipe campo-grandense, dessa vez contra o Cascavel, no sábado.

Faltando quatro partidas para o fim da fase de grupos, o Operário está com 8 pontos conquistados em 10 jogos, 1 vitória, 5 empates e 4 derrotas em sua campanha.

Seu próximo adversário, o Maringá, está na quinta colocação, com 14 pontos.

Se o Operário vencer o clube paranaense, o Galo encurta a distância entre as equipes para apenas 3 pontos.