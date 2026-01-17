Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Brasileiro brilhou

Matheus Cunha dá assistência e Manchester United arrasa o City na estreia de técnico

Com o resultado, a equipe vermelha de Manchester interrompeu uma série de três empates

Estadao Conteúdo

Estadao Conteúdo

17/01/2026 - 23h00
Vindo de uma fase conturbada, incluindo a queda precoce na Copa da Inglaterra, o Manchester United voltou a empolgar seus torcedores na estreia do técnico Michael Carrick. O time dos brasileiros Casemiro, titular, e Matheus Cunha, acionado no segundo tempo, dominou completamente o maior rival, Manchester City, e venceu por 2 a 0 - teve outros três gols anulados -, neste sábado, no estádio Old Trafford, na abertura da 22ª rodada da Premier League.

Com o resultado, a equipe vermelha de Manchester interrompeu uma série de três empates, foi a 35 pontos e assumiu a quinta posição na tabela. Já os visitantes tiveram uma invencibilidade de 13 jogos - 10 vitórias e três empates - interrompida no clássico e permanecem com 43 pontos. Esta foi a quarta partida seguida do City sem vencer na Premier League.

Embora atravesse um momento conturbado dentro e fora das quatro linhas, diferentemente do rival, que não perdia desde novembro do ano passado, o Manchester United dominou completamente a equipe de Pep Guardiola no primeiro tempo. Carrick sacou Matheus Cunha e Sesko e apostou em Mbeumo no ataque, municiado por Diallo, Bruno Fernandes e Dorgu, com Casemiro e Mainoo na contenção.

O United aproveitou a inexperiência da defesa formada por Khuzanov e Alleyne e as falhas defensivas dos visitantes, inclusive do ex-melhor do mundo Rodri, para ameaçar a meta de Donnarumma. Logo aos 3 minutos, Maguire cabeceou a bola no travessão do time celeste. Na sequência, Dorgu exigiu boa defesa do goleiro italiano e Diallo e Bruno Fernandes tiveram seus gols anulados por impedimento.

Após um primeiro tempo inofensivo, com o artilheiro Haaland apagado e uma única chegada perigosa com Aké, Guardiola acionou na etapa final Cherki no lugar do pouco inspirado Foden. Os visitantes ganharam presença no campo ofensivo, mas foi Casemiro quem desperdiçou a chance de abrir o placar para o United em cavadinha na pequena área defendida com os pés por Donnarumma.

O gol dos anfitriões, porém, era questão de tempo. Aos 19 minutos, Bruno Fernandes puxou um contra-ataque fulminante, rolou para Mbeumo bater cruzado e o lado vermelho de Manchester, enfim, conseguiu comemorar a aguardada vantagem sobre os rivais: 1 a 0. Mesmo atrás no placar, o City buscava o ataque sem criatividade, sem ameaçar o gol de Lammens.

O castigo do vice-líder da Premier League veio aos 30 minutos. Logo após entrar em campo, Matheus Cunha construiu a jogada pela direita e cruzou para Dorgu ampliar para o United. O tento minou qualquer expectativa de reação do Manchester City - Haaland, Bernardo Silva e Doku foram imediatamente substituídos.

Nos minutos finais, Diallo ainda carimbou a trave de Donnarumma e Mount teve um tento anulado, o terceiro do United na partida, após outra jogada de Matheus Cunha. Mas a festa no Old Trafford estava garantida com uma atuação que nem o mais otimista torcedor da equipe vermelha esperava.

Loterias

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3590, sábado (17/01)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

17/01/2026 20h13

Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3590 da Lotofácil na noite deste sábado, 17 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 7 milhões.

Os números da Lotofácil 3590 são:

  • 16 - 10 - 11 - 22 - 17 - 23 - 21 - 08 - 20 - 04 - 13 - 19 - 06 - 15 - 12

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotofácil 3591

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 19 de janeiro a partir das 20 horas, pelo concurso 3591. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

Loterias

Resultado da Quina de hoje, concurso 6930, sábado (17/01)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

17/01/2026 20h11

Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6930 da Quina na noite deste sábado, 17 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 11 milhões.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 6930 são:

  • 16 - 80 - 22 - 05 - 65

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6931

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 19 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6931. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

