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copa do mundo

Lukaku sai do banco, participa de gol em 22 segundos e evita derrota da Bélgica para o Egito na Copa

Atacante de 33 anos ajuda equipe belga a superar a forte marcação da seleção egípcia, que foi às redes com Ashour

estadão conteúdo

estadão conteúdo

15/06/2026 - 17h08
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Nem Kevin De Bruyne, nem Jeremy Doku. O personagem da estreia da Bélgica na Copa do Mundo acabou sendo um velho conhecido da torcida. Aos 33 anos, Romelu Lukaku saiu do banco de reservas no segundo tempo e precisou de apenas 22 segundos em campo para participar do lance que garantiu o empate por 1 a 1 com o Egito, nesta segunda-feira, no Lumen Field, em Seattle.

Remanescente da geração que levou a Bélgica ao terceiro lugar na Copa de 2018, eliminando o Brasil nas quartas de final, o atacante do Napoli começou a partida entre os suplentes. Até sua entrada, os belgas encontravam dificuldades para superar a forte marcação egípcia e viam os adversários mais próximos da vitória.

Como fica o Grupo G?

Bélgica e Egito iniciam a competição com um ponto cada. Irã e Nova Zelândia se enfrentam ainda nesta segunda-feira, em Los Angeles.

Agenda de Bélgica e Egito

A Bégica volta a campo no domingo, às 16h (de Brasília), diante do Irã, em Los Angeles. No mesmo dia, às 22h, o Egito encara a Nova Zelândia, em Vancouver, no Canadá.

Como foi o jogo entre Bélgica e Egito na Copa do Mundo?

O Egito havia aberto o placar aos 19 minutos do primeiro tempo. Em seu aniversário, Mohamed Salah iniciou a jogada com uma inversão de bola para Ashour. O meio-campista do Al Ahly dominou e acertou um belo chute para vencer Courtois. O gol teve um significado especial: foi o primeiro de Ashour com a camisa da seleção e aconteceu justamente em uma Copa do Mundo.

A vantagem egípcia poderia ter sido ampliada antes mesmo do intervalo. Zico, atacante que recebeu o apelido em homenagem ao ídolo brasileiro, obrigou Courtois a fazer boa defesa. Já na etapa final, Ashour desperdiçou uma oportunidade clara após rebote do goleiro belga, enquanto Marmoush também levou perigo em duas chegadas consecutivas.

Quando a pressão egípcia parecia encaminhar a vitória, Lukaku entrou em campo aos 20. Em sua primeira participação, brigou pela bola dentro da área e esteve diretamente envolvido no lance que terminou com gol contra do zagueiro Hany, decretando o empate.

O atacante ainda teve a chance de completar a virada aos 41. Após cruzamento de Nicolas Raskin, apareceu livre na marca do pênalti, mas cabeceou por cima do travessão.

O empate manteve a Bélgica invicta, ampliando para 18 partidas sua sequência sem derrotas, e impediu que o Egito conquistasse o primeiro triunfo em uma Copa do Mundo.

BÉLGICA 1 X 1 EGITO

BÉLGICA - Courtois; Meunier, Ngoy, Mechele e Castagne (De Cuyper); Onana (Raskin), Tielemans e De Bruyne (Vanaken); Trossard, Doku (Fernández-Pardo) e De Ketelaere (Lukaku). Técnico: Rudi Garcia.
EGITO - Shoubir; Hany, Ibrahim e Fatouh; Lashin, Attia, Zico (Zizo), Fathy (Hafez) (Adel) e Ashour (Rabia); Salah (Abdelkarim) e Marmoush. Técnico: Hossam Hassan
GOLS - Ashour, aos 19 minutos do primeiro tempo. Hany (contra), aos 20 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Castagne e De Cuyper (Bélgica); Attia e Fatouh (Egito)
ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (BRA)
RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.
LOCAL - Lumen Field, em Seatlle (EUA)

Na Sérvia

PorãBask vence na estreia e está a uma vitória da classificação

A equipe sul-mato-grossense venceu o time da Índia na primeira rodada

15/06/2026 10h30

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Atuação de gala do PorãBask contra a Índia no Mundial Escolar de Basquete

Atuação de gala do PorãBask contra a Índia no Mundial Escolar de Basquete Foto: Felipe Pereira / CBDE

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Começou no último domingo (14), o Mundial Escolar de Basquete em Zlatibor, na Sérvia. E o time do PorãBask, de Ponta Porã está representando o Brasil na competição, após vencer o JEB’s (Jogos Escolares Brasileiros). 

Os jogos por lá já começaram e na estreia, que aconteceu no domingo dia 14, o time treinado pelo técnico Hugo Costa venceu a seleção da Índia 2 por 110 a 46. 

Em conversa com o Correio do Estado, o treinador da equipe classificou a vitória contra os indianos como fácil e que a equipe trabalhou arduamente para conquistar esse resultado. 

A segunda partida da fase grupos aconteceu na manhã desta segunda-feira (15), com a equipe brasileira enfrentando a seleção da Alemanha, que venceu o time de Ponta Porã por 77 a 58.

O jogo contra os alemães foi muito disputado na visão do treinador Hugo Costa, que na sua percepção a equipe sul-mato-grossense fez uma ótima partida, onde chegou a vencer o primeiro quarto por 25 a 18. 

Na sequência perdeu o segundo por 20 a 15 e o terceiro por 14 a 11. No último e decisivo quarto, pesou o cansaço e o time alemão abriu a vantagem, vencendo por 25 a 7. 

Para Hugo Costa, o fuso horário foi um dos fatores que contribuíram para a derrota, de acordo com ele o time ainda se acostuma com a diferença de 6 horas a mais. 

“Então, primeiramente, nossos jogos iam ser à tarde aqui e de manhã no Brasil, mas de repente, trocaram e passou a ser o primeiro jogo da manhã, que seria dez horas da manhã aqui e, no Brasil, quatro horas da manhã”. Comentou o técnico sobre a derrota. 

Para buscar a classificação para a próxima fase, o time brasileiro enfrentará a equipe da Arábia Saudita e o treinador acredita na vitória e na classificação, mas projeta uma partida difícil, por conta do porte físico dos atletas adversários. 

tênis

João Fonseca é eliminado nas duplas, mas estreia no simples na terça em Halle

O ATP 500 de Halle abre a temporada da grama para Fonseca e faz parte da preparação do tenista para a disputa de Wimbledon

14/06/2026 21h00

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João Fonseca estreia temporada de grama após grande campanha no saibro

João Fonseca estreia temporada de grama após grande campanha no saibro Julien Crosnier / Federação Francesa de Tenis (FFT)

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O João Fonseca e o alemão Daniel Altmaier foram eliminados da chave de duplas do ATP 500 de Halle, na Alemanha, neste domingo, 14, após perderem para o americano Robert Galloway com o australiano John Peers por 2 a 0, com parciais de 5/7 e 2/6. O jogo era válido pela última rodada do qualificatório.

A primeira parcial foi marcada pelo equilíbrio, com as duplas confirmando seus serviços. No entanto, no 12º game, Altmaier cometeu três duplas faltas e o set foi conquistado pelo americano e australiano por 7 a 5.

Logo após a primeira parcial, a partida foi suspensa. Na volta, Fonseca e Altmaier abusaram dos erros, que foram aproveitados por Peers e Galloway. Com tranquilidade, o americano e o australiano venceram por 6 a 2 e fecharam a partida.

Apesar da derrota nas duplas, o jovem brasileira ainda disputará a chave simples do torneio. Ele vai estrear contra o alemão Yannick Hanfmann, número 59 do mundo. A partida será disputada na próxima terça-feira, 15, mas ainda não tem horário definido.

O ATP 500 de Halle abre a temporada da grama para Fonseca e faz parte da preparação do tenista para a disputa de Wimbledon, o próximo Grand Slam do calendário.

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