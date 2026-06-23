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MPMS investiga falhas de segurança no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande

Estádio está liberado para receber partidas profissionais, mas laudos apontam restrições técnicas, deficiência em sistemas de monitoramento e necessidade de adequações estruturais

Welyson Lucas

23/06/2026 - 19h46
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O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou um inquérito civil para acompanhar as condições de segurança do Estádio Municipal Jacques da Luz, nas Moreninhas, em Campo Grande, e fiscalizar as adequações necessárias para a realização de partidas da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol, competição que teve início no último sábado (20).

O estádio é utilizado como mando de campo pelos quatro representantes da Capital na competição: Comercial, Taveirópolis, Campo Grande e União ABC.A medida foi oficializada pela 43ª Promotoria de Justiça da Capital e publicada nesta terça-feira (23) no Diário Oficial da instituição.

A investigação tem como foco garantir a segurança dos torcedores, atletas, profissionais envolvidos nos eventos esportivos e demais frequentadores do estádio.

O objetivo é verificar se a estrutura atende integralmente às exigências previstas na Lei Geral do Esporte e nos regulamentos técnicos estabelecidos pelos órgãos competentes para a realização de competições profissionais.

Documentos e laudos técnicos anexados ao procedimento apontam que o estádio possui capacidade para aproximadamente 3,4 mil espectadores, distribuídos entre arquibancadas cobertas e descobertas. A estrutura conta ainda com vestiários, bilheterias, sanitários e áreas destinadas à circulação do público.

As inspeções realizadas por equipes técnicas concluíram que a estrutura geral do Jacques da Luz atende à maior parte dos requisitos exigidos para o funcionamento.

No entanto, foram identificadas irregularidades que exigem correções. Entre os problemas apontados estão a deterioração de mourões do alambrado, tela de portão solta, ralo pluvial obstruído, tampa de caixa elétrica danificada, trechos com fiação exposta e desgaste na sinalização de vagas reservadas para pessoas com deficiência.

O relatório classificou o estádio como "aprovado com restrições", situação que permite a realização das partidas, mas condiciona a permanência da liberação à execução de melhorias dentro dos prazos estabelecidos pelos órgãos fiscalizadores.

Além das falhas estruturais, os laudos destacam limitações operacionais consideradas relevantes para a gestão da segurança em dias de jogos. Uma das principais observações refere-se à quantidade de catracas disponíveis para acesso do público.

Atualmente, a proporção é de apenas uma catraca para cada 660 torcedores, índice considerado abaixo do ideal para garantir fluxo adequado e controle eficiente de entrada.

Outro ponto que chamou atenção dos técnicos foi a ausência de equipamentos considerados importantes para o monitoramento e gerenciamento de riscos.

O estádio não possui sistema de videomonitoramento por câmeras, sonorização fixa nem uma central integrada de controle operacional, estruturas frequentemente utilizadas para coordenar ações de segurança, orientar o público e responder rapidamente a situações de emergência.

Apesar das restrições identificadas, a documentação apresentada ao Ministério Público indica que os sistemas relacionados à prevenção e combate a incêndios encontram-se regulares.

O estádio possui certificação emitida pelo Corpo de Bombeiros Militar, com documentação válida e apta para funcionamento. Ainda assim, o cumprimento dessas exigências continuará sendo acompanhado ao longo da competição.

Com a abertura do inquérito civil, o MPMS passa a monitorar permanentemente as condições do Jacques da Luz durante a disputa da Série B estadual.

A intenção é assegurar que as adequações necessárias sejam executadas e mantidas, reduzindo riscos e garantindo que o estádio opere dentro dos padrões exigidos para eventos esportivos profissionais.

A iniciativa ocorre em um momento de maior atenção à segurança nos estádios brasileiros, especialmente diante da necessidade de garantir condições adequadas de acesso, evacuação, controle de público e resposta a emergências.

O acompanhamento ministerial também busca prevenir problemas futuros e assegurar que a experiência dos torcedores ocorra em ambiente seguro e compatível com as exigências legais.

COPA DO MUNDO

Espanha desencanta e vence a 1ª na Copa goleando a Arábia Saudita

Lamine Yamal marca o primeiro da carreira em mundiais

21/06/2026 22h00

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Depois de empate decepcionante na estreia, Espanha goleia a Arábia Saudita e espanta crise

Depois de empate decepcionante na estreia, Espanha goleia a Arábia Saudita e espanta crise Foto: Reprodução/Instagram @sefutbol

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Depois da má impressão deixada na estreia com empate diante de Cabo Verde, a Espanha se recuperou e goleou a Arábia Saudita por 4 a 0 neste domingo (21), em Atlanta, em partida válida pelo grupo H da Copa do Mundo de 2026.

O jovem Lamine Yamal, de 18 anos, marcou o primeiro gol dele em Copas, o que abriu o placar para os espanhóis. Oyarzabal (2) e Tambakti (contra) marcaram os outros gols da Fúria, que ocupa momentaneamente a liderança da chave, com quatro pontos. A Arábia Saudita, o Uruguai e Cabo Verde - os dois últimos ainda se enfrentam nesta rodada - somam todos um ponto.

Reserva na estreia, Yamal foi titular no segundo jogo e abriu o placar logo aos oito minutos. Ele completou cruzamento de Oyarzabal, que foi o grande nome do jogo.

O atacante marcou o segundo e o terceiro gols num intervalo de dois minutos. Primeiro, aos 21, ele pegou uma sobra para ampliar e depois aos 22 recebeu de frente para o gol para marcar.

Na segunda etapa, a Espanha definiu o jogo com um gol logo no começo.

Aos quatro minutos, Cucurella finalizou para defesa de Al-Owais, mas a bola bateu em Tambakti e acabou entrando.

Com a partida resolvida, a Espanha promoveu várias mudanças e chegou a marcar o quinto com Ferran Torres, mas após consulta ao VAR o gol foi anulado por impedimento.

Na derradeira e decisiva rodada da chave, na sexta-feira (26), Espanha e Uruguai fazem o duelo dos favoritos em Akron, enquanto Cabo Verde e Arábia Saudita se enfrentam em Houston.

CONQUISTA

Rebeca Andrade leva o ouro no salto do Pan-Americano do Rio em sua volta às competições

Maior medalhista olímpica do Brasil, a ginasta de 27 anos venceu apertado, com 14,266 na média de seus dois saltos, com 14,433 no primeiro e 13,700 no segundo

21/06/2026 20h00

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Rebeca Andrade conquistou uma medalha de ouro inédita ao vencer o salto do Pan-Americano de ginástica artística neste domingo

Rebeca Andrade conquistou uma medalha de ouro inédita ao vencer o salto do Pan-Americano de ginástica artística neste domingo MeloGym/CBG

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Em seu retorno às competições após um afastamento de 20 meses, Rebeca Andrade conquistou uma medalha de ouro inédita ao vencer o salto do Pan-Americano de ginástica artística neste domingo, no Rio de Janeiro. Maior medalhista olímpica do Brasil, a ginasta de 27 anos venceu apertado, com 14,266 na média de seus dois saltos, com 14,433 no primeiro e 13,700 no segundo.

Vice-campeã mundial, a canadense Lia Monica Fontaine conquistou a medalha de prata com 14,249. O bronze ficou com Claire Pease, dos EUA, com 13,916. Nas classificatórias, a brasileira havia registrou 14,533 no primeiro salto, 14,166 no segundo e teve média de 14,459.

Foi o primeiro título de Rebeca Andrade no aparelho em um Pan-Americano, apesar ter sido campeã mundial duas vezes e ter duas medalhas olímpicas (ouro nos Jogos de Tóquio, em 2021, e prata em Paris-2024) no salto.

Além do topo no pódio individual, Rebeca ajudou o Brasil a se classificar para o Mundial de Roterdã, em outubro, com a conquista da medalha de prata por equipes atrás dos EUA na quinta-feira.

"Consegui voltar no alto nível de novo. Mesmo sem ter feito os meus dois saltos (mais difíceis, é algo que me orgulha bastante. Ter toda essa torcida foi maravilhoso, senti todo esse carinho, senti todo esse calor, aquele friozinho na barriga que fazia um tempo que eu não sentia. Foi demais. Estou muito grata, foi incrível", afirmou a dona de 6 medalhas olímpicas após as classificatórias.

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