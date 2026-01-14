Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

SEM TORCIDA

Ministério Público quer suspender jogos com público em estádio do interior de MS

Órgão constatou que o Laudo de Engenharia, Acessibilidade e Conforto estava incompleto, sem conclusão sobre questões essenciais para a proteção dos torcedores

João Pedro Flores

14/01/2026 - 17h07
O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) identificou pendências em laudos de segurança, acessibilidade e conforto do público no estádio Arthur Marinho, localizado em Corumbá. Por meio da 5ª Promotoria de Justiça do município, o órgão instaurou procedimento administrativo para  fiscalizar as condições do local, que deve sediar jogos do Corumbaense durante o Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional.

Após análise dos documentos apresentados pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), que incluíam laudos técnicos e contratos relacionados à segurança do estádio, o MPMS constatou que o Laudo de Engenharia, Acessibilidade e Conforto estava incompleto, sem conclusão sobre questões essenciais para a proteção dos torcedores.

Diante disso, o Promotor de Justiça Pedro de Oliveira Magalhães recomendou que não sejam autorizados jogos com público até que todas as pendências sejam sanadas.

Entre as exigências estão laudos de segurança, prevenção e combate a incêndio, acessibilidade, conforto e condições sanitárias e de higiene. 
Além da recomendação à Federação de Futebol, o MPMS determinou a publicação de edital e comunicação aos órgãos competentes, reforçando a necessidade de cumprimento das normas antes da liberação do estádio.

O órgão também alertou para a responsabilidade solidária dos organizadores em caso de falhas que possam causar prejuízo aos espectadores.

Início do campeonato

Com expectativa de grande público, a equipe do Corumbaense estreia no dia 24 de janeiro, no estádio Arthur Marinho, contra o Operário, atual campeão estadual, às 18h (horário local). 

O primeiro jogo da competição, porém, acontece no próximo domingo (18), entre as duas equipes que estão sob o comando de Sociedade Anônima de Futebol: o Operário, atual campeão, e o Pantanal, primeira SAF do estado. O jogo antecipado é válido pela 7ª rodada da competição, pois os dois clubes pediram por conta da Copa do Brasil.

Esporte

Liverpool desencanta no ano, bate time da 3ª divisão com golaços e avança na Copa da Inglaterra

A equipe de Arne Slot não teve trabalho para avançar na Copa da Inglaterra, com goleada por 4 a 1 em Anfield

12/01/2026 23h00

Divulgação

O torcedor do Liverpool voltou a celebrar uma vitória nesta segunda-feira após lamentar três empates seguidos na Premier League ao longo de 2026.

Diante do modesto Barnsley, da terceira divisão, a equipe de Arne Slot não teve trabalho para avançar na Copa da Inglaterra, com goleada por 4 a 1 em Anfield. O rival da fase de 32 avos será o Brighton, algoz do Manchester United no domingo.

Ainda bastante desfalcado, sobretudo no setor ofensivo, o Liverpool contou com pinturas de Szoboszlai, Frimpong e Wirtz, além de gol de Gakpo no último lance, para confirmar a boa estreia e seu avanço na competição que largou com 124 times e terá 32 na quarta fase - os grandes estrearam somente nesta etapa.

Azarão no confronto e sem nada a perder, o Barnsley, atualmente na terceira divisão inglesa, iniciou a partida de maneira ousada e com somente 30 segundos, assustou com bola na trave. Criado na base do Liverpool, Adam Phillips era um inimigo íntimo após 10 anos de casa.

O atrevido rival chegou outras duas vezes com perigo na meta defendida por Mamardashvili - o brasileiro Alisson foi poupado e ficou na reserva - antes de o Liverpool dar as caras e mostrar seu favoritismo.

Empurrado pela torcida em busca de taça que não conquista desde 2022, o Liverpool precisou de somente um ataque para se colocar em vantagem no marcador.

Em com uma pintura de Szoboszlai, que sequer comemorou. O meia húngaro ajeitou para a direita e mandou uma bomba, indefensável, com somente oito minutos.

Sair na frente do placar cedo foi fundamental para o Liverpool acabar com a tática dos visitantes de marcar com duas linhas bem recuadas e explorar os contragolpes.

A partida se transformou em treino de luxo para o desfalcado time de Arne Slot, que começou a criar em demasia.

Mas os desfalques ofensivos do goleador Isak, do astro Mohamed Salah, além de Ekitike na reserva (voltando de lesão), atrapalhavam.

O Liverpool trabalhava bem a bola, mas não finalizava. Quando o fez, ampliou em lance individual e mais um belo gol, desta vez de Frimpong.

A vantagem era tranquila e parecia irreversível até o público presenciar uma lambança de Szoboszlai. O meia correu para recuperar uma bola atrás e caminhou com ela dentro da área.

Ao tentar dar de calcanhar ao goleiro, porém, errou e viu Phillips anotar para os visitantes antes do intervalo.

Disposto a não passar aperto na fase final após entregar o gol ao oponente, o Liverpool voltou com muitas peças no campo de ataque para decidir a classificação logo. Van Dijk parou no travessão e ainda viu sua cabeçada passar muito perto do gol.

Aos 15 minutos, após ver o Barnsley reclamar muito de um pênalti, Slot colocou três peças importantes que descansavam para aumentar o poderio ofensivo: Konaté, Wirtz e o recuperado Ekitike.

Mesmo com seus dez jogadores de linha posicionados após o meio-campo, o Liverpool não conseguia romper a parede defensiva. Wirtz, livre, mandou a boa chance para o alto. Se envergonhou do erro.

A redenção veio já na reta final ao receber de letra de Ekitike e mandar colocado. O alemão agradeceu pelo passe do atacante e ainda teve tempo para servir Gakpo para fechar o primeiro triunfo do time no ano com goleada.

Além de Liverpool x Brighton, a quarta fase da Copa da Inglaterra terá entre os principais compromissos Arsenal x Wigan, Manchester City contra o vencedor de Salford City x Swindon Town, Aston Villa x Newcastle e Hull City x Chelsea.

FUTEBOL

Supercopa Rei: CBF define horário de final entre Fla e Corinthians

Duelo será às 16h do próximo dia 1º de fevereiro, no Mané Garrincha

11/01/2026 23h00

Duelo será às 16h do próximo dia 1º de fevereiro

Duelo será às 16h do próximo dia 1º de fevereiro Marcos Júnior/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, neste domingo (11), o horário da edição 2026 da Supercopa Rei, que opõe os vencedores do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil da temporada anterior. O jogo entre Flamengo e Corinthians está marcado para às 16h (horário de Brasília) do próximo dia 1º de fevereiro, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. O dia e o local da competição já tinham sido anunciados pela entidade no último dia 31 de dezembro.

Ambos os clubes tiveram o gostinho de levantar a Supercopa em anos anteriores. Campeão da Copa do Brasil em 2025, o Corinthians conquistou a segunda edição do torneio, em 1991, derrotando o próprio Flamengo por 1 a 0, no Morumbi, em São Paulo. Aquela foi a última vez que o confronto ocorreu até 2020, quando o duelo foi retomado pela CBF.

O Rubro-Negro, por sua vez, tornou-se soberano na Supercopa desde a retomada do torneio, vencendo as edições de 2020 (contra o Athletico-PR), 2021 (Palmeiras) e 2025 (Botafogo). A equipe do Rio de Janeiro também esteve presente nas decisões de 2022 e 2023, quando foi superado por Atlético-MG e Verdão, respectivamente.

