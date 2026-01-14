Ministério Público quer suspender jogos com público em estádio do interior de MS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) identificou pendências em laudos de segurança, acessibilidade e conforto do público no estádio Arthur Marinho, localizado em Corumbá. Por meio da 5ª Promotoria de Justiça do município, o órgão instaurou procedimento administrativo para fiscalizar as condições do local, que deve sediar jogos do Corumbaense durante o Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional.
Após análise dos documentos apresentados pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), que incluíam laudos técnicos e contratos relacionados à segurança do estádio, o MPMS constatou que o Laudo de Engenharia, Acessibilidade e Conforto estava incompleto, sem conclusão sobre questões essenciais para a proteção dos torcedores.
Diante disso, o Promotor de Justiça Pedro de Oliveira Magalhães recomendou que não sejam autorizados jogos com público até que todas as pendências sejam sanadas.
Entre as exigências estão laudos de segurança, prevenção e combate a incêndio, acessibilidade, conforto e condições sanitárias e de higiene.
Além da recomendação à Federação de Futebol, o MPMS determinou a publicação de edital e comunicação aos órgãos competentes, reforçando a necessidade de cumprimento das normas antes da liberação do estádio.
O órgão também alertou para a responsabilidade solidária dos organizadores em caso de falhas que possam causar prejuízo aos espectadores.
Início do campeonato
Com expectativa de grande público, a equipe do Corumbaense estreia no dia 24 de janeiro, no estádio Arthur Marinho, contra o Operário, atual campeão estadual, às 18h (horário local).
O primeiro jogo da competição, porém, acontece no próximo domingo (18), entre as duas equipes que estão sob o comando de Sociedade Anônima de Futebol: o Operário, atual campeão, e o Pantanal, primeira SAF do estado. O jogo antecipado é válido pela 7ª rodada da competição, pois os dois clubes pediram por conta da Copa do Brasil.