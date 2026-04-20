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O que faz o Brasileirão atrair moçambicanos por talento e emoção?

Da redação

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20/04/2026 - 15h20
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O futebol brasileiro, em especial o Brasileirão, conquistou grande popularidade entre os torcedores em Moçambique. Esse crescente interesse é impulsionado por uma combinação de idioma compartilhado, conexões culturais e um estilo de jogo empolgante.

Para muitos torcedores moçambicanos, o Campeonato Brasileiro é mais do que apenas uma liga estrangeira e ele transmite uma sensação familiar e envolvente.

Essa proximidade também influencia a forma como os torcedores interagem com o jogo, incluindo atividades como apostas em futebol, onde o conhecimento sobre times e jogadores adiciona uma camada extra de envolvimento. Neste artigo, exploramos os principais motivos por trás de sua popularidade em Moçambique. 

Idioma como meio facilitador 

Por terem uma colonização comum e uma referência histórica similar, Brasil e Moçambique possuem uma série de familiaridades. Para começar, o idioma desponta como um item fundamental e um dos primeiros pontos a influenciar na popularidade do Campeonato Brasileiro em Moçambique.

Tendo o português como língua oficial, ambos os países conseguem compartilhar de narrativas, comentários e consumo de conteúdos esportivos de forma direta, sem a necessidade de traduções ou adaptações. Com isso, um clima de familiaridade é criado, aproximando torcedores de ambos os países. 

A influência que o Brasil exerce sobre a cultura de Moçambique também é um fator importante para essa conexão. Especialmente por meio das músicas, novelas e outros produtos de entretenimento, o Brasil consolidou sua presença na cultura moçambicana.

E, da mesma forma, o futebol brasileiro também acaba sendo percebido como algo próximo e quase “de casa”. Assim, muitos crescem assistindo aos jogos e acompanhando os conteúdos do Campeonato Brasileiro.  

Técnica como inspiração 

Um fator extremamente relevante para a popularidade do futebol brasileiro e, em especial, dos clubes que disputam o Brasileirão, é o seu estilo de jogo e a técnica em campo.

O futebol jogado no Brasil acaba encantando torcedores de todo o mundo, principalmente por oferecer partidas dinâmicas, com muitos gols, jogadas e feitos que tornam cada partida única, envolvente e capaz de chamar atenção do início ao fim.

Logo, a competitividade do Campeonato Brasileiro também contribui para essa popularidade, pois, ao contrário de outras ligas, o Brasileirão é conhecido pelo equilíbrio entre suas equipes, em que vários dos clubes têm condições reais de brigar pelo título do campeonato. 

Além da técnica e do bom futebol, os jogadores brasileiros, em sua maioria, também se destacam por seu carisma e envolvimento direto com as torcidas.

Essa conexão faz com que os torcedores se sintam cada vez mais engajados, dispostos a acompanhar suas rotinas, torcer dentro dos campos e consumir cada vez mais conteúdos relacionados ao esporte. Assim, os moçambicanos acabam acompanhando a trajetória destes atletas, aumentando o engajamento com os clubes e as competições. 


Redes sociais: um impulso transformador 

Outro canal que influencia, e muito, nessa popularidade são as redes sociais. Os clubes brasileiros e os jogadores, é claro, são bastante ativos nas plataformas. A produção de conteúdos é constante e essa presença digital acaba aproximando ainda mais os fãs moçambicanos.

Além disso, elas contribuem também para a formação de comunidades, construindo espaços em que os torcedores podem compartilhar opiniões, celebrar vitórias, discutir resultados e até mesmo tornar seus palpites em apostas ainda mais certeiros, principalmente por meio da análise dos resultados e da identificação de padrões. 

Conclusão: benefícios para ambos os lados 

Seja influenciado por amigos, familiares ou pelas comunidades que se formam, os moçambicanos têm demonstrado um crescimento cada vez maior pelo futebol brasileiro.

Assistir aos jogos já se tornou algo que vai muito além de prestigiar um esporte, se tornando uma atividade social, um momento de convivência e muita troca. Esse aspecto acaba fortalecendo os vínculos e, por consequência, contribuindo para sua continuidade ao longo do tempo.  

Em resumo, os jogos do futebol brasileiro, em especial, do Brasileirão, se tornaram populares por meio da combinação de uma série de fatores: idioma, proximidade cultural, estilo de jogo e, é claro, identificação.

É um fenômeno complexo, mas muito benéfico para ambas as partes, refletindo as conexões históricas e culturais entre dois países tão próximos e tão distantes ao mesmo tempo. Esse fenômeno mostra de forma clara como o futebol pode unir as pessoas, criando laços que vão muito além das quatro linhas do gramado. 
 

Brasileirão

Neymar perde gol e Fluminense vira sobre o Santos na Vila Belmiro

Duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou em 3 a 2 para o tricolor carioca

19/04/2026 19h00

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Time carioca chegou aos 23 pontos e segue entre os primeiros

Time carioca chegou aos 23 pontos e segue entre os primeiros Lucas Merçon/FFC

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Em um jogo repleto de alternativas, o Fluminense obteve grande vitória, neste domingo, na Vila Belmiro, ao derrotar o Santos, por 3 a 2, em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time carioca chegou aos 23 pontos e segue entre os primeiros, enquanto a equipe paulista segue com 13 pontos, muito perto da zona de rebaixamento.

Em seu terceiro jogo consecutivo, Neymar pareceu entrar e campo cansado. Teve alguns momentos no primeiro tempo, quando fez boas tabelas, mas depois desapareceu da disputa pela bola e só foi notado ao reclamar do juiz ou cobrar escanteios. Só aos 37 do segundo tempo, o camisa 10 ressurgiu e perdeu grande chance ao chutar de dentro da grande área para defesa de Fábio.

O jogo começou em ritmo lento, com as equipes se estudando e sem objetividade no ataque. Mas o Fluminense abusou do direito de errar e aos oito minutos sofreu o primeiro gol. Arão roubou a bola de Alisson no meio de campo, tocou para Neymar, que serviu Gabriel Barbosa: 1 a 0. O lance foi verificado e aprovado pelo VAR, que não viu falta de Neymar em Alisson.

A partir daí, só deu Santos. Com toques rápidos e boa participação de Neymar na armação das jogadas, a equipe de Vila Belmiro quase fez o segundo gol, aos 15 minutos, de novo com Gabriel Barbosa e mais uma vez de pé direito, após bela tabela com Bontempo.

O jogo parecia controlado pelo Santos, mas o Fluminense manteve a tradição de chutar muito e bem de longa distância para conseguir o empate aos 24 minutos em uma bela finalização de longe de Savarino.

Sem a presença do técnico Cuca (suspenso) no banco de reservas, o Santos pareceu sentir o gol, assim como a torcida presente na Vila Belmiro, que ficou calada. Neymar 'sumiu' de campo. O Fluminense aproveitou para ir ao ataque, utilizando muito bem os laterais Guga e Arana. Experimentou chutes de fora da área, mas não teve sucesso.

O fim do primeiro tempo foi marcado pelo toque de bola do Fluminense. Neymar só foi visto ao levantar a bola na área adversária em uma cobrança de falta e ao levar um drible de Savarino no campo do Santos no último lance dos primeiros 45 minutos.

O Santos voltou para a etapa final com a intenção de pressionar o Fluminense, mas sem inspiração para realizar com perfeição o último passe antes da finalização. O veterano goleiro Fábio era apenas um espectador privilegiado da partida.

Aos 11 minutos, um golaço! Gabriel Barbosa inicio a jogada e lançou Barreal, que deu um lindo giro para fugior da marcação e tocou com muita categoria para encobrir Fábio: 2 a 1, Santos.

A resposta do Fluminense foi imediata. Em jogada coletiva, Savarino tocou para Giga na direita e o cruzamento foi na cabeça de Castillo: 2 a 2, aos 15 minutos.

Com o empate, o equilíbrio voltou a reinar na partida com os times se revezaram no ataque, mas com poucos momentos de emoção. Aos 37, após bobeada do Fluminense, Beymar teve a chance do gol, mas Fábio defendeu.

E veio o castigo pela perda do gol. Quando tudo levava para o empate, Guga cruzou para a área e John Kennedy tocou para vencer o goleiro Gabriel Brazão, aos 40 minutos.

No desespero, o Santos foi ao ataque, o Fluminense poderia ter feito o quarto gol, mas o jogo acabou mesmo 3 a 2 para o tricolor carioca.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 X 3 FLUMINENSE

SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Barreal (Lautaro Diaz); Willian Arão, Gustavo Henrique (Rollheiser), Gabriel Bontempo (Thaciano) e Moisés (Rafael Gonzaga); Neymar e Gabriel Barbosa. Técnico: Cuquinha.

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Arana; Bernal (Otávio), Hércules, Alisson (John Kennedy) e Savarino (Riquelme); Serna (Renê) e Castillo (Ganso). Técnico: Luís Zubeldía.

GOLS - Gabriel Barbosa aos oito e Savarino aos 24 minutos do primeiro tempo. Barreal aos 11, Castillo aos 15 e John Kennedy aos 40 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Igor Vinícius, Gustavo Henrique, Gabriel Barbosa, Bernal, Luís Zubeldía, Alisson, Lucas Veríssimo.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

RENDA - R$ 1.192.798,58.

PÚBLICO - 14.179 torcedores.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).

brasileirão

Operário empata com o Abecat, mas se mantém na zona de classificação da série D

Partida terminou em 1 a 1 e o Galo amarga três empates em três partidas

19/04/2026 18h00

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Operário segue sem vitórias na série D

Operário segue sem vitórias na série D FOTO: Marcelo Victor/Correio do Estado

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O Operário empatou com o Abecat (GO) neste domingo (19), em jogo da terceira rodada da série D do Campeonato Brasileiro de futebol. A partida terminou em 1 a 1 e o Galo amarga o terceiro empate em três jogos na competição.

O jogo foi disputado no Estádio Jacques da Luz em Campo Grande, com início às 16h.

O Operário entrou em campo buscando a primeira vitória na série D, visando terminar a rodada na terceira posição, mas conseguiu apenas o empate com o lanterna do grupo.

O primeiro tempo teve boas chances para as duas equipes, com ambas buscando o ataque.

Quem abriu o placar foi o Abecat, quando aos 36 minutos do primeiro tempo, MArquinhos fez boa jogada pelo lado esquerdo, driblou a defesa e chutou para o gol.

No segundo tempo, o Operário buscou mais o campo adversário. Aos 32 minutos, o alvinegro teve um gol anulado. Roger Modesto cruzou para a área e Guilherme Teixeira mandou para o gol, mas ele estava impedido.

O gol de empate veio pouco depois, aos 38 minutos do segundo tempo. Alex Choco recebeu na segunda trave, tocou e Eduardo Tanque mandou para o fundo do gol, deixando o placar igual.

O Operário ainda teve uma oportunidade de buscar a vitória nos acréscimos, quando Danilinho fez uma ótima jogada e chutou forte para o gol adversário, mas o goleiro do Abecat defendeu.

A partida terminou sem novos gols, em 1 a 1.

Com o resultado, o Galo soma mais um ponto, totalizando três, e se mantém na zona de classificação do grupo A11, na quarta posição.

O Galo disputou trêss partidas na competição. Além do empate deste domingo, empatou também com o Betim-MG em casa e com o CRAC, fora.

Já o Abecat tem duas derrotas e um empate e segue na lanterna do grupo.

O outro representante de Mato Grosso do Sul na Série D do Campeonato Brasileiro é o Ivinhema, que também entrou em campo neste domingo, em partida que ainda está em andamento.

Líder do Grupo A11, o Ivinhema FC busca uma vitória ou empate para se manter sozinho na frente. O time de Mato Grosso do Sul enfrente o Betim (MG), no Estádio Saraivão.

Com vitórias sobre o CRAC e o Uberlândia Esporte Clube, o Azulão do Vale soma seis pontos e lidera o grupo. Caso vença novamente, mantém a liderança isolada. O adversário mineiro, por sua vez, tem quatro pontos e pode assumir a primeira colocação se conquistar os três pontos fora de casa.

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