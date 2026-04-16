De olho na classificação, Operário recebe Primavera-MT em mais uma rodada da Copa Verde

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Nesta quinta-feira (16) o Operário entra em campo mais uma vez pela Copa Verde e recebe em casa o recém criado e lanterna do grupo, o Primavera de Mato Grosso, em partida válida pela quarta rodada da Copa Verde.

As equipes chegam para o confronto em momento diferentes na temporada e na competição. No ano o Operário leva vantagem no desempenho, apesar de estar há três jogos sem vencer, o clube ainda soma apenas uma derrota no ano traz na bagagem o título estadual.

Já o adversário do estado vizinho, vem tendo um ano catastrófico, após uma temporada mágica de 2025, onde o clube venceu o estadual em sua primeira participação, mas em 2026 vive momento de instabilidade, pois foi rebaixado no campeonato mato-grossense.

Na competição, apesar de estarem colocados na tabela, Operário em 5º e o Primavera em 6º, os clubes vivem cenários opostos. Enquanto o time sul-mato-grossense tem 4 pontos e sonha com a classificação, o rival da noite ainda não venceu e segura a lanterninha do grupo com apenas 1 ponto.

A partida de hoje é importante para o Galo, pois uma vitória deixaria o time com 7 pontos e colocaria ainda mais fogo na disputa pela vaga nas semifinais, além de dar moral para a equipe e para o técnico Diego Souza, que busca sua primeira vitória no comando do Operário.

O técnico do Galo tem praticamente todo o elenco à disposição, exceto o goleiro Lucas Covolan, que teve lesão na coxa e desfalca o time, o titular da meta será novamente Luiz Felipe, que vem fazendo boas atuações desde que assumiu o posto.

A partida acontece hoje (16) em Campo Grande, no Estádio Jacques da Luz, às 19:30, e terá transmissão gratuita no Canal do Benja, no Youtube.