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Copa Verde

De olho na classificação, Operário recebe Primavera-MT em mais uma rodada da Copa Verde

O Galo da Capital busca vencer para entrar de vez na briga pela classificação

João Pedro Zequini

16/04/2026 - 09h30
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Nesta quinta-feira (16) o Operário entra em campo mais uma vez pela Copa Verde e recebe em casa o recém criado e lanterna do grupo, o Primavera de Mato Grosso, em partida válida pela quarta rodada da Copa Verde. 

As equipes chegam para o confronto em momento diferentes na temporada e na competição. No ano o Operário leva vantagem no desempenho, apesar de estar há três jogos sem vencer, o clube ainda soma apenas uma derrota no ano traz na bagagem o título estadual. 

Já o adversário do estado vizinho, vem tendo um ano catastrófico, após uma temporada mágica de 2025, onde o clube venceu o estadual em sua primeira participação, mas em 2026 vive momento de instabilidade, pois foi rebaixado no campeonato mato-grossense.

Na competição, apesar de estarem colocados na tabela, Operário em 5º e o Primavera em 6º, os clubes vivem cenários opostos. Enquanto o time sul-mato-grossense tem 4 pontos e sonha com a classificação, o rival da noite ainda não venceu e segura a lanterninha do grupo com apenas 1 ponto. 

A partida de hoje é importante para o Galo, pois uma vitória deixaria o time com 7 pontos e colocaria ainda mais fogo na disputa pela vaga nas semifinais, além de dar moral para a equipe e para o técnico Diego Souza, que busca sua primeira vitória no comando do Operário. 

O técnico do Galo tem praticamente todo o elenco à disposição, exceto o goleiro Lucas Covolan, que teve lesão na coxa e desfalca o time, o titular da meta será novamente Luiz Felipe, que vem fazendo boas atuações desde que assumiu o posto. 

A partida acontece hoje (16) em Campo Grande, no Estádio Jacques da Luz, às 19:30, e terá transmissão gratuita no Canal do Benja, no Youtube. 

futebol

Veja quem joga hoje: horários e onde assistir aos principais jogos

Os jogos se dividem entre competições como a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro, movimentando torcedores ao longo do dia

14/04/2026 17h15

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A terça-feira é de agenda cheia no futebol, com partidas importantes envolvendo clubes brasileiros e equipes do cenário internacional. Os jogos se dividem entre competições como a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro, movimentando torcedores ao longo do dia.

Na Libertadores, os confrontos da fase de grupos são decisivos para encaminhar a classificação às oitavas de final. Já pelo Brasileirão, os duelos impactam diretamente a tabela, tanto na briga pelas primeiras posições quanto na luta contra o rebaixamento.

Jogos de hoje (horários de Brasília)

Copa Libertadores

19h00 — Fluminense x Colo-Colo
21h30 — Palmeiras x Barcelona de Guayaquil

Campeonato Brasileiro

19h00 — Corinthians x Atlético Mineiro
21h30 — Grêmio x Red Bull Bragantino

Futebol Internacional

16h00 — Real Madrid x Manchester City
22h00 — Boca Juniors x River Plate

Onde assistir


Copa Libertadores

TV aberta: Globo
TV por assinatura: ESPN
Streaming: Star+ e Paramount+

Campeonato Brasileiro

TV por assinatura / pay-per-view: Premiere
Canais esportivos: SporTV
Streaming (dependendo do jogo): Globoplay

Futebol Internacional

TV por assinatura: ESPN
Streaming: Star+
Outros direitos específicos podem incluir plataformas como HBO Max (competições europeias)

Os horários e transmissões podem sofrer alterações conforme a programação oficial.

Contrato novo

Gabriel Bontempo renova com o Santos até o fim de 2030: 'Espero retribuir dentro de campo'

Menino da Vila, Gabriel Bontempo acertou a renovação de contrato com o Santos Futebol Clube até 31 de dezembro de 2030

13/04/2026 23h00

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Foto: Raul Baretta / Santos FC

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Para muitos torcedores do Santos, o talentoso e multifuncional meio-campista Gabriel Bontempo tem de ser titular da equipe. O jovem menino da Vila de 21 anos, porém, quer a´penas "ajudar dentro de campo" e não tem pressa. Mas, o clube reconheceu toda sua contribuição nesta ainda curta trajetória de profissional e anunciou nesta segunda=feira a renovação de contrato pelas próximas quatro temporadas.

"Menino da Vila, Gabriel Bontempo acertou a renovação de contrato com o Santos Futebol Clube até 31 de dezembro de 2030. Valorizando mais uma revelação das categorias de base, o Peixe assinou nesta segunda-feira (13) a ampliação do vínculo com o jovem de 21 anos", oficializou o clube.

O acordo anterior da joia santista era válido até o fim de 2028 e Bontempo ganhou uma compensação salarial. Polivalente, o segundo volante é um jogador de bom passe, arrancadas e facilidade em chegar à frente e anotar gols. E tratado com carinho e na expectativa de belo futuro.

"Muito feliz por tudo que tem acontecido na minha vida. Jogar como profissional do Santos sempre foi um sonho. E agora, mais de um ano após minha estreia, renovar esse contrato é um motivo de muita alegria", comemorou o garoto. "Só tenho que agradecer ao Peixão por tudo que me proporciona, e agora espero retribuir essa confiança dentro de campo", afirmou

Mineiro de Uberaba, Gabriel Bontempo está no clube desde 2016, foi destaque por todas as divisões de acesso e faz sua segunda temporada no profissional do Santos. Em 53 apresentações na equipe, foram quatro gols anotados e três assistências.

Com Cuca, Bontempo já começou como titular, mas o treinador vem alternando bastante a formação com tantas opções no meio-campo: Oliva, Zé Rafael, Willian Arão, João Schmidt, Gabriel Menino e Gustavo Henrique são os concorrentes do Menino da Vila na luta por apenas duas vagas entre os titulares.

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