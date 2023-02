Nenhum jogador acerta e Mega-Sena acumula em R$ 9 milhões

SELEÇÃO

O aquidauanense Rafael Silva "Baby" (+100kg) é um dos melhores do mundo em sua categoria

O judoca sul-mato-grossense Rafael Silva "Baby", 35 anos, ajudou a seleção brasileira de judô, a terminar sua campanha no Grand Prix com cinco medalhas.

Natural de Aquidauana, Rafael levou a segunda medalha dele, das últimas três competições no qual disputou. Em Tel Aviv (Israel), neste sábado(18), Baby passou por Kacper Szczurowski, da Polônia, e por Yevheniy Balyevskyy, da Ucrânia, até chegar à semifinal, onde caiu para o azerbaijano Ushangi Kokauri.

Na disputa de terceiro, o brasileiro foi mais agressivo e venceu o sul-coreano Jaegu Youn nas punições.

"Foi quase um mês de Europa, começando pelo Grand Prix de Portugal, onde fiquei em terceiro. Depois, não tive um bom desempenho em Paris. Depois, consegui chegar ao pódio aqui em Israel. Estou bastante feliz. É o começo de uma temporada e esse ano o Mundial vai ser em maio, a preparação tem que estar a todo vapor pensando já no Mundial", resumiu Baby.

DESEMPENHO BRASILEIRO

O judô brasileiro teve mais um dia de bom desempenho no Grand Slam de Tel Aviv com atletas disputando medalhas em todas as quatro categorias masculinas, no último dia de competição em Israel.

Leonardo Gonçalves (100kg) e Rafael Silva "Baby" (+100kg) conquistaram medalhas de bronze. Rafael Macedo (90kg) e João Cesarino (+100kg) também lutaram pelo terceiro lugar, mas foram derrotados e terminaram em quinto lugar.

Com as medalhas de Natasha Ferreira (48kg), Larissa Pimenta (52kg) e Daniel Cargnin (73kg) conquistadas nos outros dois dias do evento, o Brasil fechou a competição com cinco bronzes, melhor resultado quantitativo das três competições disputadas até o momento.

No Grand Prix de Portugal foram duas pratas e um bronze, e, no Grand Slam de Paris foram uma prata e um bronze. Resultados que indicam um caminho sólido da seleção brasileira de judô na preparação para o Campeonato Mundial de Doha, que acontecerá em maio.

Com Informações: Agência Brasil