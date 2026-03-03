Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Neymar lamenta lesão de Rodrygo e se declara ao jogador: 'Meu herdeiro'

Rodrygo rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito durante a disputa da partida entre Real Madrid e Getafe

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

03/03/2026 - 23h00
Neymar se manifestou sobre a grave lesão sofrida pelo atacante Rodrygo, do Real Madrid, que o deixará fora da Copa do Mundo de 2026. O meia do Santos lamentou o ocorrido e prestou apoio ao jogador de 25 anos.

"Hoje é um dos dias mais tristes pra mim. Quando fiquei sabendo da lesão, me passou um filme na cabeça. Todo sofrimento, toda angústia e o medo de viver essa lesão! Meu 10, meu menino, meu herdeiro (como te chamo) só te peço uma coisa ... 'cuida da sua cabeça' agora é hora de colocar todo mundo que você ama ao seu redor", disse Neymar.

"E como você disse, você não merecia passar por isso justo agora . mas quem somos nós pra duvidar dos planos de Deus. Irmãozinho … FORÇA, tenho certeza que irá voltar voando. Te amo da mesma forma que me deu apoio, eu estarei aqui por você", completou.

Rodrygo rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito durante a disputa da partida entre Real Madrid e Getafe, pela La Liga, que ocorreu nesta segunda.

O atacante brasileiro também se manifestou nas redes sociais. "Um grande obstáculo surgiu na minha vida, na minha carreira, e que me impede de fazer o que eu mais amo por um certo tempo", escreveu.

"Mesmo sendo um momento muito difícil, prometo não parar por aqui, acredito que ainda tenho muitas coisas incríveis pra viver e alegrar a todos que confiam em mim, é só um até breve… Deus continua no controle de tudo", finalizou.

Em nota oficial, a Confederação Brasileira de Futebol lamentou a lesão do atleta. "O departamento médico da seleção manteve contato nas últimas horas com os médicos da equipe espanhola e se colocou à disposição para ajudar no que for preciso. A CBF deseja ao atleta pronta recuperação e que retorne o quanto antes aos gramados."

Protagonista

'Elite Mundial': Endrick encanta imprensa internacional após mais uma boa atuação pelo Lyon

Performance foi suficiente para ofuscar o revés e ganhar as manchetes dos principais periódicos

02/03/2026 23h00

Foto: Divulgação

O jovem atacante Endrick vem aproveitando a sua passagem pelo Lyon para tentar colocar uma dúvida na cabeça do técnico Carlo Ancelotti na busca por uma vaga no ataque da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Neste domingo, o avante revelado pelo Palmeiras encantou a imprensa internacional e deixou o campo como destaque mesmo com a derrota de sua equipe para o Olympique de Marselha pelo placar de 3 a 2.

Além de colaborar com duas assistências, o seu desempenho ficou marcado por um lance acrobático na área. Ao aproveitar um rebote do goleiro rival após um cruzamento da esquerda, ele arriscou uma bicicleta e quase marcou um golaço no estádio Velodrome, casa do adversário.

A performance foi suficiente para ofuscar o revés e ganhar as manchetes dos principais periódicos. O Marca, da Espanha, usou um tom irônico para falar do protagonismo do brasileiro enquanto a equipe merengue sofre com o seu setor ofensivo.

"Atuação 'insuficiente' de Endrick: mais um recado para o Real Madrid". Após exibir um vídeo com ênfase à boa atuação do jogador brasileiro, o noticioso comentou sobre a fase do atleta. "Endrick, emprestado pelo Real Madrid ao Lyon, mais uma vez deu show de futebol e mostrou grande caráter contra o Olympique de Marselha. Duas assistências e um lance de bicicleta, que quase resultou em gol, não foram suficientes para garantir a vitória de sua equipe".

O As, também da Espanha, seguiu a mesma linha e classificou o atleta como uma realidade no competitivo cenário europeu. "Ele já é de nível mundial". O periódico destacou o fato de que, com apenas cinco minutos em campo, foi capaz de realizar um lance inacreditável, também em referência à bicicleta que quase terminou em gol.

Já o L'Equipe exaltou o perfil de grupo que o jogador apresentou em campo. Mesmo sem conseguir ajudar o time a somar pontos fora de casa, Endrick teve uma "atuação altruísta perfeita", na derrota de 3 a 2 do Lyon.

De acordo com o portal parisiense, o jovem atacante brasileiro teve a sua atuação mais brilhante e altruísta desde a sua chegada ao clube para a disputa do Campeonato Francês. Na classificação, o Lyon aparece na terceira colocação, com 45 pontos. O Paris Saint-Germain lidera com folga a competição com 57.
 

No topo

Arsenal derrota o Chelsea e retoma a vantagem de 5 pontos na liderança da Premier League

Atual líder está em busca de título que conquistou pela última vez na temporada 2003/2004

01/03/2026 23h00

Foto: Divulgação

O Arsenal venceu o clássico londrino contra o Chelsea por 2 a 1 neste domingo no Emirates Stadium e retomou a vantagem de 5 pontos na liderança da Premier League. O time de Mikel Arteta soma 64 pontos contra 59 do Manchester City, que com a vitória sobre o Leeds no sábado havia colocado pressão nos rivais. O Chelsea permanece com 45 pontos, na sexta posição.

O atual líder está em busca de título que conquistou pela última vez na temporada 2003/2004 e volta a jogar na quarta-feira como visitante contra o Brighton. No mesmo dia, o Chelsea enfrenta o Aston Villa. O Arsenal tem uma partida a mais do que o City e faz o confronto direto contra o time de Guardiola no dia 18 de abril, em Manchester.

O jogo deste domingo, que teve os três gols marcados após cobrança de escanteio, começou com muita marcação das duas equipes e pouco espaço no meio campo. Foram poucas as chances criadas com bola rolando. Aos 10 minutos, o defensor Mamadou Sarr, que fazia sua estreia na Premier League, teve uma excelente oportunidade de abrir o placar para o Chelsea ao surgir livre dentro da área do Arsenal. A falta de traquejo como atacante, porém, o fez finalizar de maneira bizarra, de canela.

Cinco minutos depois, Èze percebeu Sanchez, goleiro do Chelsea, bem adiantado e do meio de campo arriscou por cobertura. A finalização saiu sem a potência necessária e o goleiro espanhol conseguiu se recuperar e fazer a defesa.

Os gols acabaram saindo após cobranças de escanteio. O time da casa marcou primeiro, aos 21. O brasileiro Gabriel Magalhães subiu na segunda trave e conseguiu escorar para o centro da área, onde Saliba, seu companheiro de zaga, cabeceou para o gol. A bola ainda desviou em Sarr antes de entrar.

O Chelsea empatou nos acréscimos, aos 47. Após um primeiro escanteio pela esquerda, a bola desviou no braço de Declan Rice e foi em direção ao gol. Raya fez uma boa defesa e cedeu novo escanteio. Houve reclamação de pênalti de Rice, mas nada foi marcado. Na cobrança seguinte, Reece James voltou a levantar na primeira trave. Hincapie subiu e desviou para o próprio gol.

Os visitantes começaram melhor a segunda etapa, com mais finalizações nos 15 primeiros minutos do que todo o primeiro tempo (5 a 3), mas o Arsenal voltou a aproveitar a bola parada. Aos 21, Rice cobrou escanteio para a pequena área. Timber, de frente para o gol, subiu sob marcação de Saar, que ficou plantado, e cabeceou para fazer 2 a 1.

O Chelsea viu sua situação se complicar ainda mais aos 25, quando o Pedro Neto deu uma entrada dura no brasileiro Gabriel Martinelli, que puxava contra-ataque pela esquerda. O atacante, que entrou no início do segundo tempo, levantou e tentou dar continuidade no lance, mas o jogo foi paralisado pelo árbitro que deu o segundo cartão amarelo para o jogador do Chelsea.

Apesar de jogar com um homem a menos, o Chelsea ameaçou o Arsenal e chegou a marcar o gol de empate aos 51, com Delap, mas o brasileiro João Pedro estava em posição de impedimento no início do lance.

Confira os resultados dos jogos deste domingo na Premier League:

Brighton 2 x 1 Nottingham Forest

Fulham 2 x 1 Tottenham

Manchester United 2 x 1 Crystal Palace

