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Neymar rebate críticos após vitória sobre o Corinthians: 'Sempre gostei de jogo grande'

Partida terminou em 1 a 0, neste domingo

Estadão Conteúdo

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30/08/2026 - 22h00
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Determinante na vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Corinthians neste domingo na Neo Química Arena, Neymar afirmou que sempre gostou de jogos grandes e que estava à disposição para enfrentar o Palmeiras no meio de semana, inclusive com uma chuteira adaptada para o gramado sintético do Nubank Parque.

"Esta última semana falaram que vim para jogar no Santos contra times pequenos e nunca foi isso", afirmou o camisa 10 do Santos que cobrou a falta que bateu na trave e gerou o rebote aproveitado por Oliva. "Muito pelo contrário, sempre gostei de jogo grande e de jogar os melhores jogos, que mostra quem são os melhores jogadores", completou ele ao Sportv. "Não à toa que sou terceiro ou quarto maior artilheiro em finais e isso mostra como foi minha carreira."

A ausência de Neymar no clássico com o Palmeiras pela Copa do Brasil gerou polêmica e o jogador comentou o episódio. "Infelizmente nos últimos tempos fiquei machucado. No último clássico contra o Palmeiras, eu estava à disposição e até chuteira adaptada eu tinha, que é uma chuteira de trava menor para society, mas foi uma decisão da comissão técnica", afirmou ele.

Sem seu principal jogador, o Santos foi derrotado por 3 a 0 e ficou distante da classificação. "Se o jogo tivesse sido 0 a 0 ou 1 a 1, todo mundo ia falar que era o "mestre Cuca" que estava ali e não o Cuca treinador", disse Neymar, que acrescentou acreditar em uma "remontada". "Não esperávamos o 3 a 0. O futebol tem remontadas e jogos que vão acontecer extraordinário "

Para avançar, o Santos terá de ganhar por quatro gols de diferença na Vila Belmiro ou por três para forçar as penalidades Para Neymar, o time precisa jogar como se o confronto estivesse empatado. "Nosso time tem potencial. É um jogo que está 0 a 0. A gente vai jogar para se divertir, a responsabilidade é toda do segundo melhor time do país que é o Palmeiras. A responsabilidade é deles e a gente vai se divertir quarta-feira na Vila", completou ele, sem citar qual o time número 1 do Brasil.

Com a Neo Química Arena tomada pela torcida do Corinthians, o astro santista deu sua camisa para um garoto corintiano que chorou ao receber a lembrança do ídolo. "Foi um menino que é corintiano, independente do time que torce, quando gosta de um atleta, pode me admirar em vários momentos. Eu prometi e acabei dando", disse Neymar, acrescentando que respeita muito o Corinthians.

Brasileirão

Neymar é relacionado pelo Santos para clássico contra o Corinthians pelo Brasileirão

Astro se recupera de quadro gripal, aparece entre os 24 relacionados por Cuca e reforça o Santos em duelo importante na luta contra o rebaixamento.

29/08/2026 20h00

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Neymar durante treinamento do Santos no CT Rei Pelé; camisa 10 foi relacionado para o clássico contra o Corinthians.

Neymar durante treinamento do Santos no CT Rei Pelé; camisa 10 foi relacionado para o clássico contra o Corinthians. Foto: Divulgação Santos.

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Um dia após perder as atividades no CT Rei Pelé por causa de um quadro gripal, o meia-atacante Neymar foi relacionado e está á disposição do técnico cuca para o clássico com o Corinthians, neste domingo, na neo Química Arena.

Cortado dos relacionados no jogo de ida da Copa do Brasil, quarta-feira, no Nubank Parque, o Santos perdeu por 3 a 0 e o jogador atribuiu sua ausência à escolha da comissão técnica, Neymar era preocupação para o duelo deste doingo, no Brasileirão Mas sua aparição entre os escolhidos dá um alívio à torcida.

O Santos precisa desencantar em clássicos na temporada para tentar um respiro na luta contra o rebaixamento e necessita do reforço de Neymar.

O astro aumenta muito o aproveitamento do time, apesar de sua última partida na Neo Química Arena ter sido desastrosa, com derrota por 3 a 0 para o Coritiba e confusão com o quarto árbitro em momento de substituição, havia se machucado, mas o clube tinha optado pela saída de Escobar.

Além de Neymar, o técnico Cuca deve contar com o centroavante Gabigol desde o começo diante do Corinthians. O camisa 9 ficou na reserva diante do Palmeiras - surra por 3 a 0 no Nubank Parque.

O técnico Cuca não contará com o volante João Schmidt, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ele relacionou 24 jogadores, o que significa que terá de fazer um corte momentos antes da partida. Mas, desta vez, não deve ser entre os nomes de peso do elenco.

Com 26 pontos, o Santos ocupa a 14ª colocação do Brasileirão, com somente um na frente de Grêmio e Inter e dois do Mirassol, tem um jogo a menos. A necessidade de quebra do jejum nos clássicos se faz necessário pela meta de não voltar à zona de rebaixamento.

Esporte e Saúde

Volta UFMS reúne corredores neste domingo com provas de até 8 km em Campo Grande

15ª edição terá corridas de 5 km e 8 km e caminhada de 3 km; largada será às 7h, na Cidade Universitária

29/08/2026 18h29

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Corrida da UFMS reúne atletas e comunidade em percursos pela Cidade Universitária, em Campo Grande.

Corrida da UFMS reúne atletas e comunidade em percursos pela Cidade Universitária, em Campo Grande. Foto: Divulgação UFMS.

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A Cidade Universitária da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) recebe, na manhã deste domingo (30), a 15ª edição da Volta UFMS, tradicional evento esportivo que reúne corredores, estudantes, servidores e participantes da comunidade externa em Campo Grande.

A largada está marcada para as 7h, no Autocine da UFMS, mas a concentração dos participantes começa mais cedo, a partir das 6h15. A recomendação da organização é para que os atletas cheguem com antecedência, principalmente para evitar atrasos provocados pelo trânsito no acesso à universidade.

A programação contará com duas provas de corrida, de 5 km e 8 km, além de uma caminhada de 3 km. A edição deste ano também traz mudanças nos trajetos, com percurso inédito para os participantes dos 5 km e uma proposta de maior nível de dificuldade para quem encarar os 8 km.

A Volta UFMS chega à 15ª edição como uma das ações que encerram o Festival Mais Esporte 2026, realizado pela universidade desde segunda-feira (24).

Ao longo da semana, mais de 100 atividades esportivas, culturais, de lazer, turismo e promoção da saúde foram programadas nos diferentes câmpus da instituição.

Além da prova realizada em Campo Grande, a programação esportiva alcança municípios do interior de Mato Grosso do Sul por meio da Caminhada nos Câmpus, que chega à sétima edição e envolve unidades da universidade em diferentes regiões do Estado.

Provas para diferentes públicos

Na Capital, a corrida de 5 quilômetros concentra uma das maiores ofertas de vagas. O regulamento disponibilizou inicialmente 375 lugares somente para essa modalidade, com inscrições abertas para estudantes de graduação e pós-graduação, servidores, colaboradores terceirizados e público externo.

Os atletas inscritos nas corridas recebem kit composto por sacola, número de peito, chip de cronometragem e camiseta. A retirada ocorre neste sábado (29), das 9h às 17h, no Autocine da Cidade Universitária.

A organização alerta que não haverá entrega dos kits no domingo. Dessa forma, quem estiver inscrito nas provas de 5 km ou 8 km e não retirar previamente o chip e o número de peito ficará impedido de participar.

A edição deste ano também amplia as possibilidades de participação de pessoas com deficiência, com iniciativas como Pernas Solidárias e Incluir pelo Esporte. A proposta é aumentar a inclusão no evento e aproximar diferentes públicos das atividades promovidas dentro da universidade.

Os vencedores também terão premiação. A organização prevê reconhecimento aos três primeiros colocados em diferentes categorias.

Festival termina neste domingo

A Volta UFMS marca o encerramento de uma semana dedicada ao esporte dentro da universidade. O 8º Festival Mais Esporte começou no dia 24 e reuniu atividades que foram além das competições tradicionais.

A programação incluiu oficinas, ações de promoção à saúde, atividades culturais e práticas como slackline, além de iniciativas voltadas aos primeiros socorros e à cultura urbana.

No interior, a Caminhada nos Câmpus amplia o alcance da programação e busca estimular a prática regular de exercícios físicos entre a comunidade acadêmica e moradores das cidades onde a universidade mantém unidades.

A Volta UFMS integra o Programa Universitário de Lazer, Saúde e Esporte e, segundo a instituição, busca estimular hábitos saudáveis, promover o bem-estar e aproximar a população dos espaços da universidade.

Serviço

A 15ª Volta UFMS será realizada neste domingo (30), na Cidade Universitária, em Campo Grande. A concentração começa às 6h15, no Autocine, e a largada das corridas e da caminhada está prevista para as 7h.

As provas serão divididas em corrida de 5 km, corrida de 8 km e caminhada de 3 km. A organização recomenda que os participantes cheguem com antecedência ao campus.

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