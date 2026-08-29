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Volta UFMS reúne corredores neste domingo com provas de até 8 km em Campo Grande

15ª edição terá corridas de 5 km e 8 km e caminhada de 3 km; largada será às 7h, na Cidade Universitária

Welyson Lucas

29/08/2026 - 18h29
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A Cidade Universitária da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) recebe, na manhã deste domingo (30), a 15ª edição da Volta UFMS, tradicional evento esportivo que reúne corredores, estudantes, servidores e participantes da comunidade externa em Campo Grande.

A largada está marcada para as 7h, no Autocine da UFMS, mas a concentração dos participantes começa mais cedo, a partir das 6h15. A recomendação da organização é para que os atletas cheguem com antecedência, principalmente para evitar atrasos provocados pelo trânsito no acesso à universidade.

A programação contará com duas provas de corrida, de 5 km e 8 km, além de uma caminhada de 3 km. A edição deste ano também traz mudanças nos trajetos, com percurso inédito para os participantes dos 5 km e uma proposta de maior nível de dificuldade para quem encarar os 8 km.

A Volta UFMS chega à 15ª edição como uma das ações que encerram o Festival Mais Esporte 2026, realizado pela universidade desde segunda-feira (24).

Ao longo da semana, mais de 100 atividades esportivas, culturais, de lazer, turismo e promoção da saúde foram programadas nos diferentes câmpus da instituição.

Além da prova realizada em Campo Grande, a programação esportiva alcança municípios do interior de Mato Grosso do Sul por meio da Caminhada nos Câmpus, que chega à sétima edição e envolve unidades da universidade em diferentes regiões do Estado.

Provas para diferentes públicos

Na Capital, a corrida de 5 quilômetros concentra uma das maiores ofertas de vagas. O regulamento disponibilizou inicialmente 375 lugares somente para essa modalidade, com inscrições abertas para estudantes de graduação e pós-graduação, servidores, colaboradores terceirizados e público externo.

Os atletas inscritos nas corridas recebem kit composto por sacola, número de peito, chip de cronometragem e camiseta. A retirada ocorre neste sábado (29), das 9h às 17h, no Autocine da Cidade Universitária.

A organização alerta que não haverá entrega dos kits no domingo. Dessa forma, quem estiver inscrito nas provas de 5 km ou 8 km e não retirar previamente o chip e o número de peito ficará impedido de participar.

A edição deste ano também amplia as possibilidades de participação de pessoas com deficiência, com iniciativas como Pernas Solidárias e Incluir pelo Esporte. A proposta é aumentar a inclusão no evento e aproximar diferentes públicos das atividades promovidas dentro da universidade.

Os vencedores também terão premiação. A organização prevê reconhecimento aos três primeiros colocados em diferentes categorias.

Festival termina neste domingo

A Volta UFMS marca o encerramento de uma semana dedicada ao esporte dentro da universidade. O 8º Festival Mais Esporte começou no dia 24 e reuniu atividades que foram além das competições tradicionais.

A programação incluiu oficinas, ações de promoção à saúde, atividades culturais e práticas como slackline, além de iniciativas voltadas aos primeiros socorros e à cultura urbana.

No interior, a Caminhada nos Câmpus amplia o alcance da programação e busca estimular a prática regular de exercícios físicos entre a comunidade acadêmica e moradores das cidades onde a universidade mantém unidades.

A Volta UFMS integra o Programa Universitário de Lazer, Saúde e Esporte e, segundo a instituição, busca estimular hábitos saudáveis, promover o bem-estar e aproximar a população dos espaços da universidade.

Serviço

A 15ª Volta UFMS será realizada neste domingo (30), na Cidade Universitária, em Campo Grande. A concentração começa às 6h15, no Autocine, e a largada das corridas e da caminhada está prevista para as 7h.

As provas serão divididas em corrida de 5 km, corrida de 8 km e caminhada de 3 km. A organização recomenda que os participantes cheguem com antecedência ao campus.

Publicado no Diário oficial

Antes de concessão, Morenão já tem gasto de R$ 3,8 milhões só para planejar futuro

Decisão publicada no Diário Oficial prevê contratação de consultoria para desenhar modelo de exploração do estádio pela iniciativa privada

28/08/2026 14h30

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Estádio Morenão

Estádio Morenão Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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Antes de definir quem vai administrar o Morenão, o Governo de Mato Grosso do Sul já vai gastar R$ 3,8 milhões apenas para planejar a concessão do estádio. A contratação da empresa Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia Ltda. foi publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (28).

O contrato, no valor de R$ 3.832.274, é destinado à estruturação e ao desenvolvimento do projeto que deverá definir como o Estádio Universitário Pedro Pedrossian será explorado pela iniciativa privada.

Na prática, o dinheiro não será usado para colocar arquibancadas de pé, recuperar o gramado ou liberar novos setores ao público. O valor é destinado aos estudos e à modelagem do futuro negócio. Etapa que antecede a definição do formato da concessão e uma eventual escolha da empresa que ficará responsável pela administração do estádio.

O gasto equivale a quase 23% dos R$ 16,7 milhões previstos para a nova etapa de revitalização do Morenão. Somados, os dois valores já ultrapassam R$ 20,5 milhões, antes mesmo da definição de qual empresa vai assumir a administração do estádio e do volume de investimentos que ainda será exigido da iniciativa privada.

A contratação foi feita por inexigibilidade de licitação, com a justificativa de que se trata de um serviço técnico especializado. Na prática, isso significa que o governo não realizou uma disputa entre várias empresas para escolher a contratada, por entender que o serviço possui características específicas que permitem a contratação direta.

NOVELA VELHA

A contratação da consultoria é mais um capítulo da longa tentativa de recuperar o principal estádio de Mato Grosso do Sul.

O histórico levantado pelo Correio do Estado mostra que o Morenão acumulou, nos últimos anos, obras interrompidas, promessas de reabertura e sucessivas discussões sobre quem deveria assumir a responsabilidade pelo estádio.

Em 2021, o Governo do Estado anunciou investimento de cerca de R$ 9 milhões para a reforma. O estádio acabou interditado em 2022 e a recuperação, que deveria ser concluída inicialmente em janeiro de 2023, avançou lentamente.

Em 2023, a previsão mudou e o governo passou a trabalhar com a promessa de conclusão até o fim de 2024. O prazo também não foi cumprido.

No ano passado, o Correio do Estado mostrou que, dos R$ 9,4 milhões destinados às obras, R$ 7,83 milhões ainda não haviam sido utilizados após três anos de interdição. Na mesma época, a Fapec estimou que seriam necessários R$ 38,9 milhões para concluir a recuperação do estádio, incluindo intervenções na estrutura e a instalação de cadeiras na área coberta.

Foi nesse cenário que o Governo do Estado passou a defender a transferência da gestão do estádio, então administrado pela UFMS. O processo se arrastou por mais de um ano entre reuniões, audiências e negociações até que a cessão fosse formalizada.

Já em 2026, uma nova etapa foi anunciada. O governo passou a trabalhar com R$ 16,7 milhões para obras de revitalização, enquanto a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul e a CBF assumiram outras frentes, como a recuperação do gramado. A meta é devolver o estádio ao calendário do futebol profissional em 2027.

Agora, entra na conta um novo contrato de R$ 3,8 milhões para preparar a terceira fase do projeto: a concessão à iniciativa privada.

R$ 3,8 MILHÕES 

O contrato com a consultoria não entrega, ainda, uma reforma pronta nem define qual empresa vai assumir o Morenão. A Alvarez & Marsal será responsável justamente por produzir os estudos necessários para responder questões que ainda estão em aberto.

Entre elas, estão o prazo da futura concessão, o modelo de exploração comercial, os investimentos que serão exigidos da iniciativa privada e as possibilidades de receita com eventos, camarotes, estacionamento, publicidade e naming rights.

O termo de cessão já prevê que a concessão poderá durar até 35 anos e abre caminho para a exploração comercial do estádio. O volume total de recursos que ainda será necessário, entretanto, permanece indefinido.

 

confusão na final

Fifa libera e Argentina cumprirá punições da Copa do Mundo em amistosos

Confusão com jogadores espanhóis na final da Copa reneu suspensão de três jogadores por diversos jogos e multa

27/08/2026 23h00

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Argentina foi punida por confusão na final da Copa do Mundo

Argentina foi punida por confusão na final da Copa do Mundo Foto: Reprodução

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A Associação de Futebol Argentino (AFA) não questionou a Fifa por causa das duras punições recebidas após confusão de seus jogadores com espanhóis na final da Copa do Mundo. Mas entrou com um recurso para que as penalidades fossem cumpridas também em jogos amistosos e comemorou o aval positivo da entidade nesta quinta-feira.

Por causa da confusão, três jogadores foram suspensos por diversos jogos. Leandro Paredes recebeu pena de 10 partidas após agredir Gavi, além de uma multa de R$ 466,7 mil. Já Molina terá de se ausentar em sete compromissos da seleção, além de multa idêntica. Por sua vez, Almada tem de cumprir um jogo e pagar R$ 155 mil.

"A Associação de Futebol Argentino enviou um pedido formal à Fifa para que as sanções impostas aos seus jogadores durante a final da Copa do Mundo de 2026, bem como à própria associação, possam ser cumpridas em jogos amistosos de classe "A" e/ou jogos oficiais, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Com base na solicitação apresentada pela AFA, a Comissão Disciplinar da Fifa decidiu aprovar o pedido, em conformidade com as normas vigentes", comemorou a AFA.

No caso da seleção, a punição é de um jogo com somente 50% da capacidade das arquibancadas. A Fifa fez um adendo de que os outros 50% até poderiam ser utilizados, desde que por grupos comunitários, como fam´lias, estudantes ou organizações. A AFA ainda recebeu duras punições financeiras.

"Não obstante, a Associação de Futebol Argentino, em defesa de seus direitos e dos de seus jogadores, aguarda a fundamentação das decisões para interpor os recursos cabíveis junto à Comissão de Apelação da Fifa, tendo o TAS (Tribunal Arbitral do Esporte) como eventual última instância", completou, já revelando que pedirá a autenticidade das decisões no TAS.

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