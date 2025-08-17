Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Neymar testemunha goleada histórica do Vasco sobre o Santos no MorumBis

Vasco aproveita o apagão do Peixe e consegue fazer cinco gols em cerca de 15 minutos, em uma partida que terminou 6x0 para o Gigante da Colina

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

17/08/2025 - 17h37
Continue lendo...

A torcida do Santos lotou o MorumBis neste domingo para ver Neymar, mas acabou testemunhando a uma goleada humilhante sofrida pelo time: 6 a 0 para o Vasco. Após duas vitórias seguidas, o time da Vila Belmiro viu sua ascensão no Brasileiro ruir e estacionou nos 21 pontos. Com o triunfo por 6 a 0, os visitantes voltaram a vencer após cinco rodadas, chegaram aos 19 pontos e deixaram a zona de rebaixamento. Além de não conseguir se afastar do Z-4, o Santos perdeu Neymar, suspenso para a próxima partida, contra o Bahia.

O camisa 10 do time, que pouco fez contra o Vasco, interrompe assim uma sequência de sete partidas seguidas. Pendurado, ele levou cartão amarelo por reclamação no primeiro tempo. Insatisfeita com o trabalho do técnico Cleber Xavier, a torcida santista no MorumBis gritou o nome de Sampaoli e após o quinto gol do Vasco, aos 16 minutos do segundo tempo, muitos já deixaram o estádio do São Paulo.

Mais bem posicionado em campo, o Santos começou melhor. Neymar aproveitava a marcação falha do Vasco e tinha espaço para articular as jogadas do time, distribuindo bem as bolas aos companheiros. Os visitantes, porém, fizeram o gol na primeira vez que conseguiram chegar ao ataque.

Aos 17 minutos, Nuno recebeu pela direita, cruzou para a área, e Lucas Piton apareceu na segunda trave para, de cabeça, abrir o placar no MorumBis. Os santistas reclamaram de saída de bola pela lateral no início da jogada, mas o gol foi validado. Em vantagem no placar, o Vasco melhorou, acertou a marcação e Neymar passou a ter menos espaço para jogar.

Com Rayan aberto pela direita, o time de Fernando Diniz criava jogadas de perigo contra o gol de Gabriel Brazão. Além disso, Phillipe Coutinho encontrava espaço para armar o Vasco. Enquanto isso, Neymar precisava recuar para buscar jogo. O camisa 10 do Santos, irritado com a arbitragem, reclamou no final do primeiro tempo e levou o cartão amarelo. Como estava pendurado, ele desfalca o time na próxima rodada.

Os times voltaram sem alterações para o segundo tempo, e o Santos pressionou na retomada do jogo em busca do empate. Guilherme, destaque do time na vitória contra o Cruzeiro, desperdiçou uma chance clara aos 2 minutos, e Barreal acertou a trave de Léo Jardim aos 3.

Nos minutos seguintes, porém, o Santos teve um apagão e viu o Vasco marcar 5 gols em cerca de 15 minutos. Aos 6, David aproveitou cruzamento e emendou de primeira. Aos 8, Phillipe Coutinho marcou seu primeiro após falha na saída de bola do Santos. Aos 14, pênalti foi marcado após intervenção do VAR, Rayan cobrou e fez 4 a 0. Aos 16, Coutinho marcou seu segundo, de cavadinha, e aos 22, em uma finalização parecida, Tchê Tchê marcou o sexto do Vasco.

O Santos ainda chegou a diminuir aos 37, com Guilherme e assistência de Neymar, mas o gol foi anulado por posição irregular. Após o apito final, a torcida deu as costas e vaiou o time. Neymar se sentou no chão, ficou com a cabeça baixa e deixou o campo chorando.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 0 X 6 VASCO

SANTOS - Gabriel Brazão; Mayke, Luisão, Luan Peres e Souza (Escobar); Zé Rafael (Rollheiser), Gabriel Bontempo (Rincón) e Neymar; Guilherme, Barreal (Caballero) e Tiquinho Soares (Luca Meirelles). Técnico: Cleber Xavier.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura (Lucas Oliveira), Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair (Thiago Mendes), Tchê Tchê e Phillipe Coutinho; Nuno Moreira (GB), Rayan (Puma Rodríguez) e David (Léo Jacó). Técnico: Fernando Diniz.

GOLS - Lucas Piton, aos 17 minutos do primeiro tempo; David, aos 6, Phillipe Coutinho, aos 8 e aos 16, e Rayan, aos 14, e Tchê Tchê, aos 22, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Hugo Moura, Jair e Tchê Tchê (Vasco); Luisão e Neymar (Santos).

RENDA: R$ 4.344.635,00.

PÚBLICO: 54.474.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

LOCAL - Estádio MorumBis, em São Paulo (SP).
 

