Nicole Silveira fica em 11º no skeleton e atualiza recorde brasileiro nos Jogos de Inverno

OURO INÉDITO

Lucas Pinheiro Braathen dominou a pista com o melhor tempo nas duas baterias e garantiu primeiro ouro e medalha brasileira nas Olimpíadas de Inverno de Milano-Cortina

Dominando a pista do início ao fim, o esquiador alpino brasilo-norueguês Lucas Pinheiro Braathen ganhou a primeira medalha na história do Brasil nas Olimpíadas de Inverno Milano Cortina 2026 e colocou o país no lugar mais alto do pódio com o ouro.

Na primeira vez competindo pelo Brasil, o atleta fez os dois melhores tempos em ambas as baterias na modalidade Slalom Gigante do esqui alpino.

Por ordem de sorteio, Lucas foi o primeiro a descer e fez quase um segundo de vantagem do segundo colocado na primeira bateria. O esquiador voou na pista Stelvio, no norte da Itália, e realizou o percurso em 1min13s92.

Na segunda bateria, o atleta de 25 anos, fez o percurso em 2min25s cravados, 58 milésimos a menos do que o segundo colocado. Com isso o Brasil está no 15º lugar no quadro de medalhas, e representa não só a primeira medalha brasileira do país, mas também da América do Sul na história das Olimpíadas de Inverno.

Slalom Gigante

A prova é disputada em duas baterias no mesmo dia e os tempos são somados, quem tiver a marca mais rápida com a soma vence a prova. A ordem de descida dos atletas é por meio de sorteio, em que Lucas Pinheiro Braathen foi o primeiro a descer dentre outros mais de 70 atletas.

Na segunda bateria a ordem dos 30 primeiros é invertida, então o primeiro atleta a descer na primeira bateria, realiza o segundo percurso depois de 29 atletas, quando as condições da pista já estão modificadas conforme a descida dos outros.

A prova de slalom gigante das equipes masculinas do esqui alpino nos Jogos Olímpicos de Inverno Milano Cortina 2026 ocorre na pista Stelvio, no Stelvio Ski Centre em Bormio, norte da Itália, com inclinação de até 63% e queda vertical de 1.023 metros.

