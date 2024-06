Jogo do grupo do Costa Rica é investigado por manipulação de resultado

Brasileirão da Série D

O novo comandante do CREC vai substituir Alan George, que pediu desligamento do clube por problemas familiares.

Horas depois de divulgar o desligamento do técnico Alan George, que pediu para deixar o clube devido a problemas familiares, o Costa Rica (CREC) anunciou o retorno de Rogério Henrique, de 45 anos. Seu último clube foi o Boa Esporte (MG), que foi rebaixado para a terceira divisão do campeonato mineiro.

O novo comandante vai substituir Alan George, que pediu desligamento do clube por problemas familiares após a vitória do Costa Rica por 3 a 0 sobre o Patrocinense, no Estádio do Laertão, no último domingo.

Rogério Henrique, que teve uma breve passagem pelo CREC em 2023, chega ao Costa Rica na tentativa de manter o bom desempenho da equipe no Brasileirão da Série D. O clube comunicou a chegada do novo técnico através das redes sociais.

Neste ano de 2023, ele esteve à frente do Dourados Atlético Clube (DAC) e conquistou o vice-campeonato sul-mato-grossense, garantindo a equipe na próxima Copa do Brasil de 2025. Antes de vir para Mato Grosso do Sul, ele treinou o Patrocinense (MG).

A sua última passagem foi pelo Boa Esporte (MG), que disputou neste ano o Módulo 2 (equivalente à Série B estadual). À frente do Tricolor da Fazendinha, Rogério Henrique teve uma vitória, dois empates e duas derrotas. A campanha abaixo do esperado levou a equipe do Boa Esporte ao Campeonato Mineiro Segunda Divisão, que, apesar do nome, equivale à terceira divisão.

Atualmente o Costa Rica que se encontra na 3º posição do grupo A7, e está neste momento na zona de classificação para as fases finais do Brasileirão da Série D, Rogério Henrique tem quatro jogos para tentar classificar a Cobra do Norte para a próxima fase.

Divulgação/ Costa Rica E.C

Próximos jogos:

29-06- Pouso Alegre x Costa Rica

Estádio do Manduzão- 15h

07/07- Costa Rica x Maringá

Estádio do Laertão- 15h

Inter de LImeira x Costa Rica- a definir

Costa Rica x São José- a definir

Desligamento do Alan George

O técnico Alan George pediu para ser desligado do cargo após a vitória neste domingo (23). Segundo o comunicado do Costa Rica, o treinador alegou motivos de saúde familiar, impossibilitando a continuidade do trabalho.

Conforme apuração do Correio do Estado, Alan George aceitou uma proposta da Associação Atlética Anapolina(GO). Em contatos com a imprensa de Goiás, um familiar de Alan George está doente e, com este contrato, possivelmente estaria mais próximo da sua família.

Alan assumiu a Cobra do Norte no dia 14 de maio e, através dele, conseguiu uma recuperação impressionante na competição nacional. Com ele no comando, a equipe jogou sete jogos, venceu quatro, marcou 12 gols e sofreu 9. Agora, o CREC vai atrás do substituto o mais rápido possível para já comandar contra o Pouso Alegre.



Divulgação/

