Norris tira o pé e entrega vitória para Piastri no GP da Hungria de Fórmula 1

Indicado pelo Governador Eduardo Riedel, o ex-conselheiro e ex-presidente do Vasco da Gama, Julio Brant, chega a MS para atrair novos investimentos e trazer novas ideias para a gestão esportiva.

Jùlio Brant qjá mora em Campo Grande, vem para MS para ajudar no desenvolvimento do futebol do estado Divulgação/ Redes

Buscando estratégias e melhorias na gestão esportiva do futebol sul-mato-grossense, além de atrair investidores para Mato Grosso do Sul, o Governador Eduardo Riedel, em colaboração com a Federação de Futebol de MS (FFMS), indicou o ex-conselheiro e ex-vice-presidente do Vasco, Julio Brant, como responsável pelo planejamento estratégico para o desenvolvimento do futebol em MS.

A apresentação do ex-presidente do Vasco, Julio Brant, aos clubes filiados à Federação de Futebol ocorreu a portas fechadas na governadoria, com a participação do Governador Eduardo Riedel, na manhã desta sexta-feira (19).

Em entrevista ao Correio do Estado, o empresário expressou entusiasmo em trabalhar no desenvolvimento do futebol sul-mato-grossense.

"Não vejo a hora de arregaçar as mangas e começar a trabalhar no desenvolvimento dos clubes. Recebi o convite diretamente do governador Eduardo Riedel para ajudar na reformulação e também atrair o olhar do mercado investidor para o estado", relatou o ex-presidente presidente do Vasco

Brant também explicou à reportagem o que considerou positivo em Mato Grosso do Sul e como esses aspectos podem atrair mais investimentos para o futebol local e fomentar ainda mais a economia do estado.

"Já estou morando em Campo Grande há algumas semanas e, nos primeiros dias, percebi que a cidade é tranquila, segura e possui uma economia forte, com oportunidades para empresários desbravarem o mercado local. Meu papel é atrair mais investidores e trazer mais atletas para desenvolver os clubes do estado."

Mudanças na estrutura dos clubes?

Em entrevista ao Correio do Estado, Brant afirmou que percebeu a oportunidade de realizar um trabalho a longo prazo no desenvolvimento da estrutura dos clubes e, possivelmente, atrair novas empresas para investir em Mato Grosso do Sul, utilizando o esporte como um fator econômico principal no estado.

"O futebol de Mato Grosso do Sul não pode estar na penúltima colocação no ranking da CBF, com uma das cinco melhores renda per capita do país. Isso é assustador e algo precisa ser feito para conseguirmos dar um 'bum' no investimento privado e atrair investidores para desenvolver o seu trabalho no estado".



O presidente da Associação Atlética Portuguesa, Gilma Ribeiro, participou da reunião e se mostrou animado com a indicação de Julio Brant para ajudar no desenvolvimento do futebol local.

"O cara é muito inteligente e parcial. Ele não faz parte do estado e vem para trazer ideias de como funcionam os melhores campeonatos do país. Eu mesmo entendi que o futebol precisa de desenvolvimento e profissionalização, por isso gostei do nome e do futuro promissor do futebol sul-mato-grossense.



Clubes convocam assembleia para discutir novas eleições na FFMS

Clubes filiados à Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) convocaram uma nova Assembleia Geral Extraordinária para o próximo dia 25 deste mês. O objetivo é discutir o novo modelo do estatuto da entidade, a eleição de novos membros e outros temas relacionados à FFMS. A reunião será às 14h, no Grand Park Hotel, em Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem do Correio do Estado, entre as pautas que serão abordadas durante a reunião dos clubes está a destituição integral dos atuais membros da Presidência e Vice-Presidência Estatutária da Federação.

Conforme a nova proposta, a destituição, caso aprovada entre os clubes filiados, não interfere na nomeação de Estevão Petrallas, designado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para os próximos 90 dias. O prazo se encerrará no dia 5 de agosto.

Em caso de aprovação deste novo modelo, que aborda governança, compliance e requisitos para futuras candidaturas, uma nova assembleia deverá convocar eleições gerais. Para que isso ocorra, o novo estatuto precisa ser aprovado pelos clubes filiados durante a assembleia.

A proposta que será discutida foi elaborada pela Junta Governativa, com base em estudos e referências de outras federações, como as de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Pernambuco.

Quem faz parte da Junta Governativa?



Gilmar Ribeiro representante da Capital

Iliê Vidal Águia Negra

André Baird Costa Rica

Luiz Bosco Corumbaense

Italo Milhomen representante das ligas amadoras

