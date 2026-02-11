Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Novak Djokovic desiste de jogar o ATP de Doha sob alegação de fadiga

Sérvio já conquistou o título do torneio em duas ocasiões: 2016 e 2017

Estadao Conteúdo

Estadao Conteúdo

11/02/2026 - 23h00
Vice-campeão do Australian Open após ser superado pelo espanhol Carlos Alcaraz em final de quatro sets, o sérvio Novak Djokovic anunciou nesta quarta-feira que não vai participar do ATP 500 de Doha, que será realizado entre os dias 16 e 21 de fevereiro, devido à fadiga.

A informação foi divulgada pelos organizadores do torneio, que lamentaram a ausência do tenista. "O Catar sentirá sua falta. Desejamos uma rápida recuperação", lamentou a organização por meio de suas redes sociais.

O sérvio já conquistou o título do torneio em duas ocasiões: 2016 e 2017. A sua última participação foi no ano passado, quando acabou sendo eliminado logo na estreia.

Dono de 24 títulos de Grand Slam, Djokovic resolveu rever seus planos após ser submetido a um grande desgaste físico no mês passado, quando disputou o Australian Open.

Aos 38 anos, ele vai dar uma atenção especial à parte física e agora centra o foco para competir no Masters 1000 de Indian Wells e Miami, agendados para o mês de março.

O espanhol Carlos Alcaraz, que já abriu a temporada com um título de Grand Slam, vai ser um dos cabeças de chave em Doha. Quem também está confirmado é o número 2 do mundo, o italiano Jannik Sinner.

CARREIRA PROFISSIONAL

Bruninho Samudio assina contrato profissional com Botafogo

Com 16 anos, filho de Eliza Samudio fecha primeiro contrato em sua carreira profissional

11/02/2026 11h06

Bruninho Samudio assina contrato profissional com Botafogo

Bruninho Samudio assina contrato profissional com Botafogo Reprodução Redes Sociais

Com 16 anos celebrado na última terça-feira, o presente de Bruninho Samudio foi a assinatura de contrato profissional com o Botafogo, clube que o jovem goleiro atua na base desde 2024.

Filho de Eliza Samudio, o goleiro oficializou ontem sua atuação nesta temporada pelo time Sub-17 do alvinegro carioca. Sem data definida de encerramento do contrato, o clube reforçou nas redes sociais a conquista em ter o garoto como parte do elenco profissional.

Com ao menos quatro convocações para a Seleção Brasileira, no Sub-15 e Sub-16 até o início desse ano, Bruno também já conquistou o título Sul-Americano Sub-15 em outubro do ano passado.

Para o Diretor das Categorias de Base do Botafogo, Augusto Oliveira, a importância de valorizar atletas formados no clube é parte do "reconhecimento de um trabalho construído dentro do clube".

Ele ainda destaca o desempenho do goleiro ao longo da última temporada.

"Ele [Bruno] teve uma temporada de alto nível, sendo protagonista com a camisa do Botafogo e também com a Seleção Brasileira. Esse passo reforça o nosso compromisso em valorizar atletas formados aqui e traduz o que buscamos nas categorias de base: formar jogadores preparados, identificados e prontos para vestir a camisa do Botafogo".

Sul-Americano Sub-15

No ano passado, a Seleção Brasileira Sub-15 foi campeã da primeira edição da Conmebol Liga Evolução Sub-15, contra a Argentina, que equivale ao Sul-Americano da Categoria e foi disputada em Assunção.

Com placar do tempo normal encerrado em 2 a 2, a decisão foi para os pênaltis, em que o Brasil levou a melhor por 5 a 4. Entre todos os pênaltis convertidos da Seleção Brasileira, Bruno Samudio foi destaque na decisão ao defender o último pênalti da Seleção Argentina.

 

Duelo

Time da fronteira pode enfrentar dupla ex-Flamengo na Libertadores

Clube avança de fase em caso de empate ou vitória simples nesta quarta-feira

10/02/2026 15h15

Acosta, autor do gol do 2 de Mayo no primeiro confronto contra o Alianza Lima

Acosta, autor do gol do 2 de Mayo no primeiro confronto contra o Alianza Lima Foto: Divulgação / Libertadores

Em caso de empate ou vitória diante do Alianza Lima, do Peru, nesta quarta-feira (11), o Club Sportivo 2 de Mayo, time do lado paraguaio da fronteira entre Pedro Juan Caballero e Ponta Porã pode enfrentar dois ex-flamenguistas já na 2ª fase da Copa Libertadores. 

Em partida bastante truncada e com poucas oportunidades, a vantagem do clube "pedrojuanino", estreante na competição, foi construída no último dia 4, gol solitário de Acosta aos 39' do segundo tempo, vitória marcante para os quase 23 mil presentes no Estádio Rio Parapity, localizado há seis minutos de distância com a fronteira brasileira. 

Fora de casa, o clube paraguaio vai a Lima em busca da classificação, e caso avance à segunda ronda do certame, enfrentará o Sporting Cristal, equipe da mesma cidade do adversário atual e atual clube dos ex-flamenguistas Felipe Vizeu e Gabriel. Comandados pelo também brasileiro Paulo Autuori, ambos chegaram recentemente ao clube peruano.

Com 11 jogos e 3 gols marcados pelo novo clube, Felipe Vizeu disputou parte da última temporada pelo Remo. Com valor estimado em R$ 2 milhões, o centroavante de 28 anos foi revelado pelo clube carioca, onde fez 75 jogos e marcou 20 gols.  

Destaque do Mirassol por três temporadas, o meio-campista experiente Gabriel, de 35 anos, assinou por uma temporada com o clube, onde chega com status de "craque" após ótimos números pelo clube do interior paulista. Com passagens por Sport e Bahia, o jogador foi campeão da Copa do Brasil pelo rubro-negro, onde esteve entre 2013 e 2017 e entrou em campo em 205 oportunidades e marcou 22 gols. 

Competição

Por conta do ranking da Conmebol, o caminho do 2 de Mayo até a fase de grupos será longo. Se avançar à segunda fase, enfrentará o Sporting Cristal, do Peru. Em caso de nova classificação, encara o vencedor do confronto entre Carabobo, da Venezuela, e Huachipato, do Chile.

Cabe frisar que a Libertadores 2026 será disputada até 13 de março. Botafogo e Bahia são os representantes brasileiros na etapa anterior à fase de grupos. Caso avancem, entram no Pote 4 do sorteio que será realizado no dia 18 de março.

As chaves serão definidas a partir dos potes organizados pelo ranking da Conmebol. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Corinthians completam a lista de clubes brasileiros no torneio. Os times mais bem posicionados no ranking têm a vantagem de decidir os confrontos eliminatórios em casa.

*Saiba

Com transmissão dos canais ESPN, o confronto desta quarta-feira será disputado no Estádio Alejandro Villanueva, às 20h30, hora de MS. 

