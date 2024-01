O Novo Futebol Clube iniciou os trabalhos para a temporada de 2024 na última semana, com apresentação da comissão técnica e alguns contratados. Entre eles, alguns nomes conhecidos como o lateral Léo Colman e o experiênte meio-campista Ferdinando.

O retorno do técnico Juninho Nogueira foi oficializado na tarde de hoje (10), pela equipe de Sidrolândia. Em entrevista para as redes sociais do clube, o novo comandante se mostra empolgado com a nova oportunidade que apareceu em sua carreira.

“Estou muito ansioso e feliz pela receptividade que tive na Cidade e percebi que todos aqui estão ansiosos para buscar do objetivo, que é chegar na final do Campeonato Sul-Mato-Grossense”, disse o técnico.

Além do comandante, o Novo contará com o preparador físico Douglas Nunes, e também o retorno do veterano Ferdinando como atleta e também auxiliar técnico

“A expectativa é a melhor. Vamos ter dificuldades no início pelo pouco tempo de treinamento, porém sei da capacidade de cada atleta, sei da vontade de cada atleta. Então estou muito ansioso positivamente e também estou muito esperançoso para o objetivo ser alcançado porque temos todas as possibilidades possíveis para isso”, resumiu Juninho Nogueira pelas redes sociais do clube.

Além de Ferdinando, como o Correio do Estado apurou nas últimas semanas, jovens que fazem parte da Ivo10 Brazil Football Academy que estão treinando em Teutônia (RS), farão parte do elenco. Além desses jovens atletas, chega também do Rio Grande do Sul, o profissional Luís André Ferreira Moraes, o Mano, que será responsável pelo dia a dia da casa do atleta e também exercerá a função de roupeiro.

Outros nomes já confirmados na comissão técnica são o fisioterapeuta Erick Erison, o preparador de goleiros Ismair Alves da Silva e o auxiliar de assuntos gerais Lalo Davizão.



E os atletas?

Mantido em sigilo, o Novo confirmou a informação em que o Correio do Estado apurou na semana passada o retorno do lateral direito Léo Colman e o meio-campista Léo Gomes.

Entre as novidades as chegadas dos atacantes Leandro Love, ex-Criciúma-SC, Portuguesa-SP, Red Bull Brasil-SP, entre outros; e o goleiro Felipe, ex-Red Bull Brasil-SP, Santos B-SP, Ska Brasil-SP, e que na última temporada defendeu o União Paraense-PA.

O Novo FC estreia no Campeonato Sul-Mato-Grossense Série no dia 21, contra o Ivinhema, às 15 horas, no Estádio Saraivão, no município de Ivinhema. A equipe de Sidrolândia (MS) está no Grupo B da competição, que também conta com Aquidauanense, Corumbaense e Dourados.