Operário assiste CRB jogar, leva cinco e dá adeus à Copa do Brasil

Atual campeão sul-mato-grossense, o Operário foi goleado por 5 a 0 pelo CRB nesta quarta-feira (15), e deu adeus à Copa do Brasil deste ano.

Apático em campo, os alvinegros sequer conseguiram ameaçar a equipe da casa, que abriu o placar logo aos seis minutos de jogo com gol de cabeça de Anselmo Ramon. Cinco minutos mais tarde, Mike ampliou a vantagem dos alagoanos novamente em lance de bola parada.

Com dois gols na bagagem em cerca de dez minutos de partida, o Operário em nada ameaçou o CRB, e chegou com Travassos somente aos 17 minutos, finalização para fora.

No minuto seguinte, Renato aproveitou a assistência de Anselmo Ramon para marcar o terceiro dos mandantes. Integrado ao galo de campina no fim de 2022, o atacante marcou novamente aos 22 minutos após bela assistência do lateral de Matheus Ribeiro e aos 39 em falha defensiva dentro da pequena área alvinegra.

O confronto foi a primeira vez que Mike marcou três gols em um único jogo.

Não bastasse o saldo negativo, o Operário viu Johnny, autor do gol que classificou os sul-mato-grossenses, sair lesionado logo aos 34 após sentir uma lesão na parte posterior da coxa. Mesmo feito que tirou Leomir do gramado.

Segunda etapa

Na volta do intervalo, sem mobilidade ofensiva e qualquer tipo de reação, o clube buscou recompor o sistema defensivo, integrando um terceiro zagueiro na última linha do campo.

Com o duelo resolvido numericamente, o CRB buscou administrar o placar construído na primeira etapa, ao passo em que deu minutagem aos jovens jogadores do elenco.

Em ritmo de treino, ambas as equipes mantiveram o respeito e realizaram uma segunda etapa bastante protocolar aos olhos dos torcedores que estiveram no Estádio Rei Pelé, em Maceió, capital alagoana.

Os alvinegros se despedem da competição com R$ 1,7 milhão em prêmios e voltam às atenções para o clássico diante do Comercial no próximo domingo (19). Em baixa por conta da derrota sofrida, o alvinegro pode rebaixar o grande rival em confronto válido pela 10ª e última rodada da primeira fase do Estadual.

