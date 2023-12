Em comemoração aos 50 anos do primeiro título do Operário Futebol Clube, o Galo da Capital vai lançar na noite desta quinta-feira (13), no Barolé Bar, localizado na Av. Afonso Pena, 6044, a partir das 18h30, o lançando de uma camiseta em edição retrô em homenagem ao título de campeão mato-grossense conquistado em 1974.

Em parceria com a renomada empresa fornecedora de uniformes esportivos "Weefe", o Galo busca relembrar um dos momentos mais gloriosos de sua história e celebrar o feito que marcou uma era de sucesso para o clube.

Conforme informações do clube, a nova camiseta vai trazer uma nova textura que remete ao emblemático título do Operário no Campeonato Mato-Grossense de 1974, sendo um tributo não apenas a essa conquista, mas também ao histórico de vitórias subsequentes, com triunfos nos anos de 1976, 1977 e no recém-criado estado de Mato Grosso do Sul, em 1978.

"Estamos muito entusiasmados em apresentar o novo modelo do uniforme para a temporada 2024. A camisa representa não apenas a identidade do clube, mas também o orgulho de nossa região e de nossa torcida apaixonada. Queremos compartilhar esse momento especial com todos os nossos torcedores e com a população sul-mato-grossense.", comentou o presidente do Operário, Nelson Antônio.

Observando as características do Centro-Oeste, o gerente comercial da nova empresa de material esportivo, a Weefe, se mostrou animado com o lançamento da nova camisa do clube.

"Fizemos um estudo em relação às características do clima e das possibilidades da região e conseguimos chegar a um material muito leve, direcionado ao calor presente em Mato Grosso do Sul", comentou gerente comercial da Weefe, Leandro Lougue Monteiro

O evento de lançamento da nova camisa terá entrada gratuita e promete reunir torcedores e admiradores para celebrar a história gloriosa do clube e o legado de meio século desde a conquista que marcou o início de uma trajetória vitoriosa.

O Operário Futebol Clube é o maior campeão Sul-Mato-grossense, com 12 títulos. Quatro deles foi conquistado antes da divisão de Mato Grosso.