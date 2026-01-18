Operário e Pantanal abrem Campeonato Estadual neste domingo às 16h

Operário e Pantanal abrem Campeonato Estadual neste domingo A disputa pelo título da 48ª edição do Campeonato Sul-Mato-Grossense começa neste domingo (18), às 16h, com o Operário enfrentando o Pantanal.
Bicampeão, o Operário busca o tricampeonato, enquanto o Pantanal SAF busca levantar a taça pela primeira vez.
No total, dez times participam da disputa, onde três representam o Estado nas competições nacionais: Operário, Pantanal e Ivinhema, vice-campeão em 2025 e que busca a segunda vitória da história do time.
Entre os participantes, também já levaram o primeiro lugar o Corumbaense, Costa Rica, Naviraiense e Águia Negra.
Dourados, Bataguassu e Clube de Regatas Aquidauana seguem em busca do título inédito.
O jogo de abertura acontece no estádio Jacques da Luz, que passou por uma série de melhorias, incluindo reforma dos vestiários, que serão personalizados por Operário e Pantanal para o jogo de hoje, climatização da cabine de imprensa, novos sanitários, troca dos bancos de reservas e ajustes no gramado.
Segundo o presidente da FFMS, Estevão Petrallás, outras intervenções estão previstas, como a instalação de um sistema de irrigação permanente e melhorias na iluminação, reforçando a importância do estádio, atualmente o único disponível na Capital para jogos oficiais.
Operário e Pantanal
Entre as disputas dos clubes, o Operário costuma levar o melhor resultado, sendo sete jogos entre eles desde 2023 com apenas 1 vitória do Pantanal, três empates e três vitórias do Galo.
Lista de confrontos desde 2023
Sul-Mato-Grossense 2024
- Pantanal 1-1 Operário-MS - fase de grupos
- Operário-MS 1-0 Pantanal - fase de grupos
- Pantanal 2-3 Operário-MS - semifinal
- Operário-MS 0-0 Pantanal - semifinal
Sul-Mato-Grossense 2025
- Operário-MS 1-4 Pantanal - primeira fase
- Operário-MS 2-2 Pantanal - semifinal
- Pantanal 1-2 Operário-MS - semifinal
Disputa
O Estadual terá primeira fase classificatória, com todas as equipes se enfrentando entre si, onde avançam os seis melhores colocados. Os dois primeiros garantem vaga direta na semifinal, enquanto do 3° ao 6° disputam as quartas de final, em confrontos de ida e volta.
A partir daí, semifinal e final seguem no sistema de mata-mata, também com dois jogos e decisão por pênaltis em caso de empate no placar agregado. Na final, o mando do jogo de volta será da equipe com melhor campanha ao longo da competição.
Confrontos da 1ª rodada
Data: 24/01 (sábado)
- 15h – Bataguassu x Naviraiense – Estádio João de Souza
- 16h – CRA x Costa Rica-MS – Estádio Noroeste
- 16h – Pantanal x Águia Negra – Estádio Jacques da Luz
- 18h – Corumbaense x Operário-MS – Estádio Arthur Marinho
Data: 25/01 (domingo)
- 15h – Ivinhema x Dourados – Estádio Douradão
Lista de campeões
- Operário-MS – 14
- Comercial-MS – 9
- Cene – 6
- Águia Negra – 4
- Ubiratan – 3
- Serc – 2
- Corumbaense – 2
- Costa Rica-MS – 2
- Naviraiense – 1
- Ivinhema – 1
- Nova Andradina – 1
- Sete de Dourados – 1