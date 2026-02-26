Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

COPA DO BRASIL

Operário garante vitória e se classifica na Copa do Brasil

Ao final da partida, jogadores e torcedores se envolveram em confusão no Fumeirão

Noysle Carvalho

26/02/2026 - 10h45
Após 32 anos, o Operário Futebol Clube recoloca o futebol sul-mato-grossense na terceira fase da competição Brasileira, Copa do Brasil. O time foi à Alagoas enfrentar a Agremiação Sportiva Arapiraquense (ASA) e levou a melhor com vitória por 2 a 1.

Fora de casa, em Arapiraca (AL), o Galo sul-mato-grossense com histórico de quatro jogos sem vencer repetiu a estrutura do último jogo contra o Naviraiense, utilizando três zagueiros e dois alas. O time da casa também repetiu a escalação da semifinal do Campeonato Alagoano, em que conquistou uma vitória de 3 a 0 em cima do Murici.

Com times em campo, a bola rolou e o jogo começou intenso, mais oportuno para o time da casa. Porém, aos 5 minutos, em disputa de cabeça, Einstein ganhou a bola, e em seguida Arthur Silva dominou, avançou para o ataque e ainda de fora da área colocou no cantinho do gol adversário.

Surpreendendo o ASA, o Operário abriu o placar, no Fumeirão.

Em busca do empate ainda no primeiro tempo, o time alagoano foi pra cima e aos 10 minutos o juiz marcou pênalti para o ASA, após falta em cima do lateral-esquerdo Filipe Ramon dentro da área do Operário. No minuto seguinte, o centroavante Alex Bruno chutou no meio e converteu o gol igualando o placar.

O primeiro tempo ainda teve mais algumas chances para ambos os lados, mas encerrou empatado.

No segundo tempo, a decisão ia para os pênaltis até os 14 minutos, quando Einstein caiu na área e o juiz marcou a penalidade para o Operário, com direito a cartão amarelo - o quinto do jogo - para o goleiro adversário, que fez a falta na saída.

Os jogadores do ASA reclamaram, mas o juiz manteve a decisão e apenas no minuto 19, o camisa 10 sul-mato-grossense cobrou o pênalti, e no canto esquerdo do gol, Robinho converteu a cobrança e garantiu a vitória do Operário.

Ainda no segundo tempo, o clube alagoano teve chances de empatar o jogo, e o Galo, mesmo sem pressa, também teve boas oportunidades de ampliar e garantir a vitória antes do apito final. Devido a tentativa da equipe sul-mato-grossense de segurar o placar, o árbitro deu 8 minutos de acréscimo e mais um depois.

Com o apito final e classificação do Galo, os torcedores do ASA invadiram o campo e a confusão entre torcedores e jogadores de ambos os times se instaurou. Mesmo após o fim, o árbitro deu vermelho para o jogador do ASA por xingamento à ele e a confusão foi controlada por policiais.

O Operário Futebol Clube embolsou R$ 950 mil pela classificação e já havia garantido R$ 830 mil pela participação na segunda fase.

Agora o próximo confronto do Galo é quem se classificar do confronte entre Velo Clube (SP) e Vila Nova (GO), que acontece na próxima quarta-feira (04), às 18h, no Benitão.

Ivinhema FC

Também na competição nacional, o time do interior do Estado Sul-Mato-Grossense, o Ivinhema Futebol Clube ganhou do Independente-AP (1 a 0) e irá jogar também na próxima quarta-feira (04) às 18h pela segunda fase da competição, contra o Volta Redonda-RJ.

Se vencer o time se classifica e enfrenta o América-RN, pela terceira rodada da disputa.

Surpresa

Bodo/Glimt elimina Internazionale e se classifica para as oitavas da Champions League

Time norueguês ratificou sua superioridade na eliminatória, após vencer em seus domínios por 3 a 1

24/02/2026 23h00

Hauge marcou um dos gols da vitória do time norueguês

Hauge marcou um dos gols da vitória do time norueguês Foto: Divulgação

Em uma das maiores zebras da história da Champions League, o Bodo/Glimt eliminou a Internazionale de Milão, em pleno estádio San Siro, em Milão, nesta terça-feira, para ficar com a vaga para as oitavas de final, ao vencer por 2 a 1. O time norueguês ratificou sua superioridade na eliminatória, após vencer em seus domínios por 3 a 1.

Com a necessidade de reverter a derrota na Noruega, a Inter pressionou desde o início. Todos os tipos de jogadas foram utilizadas pelo time italiano para tentar furar o bloqueio adversário. As chances de gol foram se sucedendo. Di Marco obrigou o goleiro Haikin, uma bola foi tirada quase em cima da linha e um chute colocado de Thuram passou perto. Tudo isso com 15 minutos de jogo.

O surpreendente Bodo/Glimt não se assustou com a pressão do poderoso rival. Buscou tocar a bola, apesar de ficar com ela menos de 40% do tempo. Posicionou seus jogadores no campo de ataque, tentando impedir a saída de bola do time italiano.

Com a demora em sair o gol e a cobrança da torcida no San Siro, a equipe da Inter passou a ficar nervosa, cometendo faltas 'bobas'. Taticamente, a equipe italiana adotou jogadas pelas laterais, com destaque para a participação de Bisseck pela direita.

Aos 27 minutos, Haikin voltou a fazer bela defesa desta vez em cabeçada de Frattesi, após cobrança de escanteio de Di Marco pela direita. A Inter aumentou o ritmo nos 15 minutos finais. Esposito finalizou duas vezes, mas foi Zielinski quem levou mais perigo à meta norueguesa.

Aparentemente tranquilo em campo, o Bodo/Glimt não mudou sua forma de jogar e ainda se aventurou no ataque. Aos 35 minutos, Evjen, de cabeça, exigiu boa defesa de Sommer.

A Inter seguiu no ataque, mas de forma desordenada, colaborando para a defesa do Bodo/Glimt desfazer as jogadas. Com isso, a missão italiana de marcar três gols permaneceu para o segundo tempo.

O começo do segundo tempo foi todo da Inter no ataque, mas aos 12 minutos um erro do zagueiro Akanji propiciou o gol de Hauge para o Bodo/Glimt.

Se a situação da Inter estava ruim, com o gol ficou desesperadora. O Bodo/Glimt aproveitou o momento de desequilíbrio italiano e quase fez o segundo.

A Inter se lançou ao ataque de qualquer maneira. Akanji tentou se redimir da falha no gol norueguês, mas uma vez acertou a trave e na outra a zaga tirou em cima da linha.

Mas o dia estava reservado para a maior vitória da história do Bodo/Glimt. Aos 27 minutos, em um contra-ataque sensacional, Evjen fez o segundo gol da equipe da Noruega. Muita gente deixou o estádio sem esperança de uma reviravolta no placar. Aos 32, Bastoni descontou para a Inter, mas a reação parou por aí.

OUTROS JOGOS

Na Espanha, o Atlético de Madrid afastou a 'zebra', ao marcar 4 a 1 no Club Brugge, após empate por 3 a 3 na Bélgica. Sorloth (3) e Cardoso fizeram os gols espanhóis, enquanto Ordóñez descontou para os belgas.

Na Inglaterra, o Newcastle, que entrou em campo com 6 a 1 de vantagem conquistada no primeiro duelo com o Qarabag, voltou a vencer, desta vez por 3 a 2. Fez dois gols em quatro minutos, com Tonali e Joelinton, enquanto Botman fez o terceiro para garantir a vaga nas oitavas de final da Champions League. Jankovic e Jafarguliyev descontaram.

Na Alemanha, o Bayer Leverkusen empatou sem gols com o Olympiacos e se classificou para o mata-mata, graças aos 2 a 0 conquistados no primeiro duelo na Grécia.

Reencontro

Corinthians enfrenta Cruzeiro de Tite antes de decisão no Paulistão

Clube do Parque São Jorge tentou contratar Tite em abril do ano passado, após demitir Ramón Díaz

24/02/2026 22h00

Foto: Arquivo

Quase um ano depois de recusar proposta para assumir o Corinthians para cuidar da saúde mental, Tite vai estar do lado do Cruzeiro no embate entre os dois times nesta quarta-feira, às 20 horas, em jogo da quarta rodada do Brasileirão. O duelo será no Mineirão, onde, em 2025, os corintianos venceram o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil por 1 a 0, com gol de Memphis Depay, - na volta, os cruzeirenses venceram por 2 a 1 e perderam nos pênaltis.

O clube do Parque São Jorge tentou contratar Tite em abril do ano passado, após demitir Ramón Díaz. Bicampeão brasileiro e vencedor da Libertadores e do Mundial pelo time alvinegro, o gaúcho recusou a proposta porque teve uma crise de ansiedade durante as tratativas para fechar contrato e decidiu se afastar do futebol. Voltou a trabalhar em janeiro deste ano, quando foi anunciado pelo Cruzeiro.

Após a negativa do ídolo, a diretoria do Corinthians trouxe Dorival Júnior, que conduziu a equipe aos títulos da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil. Em sua apresentação, o atual treinador corintiano chegou a comentar a situação do companheiro de profissão.

"Imagino o que o Tite deva ter passado, esteja naturalmente passando, que aconteça uma recuperação rápida.... É uma situação que todo esportista corre um risco muito grande. O nível de cobrança é de um nível altíssimo", disse na ocasião.

Dorival está brigando por mais um título, o do Paulistão, cuja semifinal será disputada às 20h30 de sábado, contra o Novorizontino, em jogo único em Novo Horizonte. Até por isso, a escalação da partida contra o Cruzeiro depende das condições físicas dos atletas. Ele pode poupar aqueles que estiverem mais desgastados. Lesionados, Yuri Alberto, Kaio César, Matheus Pereira e Hugo não estão disponíveis.

Depois de perder para o Bahia na estreia, o Corinthians vive bom momento neste início de Brasileirão e vem de vitórias por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino e por 1 a 0 sobre o Athletico-PR. Com seis pontos, está na quinta colocação.

O Cruzeiro está muito abaixo do rival desta quarta. Ocupa a última colocação, com apenas um ponto, e busca a primeira vitória no Campeonato Brasileira. O início de temporada é de turbulência para os cruzeirenses, tanto que há muita pressão sobre Tite, cujo trabalho tem sido bastante criticado, ao ponto de o torcedor ser vaiado.

O time celeste venceu o Pouso Alegre no primeiro jogo da semifinal do Mineiro, mas o treinador está longe de ter conquistado todos os torcedores. Uma derrota para o Corinthians em casa pode deixá-lo em situação bastante complicada.

Quando questionado sobre reencontrar o Corinthians, em coletiva após o jogo do Estadual, Tite não quis falar sobre a relação com o clube paulista. "Eu quero fazer uma história no Cruzeiro. Eu quero fazer uma história no Cruzeiro! Essa é minha resposta."

O treinador já enfrentou o time do Parque São Jorge duas vezes depois de tê-lo deixado para assumir a seleção brasileira, em 2016. No Flamengo, venceu por 2 a 0 em partida no Maracanã. Quando voltou pela primeira vez à Neo Química Arena, perdeu por 2 a 1, poucas semanas antes de ser demitido pela diretoria rubro-negra.

Para tentar se livrar de pressão maior, Tite terá à disposição a dupla Arroyo e Kaio Jorge, que foram poupados do jogo contra o Pouso Alegre, por desgaste muscular e incômodo no joelho esquerdo, respectivamente. Eles treinaram normalmente na terça, véspera da partida.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X CORINTHIANS

CRUZEIRO - Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Silva, Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Arroyo.. Técnico: Tite.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Pedro Milans, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Fabrizio Angileri; Raniele, Allan (Charles), Carrillo (Breno Bidon) e Rodrigo Garro; Vitinho (Memphis Depay) e Gui Negão.

ÁRBITRO - Davi De Oliveira Lacerda (ES).

HORÁRIO - 20 horas.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

