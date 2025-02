Operário cai na 1ª fase da Copa do Brasil pela segunda vez seguida

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Pela segunda vez consecutiva, o Operário está eliminado da Copa do Brasil ainda na primeira fase, após perder por 1x0 para o Criciúma (SC), com gol do volante Morelli, logo no começo da partida.

Com um começo intenso da equipe visitante, o goleiro Elisson salvou a equipe campo-grandense algumas vezes. Mas, aos 9 minutos, após rebote na entrada da área, Morelli acertou um belo chute de primeira e abriu o placar para a equipe catarinense.

Mesmo com os primeiros 45 minutos de dominância do Criciúma, o Operário criou uma ótima chance de empatar, após bela jogada pela direita e chute na trave de Tico. Com mais algumas chances desperdiçadas para ambos os lados, assim terminou o primeiro tempo.

Na volta para o segundo e com algumas alterações, o clube da capital melhorou e viu o empate ficar próximo. Após cobrança de escanteio, o defensor do Criciúma tirou em cima da linha, após cabeçada de Bruno Boca.

Posteriormente, a equipe catarinense voltou a dominar as ações do jogo. Em duas arrancadas de Werik Popó, o atacante criou duas chances no final da partida. A primeira, Elisson fez ótima defesa cara a cara e, na outra, Bruno Boca foi expulso após fazer falta no atacante adversário.

Nos minutos finais, mesmo com um a menos, Bidick teve a chance de empatar o jogo, mas finalizou mal e desperdiçou mais uma oportunidade. Com o resultado positivo, o Criciúma avançou para a segunda fase, onde enfrenta o vencedor de Grêmio Sampaio (RR) x Remo (PA), e garantiu mais R$ 1.543.500 em premiações.

Lennon Almeida, torcedor e um dos administradores da página Central do Operário MS, relatou suas impressões após a partida e exaltou a atuação da equipe campo-grandense. "Eu estava comentando com os amigos, dos últimos três anos, eu acho que foi o melhor jogo de Copa do Brasil do Operário, foi um jogo bem equilibrado", disse o operariano.

Já o Operário caiu mais uma vez na primeira fase da Copa do Brasil. Com a eliminação, a equipe de Campo Grande retoma seu foco e concentração principal para o Campeonato Sul-Mato-Grossense, onde ocupa a 2ª colocação, com 16 pontos conquistados.

Mas, a temporada de competições nacionais ainda não terminou para o Galo da Capital, já que ainda vai disputar a Série D do Brasileiro, que tem previsão para começar em abril. O Operário volta a campo neste domingo (02), às 15h, contra o Pantanal SAF, atual 3º colocado do estadual.

DAC

Nesta quarta-feira (26), às 15h, é a vez do segundo representante sul-mato-grossense nesta Copa do Brasil estrear. Dourados e Caxias do Sul (RS) se enfrentam, no Estádio Laertão, valendo vaga na segunda fase da competição.

O DAC é o atual quarto colocado do Campeonato Sul-Mato-Grossense, com 15 pontos conquistados (quatro vitórias, três empates e uma derrota).

Já o Caxias do Sul ficou na 4ª posição na fase de grupos do Campeonato Gaúcho. Com isso, garantiu classificação para a semifinal do estadual, onde já perdeu o jogo de ida por 2x0, em casa, para o Internacional, no último final de semana.

Quem passar, enfrenta o vencedor do duelo entre Águia de Marabá (PA) x Fluminense (RJ), como visitante, além de garantir uma "bolada".

MS na CdB-2024

Operário e Costa Rica foram os representantes de Mato Grosso do Sul na edição de 2024. A equipe de Campo Grande enfrentou seu xará do Paraná, o Operário (PR). Já o time do interior do estado enfrentou o América (RN).

Os Operários empataram em 0x0, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. Como dito nesta reportagem, o empate classificava o time visitante, por ser melhor colocado no Ranking Nacional de Clubes (RNC). Portanto, a equipe paranaense avançou à segunda fase da competição na ocasião.

Já o Costa Rica perdeu por 2x1 para a equipe potiguar, no Estádio Laertão, no município sul-mato-grossense. Diante da derrota, também foi eliminado na primeira fase, se juntando ao Operário e ficando de fora do restante da Copa do Brasil.

*Créditos do vídeo: Lennon Almeida

