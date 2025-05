Operário conhece calendário das oitavas de final do Brasileiro Feminino

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A Confederação Brasileiro de Futebol divulgou os confrontos, datas e horários dos jogos das oitavas de final do Brasileirão A3, que conta com o Operário nesta fase da competição.

Ao vencer o Cresspom (DF) por 1 a 0, no último sábado (10), o Galo ficou na segunda colocação do Grupo A2, atrás apenas do Vila Nova (GO), que venceu todos os jogos da primeira fase. Mesmo assim, foi suficiente para ir ao mata-mata da competição, feito inédito na história do clube campo-grandense.

Porém, a “parada” nas oitavas de final vai ser dura, já que enfrenta o Galvez-AC, que conquistou nove pontos na fase de grupos, com média de três gols feitos por jogo. A ida acontece no próximo domingo (18), às 15h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. A volta será em Rio Branco (AC), na Arena da Floresta, dia 25 de maio, às 19h (MS).

Em caso de igualdade nos pontos e saldo de gols, o confronto será decidido nos pênaltis. O vencedor deste confronto enfrenta quem avançar de Vila Nova e Rolim de Moura (RO).

Campanha na A3

Com calendário apertado de apenas três jogos nesta fase de grupos, o Operário começou a sua campanha na competição no dia 27 de abril, vencendo em sua estreia o xará de Mato Grosso, por 5 a 4.

Na segunda rodada, disputada no dia 3 de maio, o Galo enfrentou o time do Vila Nova, em confronto fora de casa, perdendo a partida por 2 a 0.

Nesta última rodada, um empate jogando no domínio do adversário poderia garantir a classificação, porém o Operário saiu com um resultado melhor, vencendo pelo placar de 1 a 0 a equipe do Cresspom.

Em três partidas disputadas até aqui o Operário venceu dois jogos, perdeu uma partida e não empatou nenhum jogo. O Galo marcou e sofreu seis gols neste 1ª fase, ou seja, terminou com saldo zerado.

Copa do Brasil 2025

Na última sexta-feira (9), o Operário também conheceu outro adversário, desta vez da primeira fase da Copa do Brasil Feminina.

Em sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ), foi definido que o Galo enfrentará o Mixto (PB). A entidade ainda não divulgou datas e horários dos confrontos, mas a partida será em jogo único, em João Pessoa, capital paraibana, no meio da próxima semana.

O Mixto também está na Brasileirão A3, mas caiu na fase de grupos, após conquistar apenas três pontos, vendo o Ipojuca (PE) e UDA (AL) se classificarem à etapa seguinte da competição.

Após oito anos, a Copa do Brasil está de volta ao calendário do futebol feminino brasileiro e vai contar com 65 clubes de todas as divisões.

Os 16 classificados para a segunda fase enfrentam os 16 clubes da Série A2 do Campeonato Brasileiro, em junho. Na terceira fase, em agosto, os 16 classificados enfrentam os 16 clubes da Série A1 do Campeonato Brasileiro.

As oitavas e quartas de finais serão disputadas em 17 e 24 de setembro, respectivamente. As semifinais acontecerão no dia 5 de novembro e a grande decisão no dia 19 do mesmo mês.

Na sua primeira versão, o campeão da competição garantia vaga na Copa Libertadores do ano seguinte. Agora, com o retorno anunciado, quem conquistar a Copa do Brasil terá participação garantida na próxima Supercopa do Brasil.

Ainda não foi anunciado pela CBF qual a premiação em dinheiro para os participantes. No masculino, a competição é a que melhor paga em todo futebol sul-americano. Por exemplo, mesmo eliminado na 1ª fase, o Operário garantiu R$ 830 mil só por participar do torneio este ano, e o campeão pode receber mais de R$ 100 milhões.

Ajuda financeira

Durante a palestra “Inclusão Social através do Esporte”, o Operário recebeu cerca de R$ 1,5 milhão oriundo de emenda parlamentar da senadora Soraya Thronicke (Podemos), sendo R$ 1 milhão somente para o futebol feminino da equipe, que vai disputar duas competições este ano.

Segundo a assessoria da ex-candidata à presidente, este repasse é por convênio com a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), motivado pelo clube ter sido bicampeão estadual este ano no masculino e ser tetracampeão sul-mato-grossense consecutivo no feminino.

Inclusive, o nome da senadora está estampado na parte do tronco da camiseta do time, lugar de mais prestígio no manto operariano.

