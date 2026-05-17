Operário vence o Ivinhema por 2 a 0 e reage na Série D do Brasileiro

Galo marcou um gol em cada tempo no estádio Jacques da Luz e conquistou resultado importante diante da torcida - Foto: Rodrigo Moreira

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O Operário venceu o Ivinhema por 2 a 0 na tarde deste sábado (16), no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, em partida válida pela 7ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O confronto teve gols de João Pedro Quintino e Luis Gustavo, garantindo a reação do Galo na competição nacional.

O primeiro gol da partida saiu aos 44 minutos do primeiro tempo. João Pedro Quintino a aproveitou a oportunidade e abriu o placar para o Operário ainda antes do intervalo. Já na segunda etapa, aos quatro minutos, Luis Gustavo converteu cobrança de pênalti e ampliou a vantagem do Galo.

Apesar do domínio do Operário ao longo da partida, o Ivinhema tentou reagir com mudanças ofensivas no segundo tempo, promovendo três substituições aos 10 minutos da etapa final. Ainda assim, a equipe da Capital conseguiu controlar o resultado e manteve a vantagem até o apito final no estádio Jacques da Luz.

A partida contou com arbitragem da árbitra FIFA Daiane Muniz, de São Paulo, auxiliada pelos assistentes Leandro dos Santos Ruberdo e Luiz Felipe de Oliveira, ambos de Mato Grosso do Sul.

Durante o confronto, o árbitro distribuiu quatro cartões amarelos, sendo dois para jogadores do Ivinhema e dois para atletas do Operário. Não houve expulsões.

Com o resultado, o Operário conquistou três pontos importantes e chegou aos seis pontos na busca pela recuperação dentro do grupo da Série D do Campeonato Brasileiro.

Ivinhema

Com a derrota de ontem, o Ivinhema segue em boa situação na briga pela classificação à próxima fase da competição. No entanto, o time pode perder a vice-liderança do grupo caso CRAC (GO) e Betim (MG) vençam seus compromissos na rodada, já que ambos somam oito pontos na tabela.

O CRAC joga em casa contra o ABECAT (GO), enquanto o Betim enfrenta, fora de casa, o líder do grupo, o Uberlândia (MG).

Situação do Grupo

Na liderança isolada, o Uberlândia (MG) soma 15 pontos, seguido pelo Ivinhema (MS), com 11. Na terceira colocação aparece o CRAC (GO), com oito pontos. Em quarto lugar, fechando a zona de classificação, está o Betim (MG), também com oito pontos.

Na penúltima posição figura o Operário (MS), com seis pontos, enquanto a Abecat (GO) ocupa a última colocação do Grupo A11, com apenas três pontos.