Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Série D do Brasileirão

Operário vence o Ivinhema por 2 a 0 e reage na Série D do Brasileiro

Galo marcou um gol em cada tempo no estádio Jacques da Luz e conquistou resultado importante diante da torcida

Welyson Lucas

17/05/2026 - 13h55
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Operário venceu o Ivinhema por 2 a 0 na tarde deste sábado (16), no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, em partida válida pela 7ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O confronto teve gols de João Pedro Quintino e Luis Gustavo, garantindo a reação do Galo na competição nacional.

O primeiro gol da partida saiu aos 44 minutos do primeiro tempo. João Pedro Quintino a aproveitou a oportunidade e abriu o placar para o Operário ainda antes do intervalo. Já na segunda etapa, aos quatro minutos, Luis Gustavo converteu cobrança de pênalti e ampliou a vantagem do Galo.

Apesar do domínio do Operário ao longo da partida, o Ivinhema tentou reagir com mudanças ofensivas no segundo tempo, promovendo três substituições aos 10 minutos da etapa final. Ainda assim, a equipe da Capital conseguiu controlar o resultado e manteve a vantagem até o apito final no estádio Jacques da Luz.

A partida contou com arbitragem da árbitra FIFA Daiane Muniz, de São Paulo, auxiliada pelos assistentes Leandro dos Santos Ruberdo e Luiz Felipe de Oliveira, ambos de Mato Grosso do Sul.

Durante o confronto, o árbitro distribuiu quatro cartões amarelos, sendo dois para jogadores do Ivinhema e dois para atletas do Operário. Não houve expulsões.

Com o resultado, o Operário conquistou três pontos importantes e chegou aos seis pontos na busca pela recuperação dentro do grupo da Série D do Campeonato Brasileiro.

Ivinhema

Com a derrota de ontem, o Ivinhema segue em boa situação na briga pela classificação à próxima fase da competição. No entanto, o time pode perder a vice-liderança do grupo caso CRAC (GO) e Betim (MG) vençam seus compromissos na rodada, já que ambos somam oito pontos na tabela.

O CRAC joga em casa contra o ABECAT (GO), enquanto o Betim enfrenta, fora de casa, o líder do grupo, o Uberlândia (MG).

Situação do Grupo

Na liderança isolada, o Uberlândia (MG) soma 15 pontos, seguido pelo Ivinhema (MS), com 11. Na terceira colocação aparece o CRAC (GO), com oito pontos. Em quarto lugar, fechando a zona de classificação, está o Betim (MG), também com oito pontos.

Na penúltima posição figura o Operário (MS), com seis pontos, enquanto a Abecat (GO) ocupa a última colocação do Grupo A11, com apenas três pontos.

Classificação do Grupo A11 da Série D do Brasileirão.

 

DESPEDIDA

Lewandowski anuncia saída do Barcelona após quatro temporadas

Neste sábado, o atacante polonês de 37 anos publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais

16/05/2026 15h00

Compartilhar
Lewandowski anuncia saída do Barcelona, após quatro temporadas

Lewandowski anuncia saída do Barcelona, após quatro temporadas Divulgação/Barcelona

Continue Lendo...

Robert Lewandowski vai encerrar sua passagem pelo Barcelona ao fim da temporada. Neste sábado, o atacante polonês de 37 anos publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais e confirmou que vai deixar o clube espanhol após quatro anos.

A despedida deve ganhar um capítulo especial neste domingo, quando o Barcelona enfrenta o Betis, no Camp Nou, pela última rodada de La Liga. A expectativa é de uma homenagem ao camisa 9 diante da torcida.

O técnico Hansi Flick comentou a saída do jogador e destacou a importância do atacante dentro do elenco. Segundo o treinador, o clube respeita a decisão e já avalia alternativas para substituição.

"Ele é um exemplo para todos. Sempre deu o seu melhor e foi um privilégio trabalhar com ele. Ver o esforço que coloca todo dia. Sempre esteve presente nos momentos mais difíceis", afirmou Flick.

Contratado em julho de 2022, Lewandowski chegou ao Barcelona depois de uma trajetória vitoriosa no Bayern de Munique e rapidamente assumiu protagonismo em um período de reconstrução do clube catalão. Ao longo da passagem, disputou 191 partidas oficiais, marcou 119 gols e distribuiu 22 assistências.

A temporada de maior destaque individual aconteceu em 2024/25, quando balançou as redes 42 vezes em 52 jogos, números que reforçaram sua condição de principal referência ofensiva da equipe.

Em nota oficial, o Barcelona exaltou não apenas o desempenho dentro de campo, mas também a influência do jogador nos bastidores.

"Além dos seus gols, Lewandowski também se destacou pela sua liderança dentro e fora de campo. Seu profissionalismo, altos padrões e comprometimento o tornaram um modelo para os jogadores mais jovens no vestiário. Com uma carreira de sucesso na Europa, o atacante polonês trouxe experiência e personalidade para uma equipe que passa por uma reformulação completa", escreveu o clube.

Na mensagem publicada nas redes sociais, Lewandowski agradeceu ao Barcelona. "Após quatro anos repletos de desafios e muito trabalho, chegou a hora de seguir em frente. Parto com a sensação de que a missão foi cumprida. Quatro temporadas, três campeonatos. Jamais esquecerei o carinho que recebi dos torcedores desde os meus primeiros dias", escreveu o atacante.

"A Catalunha é o meu lugar no mundo. Obrigado a todos que conheci ao longo desses quatro anos maravilhosos. Um agradecimento especial ao presidente Laporta por me dar a oportunidade de viver o capítulo mais incrível da minha carreira O Barça está de volta ao lugar que lhe pertence", completou.

Brasileirão Série D

Sem vencer na Série D, Operário recebe vice-líder Ivinhema

Com apenas 3 pontos conquistados até aqui, o Galo da Capital corre contra o tempo para se recuperar na competição

16/05/2026 12h00

Compartilhar
Operário e Ivinhema se enfrentam pela sétima rodada do Brasileirão Série D

Operário e Ivinhema se enfrentam pela sétima rodada do Brasileirão Série D Reprodução

Continue Lendo...

Neste sábado (16) a bola rola para mais uma rodada do Campeonato Brasiliero da Série D e essa rodada contará com um duelo estadual entre os times sul-mato-grossenses. O Operário recebe a equipe do Ivinhema, nos Estádio Jacques da Luz. 

Vivendo situações completamente distintas na tabela, a vitória hoje para qualquer equipe significaria muito, para Operário é o respiro que o time precisa, para o Ivinhema o triunfo significa classificação antecipada. 

SITUAÇÕES 

Apesar de ter começado a temporada com tudo e passado mais de 15 jogos invictos no início do ano, o recorte recente do Operário preocupa. 

Desde que demitiu o técnico Paulo Massaro, o time venceu apenas dois jogos e vem de uma sequência de três derrotas seguidas na Série D. 

Na atual edição da Série D, a equipe operariana não sabe o que é vencer, em seis partidas foram três empates e três derrotas, com isso a equipe se distanciou da zona de classificação e já está à cinco pontos do Betim, que ocupa a quarta colocação. 

Do outro lado da moeda está o Ivinhema, que vive uma situação bem diferente do rival estadual. Com uma campanha surpreendente, o Azulão do Vale ocupa a segunda colocação do grupo A11. 

Até aqui na competição foram 11 pontos conquistados, o time soma 3 vitórias, dois empates e apenas uma derrota. 

E a partida de hoje pode selar a classificação com três rodadas de antecedência. 

Operário e Ivinhema se enfrentam pela sétima rodada do Brasileirão Série DReprodução: Flasfscore 

RETROSPECTO 

Nesta temporada as equipes já se enfrentaram duas vezes, uma pelo campeonato estadual e uma pela Série D. 

No confronto pelo Campeonato Sul-Mato Grossense, quem levou a melhor foi o Operário, que na ocasião jogando fora de casa, bateu o Ivinhema por 3 a 1. 

Já no duelo válido pela Série D, quem levou a melhor foi Azulão do Vale, jogando em seus domínios, no Estádio Saraivão, venceu o Operário por 2 a 0, marcando a primeira derrota do time na competição. 

A bola hoje no Estádio Jacques da Luz, às 16h, horário de MS. 
 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Rumo encerra a concessão da Malha Oeste com dívida bilionária
ABANDONO

/ 1 dia

Rumo encerra a concessão da Malha Oeste com dívida bilionária

2

Resultado da Loteria Federal 06066-6 de hoje, sábado (16/05)
LOTERIA

/ 19 horas

Resultado da Loteria Federal 06066-6 de hoje, sábado (16/05)

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3687, sábado (16/05)
LOTERIA

/ 18 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3687, sábado (16/05)

4

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3009, sábado (16/05)
LOTERIA

/ 18 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3009, sábado (16/05)

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 7027, sábado (16/05)
LOTERIA

/ 18 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7027, sábado (16/05)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Será que nunca vamos nos aposentar?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Será que nunca vamos nos aposentar?
Imóvel Irregular no Brasil
Leandro Provenzano

/ 3 dias

Imóvel Irregular no Brasil

Imóvel Irregular no Brasil
Leandro Provenzano

/ 3 dias

Imóvel Irregular no Brasil
Maio: Mês das Mães e de falar dos direitos delas
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 08/05/2026

Maio: Mês das Mães e de falar dos direitos delas