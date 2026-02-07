Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

REFORÇO ALVIVERDE

Palmeiras anuncia a contratação do atacante colombiano Jhon Arias

Os valores do negócio giram em torno de R$ 155 milhões e jogador assinou contrato até dezembro de 2029

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

07/02/2026 - 15h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Palmeiras anunciou neste sábado a contratação do atacante colombiano Jhon Arias, do Wolverhampton-ING, que assinou contrato até dezembro de 2029.

Jhon Arias, de 28 anos, é o 11º jogador colombiano a defender o Palmeiras. Antes dele, também atuaram pelo Verdão seus compatriotas Richard Ríos, Atuesta, Rincón, Lozano, Asprilla, Muñoz, Armero, Mina, Borja e Angulo.

Arias deixou o Fluminense após o Mundial de Clubes de 2025 e atua desde então no inglês Wolverhampton. O seu time está muito próximo do rebaixamento para a Segunda Divisão e topou fazer um acordo para a liberação imediata do atleta. Os valores do negócio giram em torno de R$ 155 milhões.

Por obrigação contratual, o Fluminense foi avisado da proposta do Palmeiras e teve um prazo para tentar cobri-la. No entanto, os valores ofertados pelo time tricolor não chegaram próximos aos do Palmeiras. O Wolverhampton, então, deu o aceite e prosseguiu com o acordo com os paulistas.

Arias atua prioritariamente pela beirada do campo e terá a concorrência no Palmeiras de Allan, Felipe Anderson e Ramón Sosa O colombiano será a segunda contratação alviverde para 2026. A primeira foi do volante Marlon Freitas, vindo do Botafogo.

O Palmeiras ainda quer contratar mais reforços para Abel Ferreira. Um volante e um zagueiro são tratados como prioridades Ainda são cogitadas reposições para os postos de meio-campo e centroavante, dadas as saídas de Raphael Veiga para o América do México e, possivelmente, de Bruno Rodrigues para o Internacional.

2 DE MAYO

Time da fronteira estreia com vitória no primeiro jogo de Libertadores

Estreia com vitória na pré-eliminatórias da Libertadores aproxima clube paraguaio de disputar a maior competição da América do Sul

05/02/2026 10h40

Compartilhar

Reprodução / Redes sociais

Continue Lendo...

Com chute de primeira de fora da área, o Club Sportivo 2 de Mayo, da fronteira com Mato Grosso do Sul conseguiu garantir a vitória em seu primeiro jogo de Libertadores. Válido pela primeira etapa pré-eliminatória da maior competição da América do Sul, o time precisa se classificar em três fases para chegar a disputa oficial.

Jogando em casa, no Estádio Río Parapití, o time de Pedro Juan Caballero recebeu o Club Alianza Lima, da capital do Peru. A partida de ida foi equilibrada e terminou com o placar em 1 a 0, apenas com o gol do atacante Diego Acosta. Sem muitas oportunidades de gols, foram quatro chutes a gol no jogo inteiro, dois de cada lado.

Agora, o próximo confronto na Libertadores do 2 de Mayo é o jogo de volta, na casa do adversário peruano, no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima. Com a vitória, o "Galo Norteño" leva a vantagem para o segundo confronto e precisa de apenas um empate para continuar a busca pela vaga na fase de grupos da competição.

Libertadores 2026

Dividida em três fases de pré-eliminatória até chegar no sorteio da fase de grupos, lá na frente outros times brasileiros já estão com vagas garantidas.

Devido a classificação na tabela do Campeonato Brasileiro de 2025 e Copa do Brasil: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Corinthians são os clubes brasileiros no torneio inseridos já na fase de grupos. Outros dois, Bahia e Botafogo, ainda estão na disputa por uma vaga.

Na pré-eliminatória as fases se dividem da seguinte maneira:

1ª fase
04 a 11 de fevereiro:

> Seis times estão em disputa de mata-mata, com confrontos divididos em dois jogos (ida e volta). Para a próxima fase, desses, apenas três se classificam para a próxima fase.

2ª fase
19 a 25 de fevereiro:

> Os três times que se classificarem na etapa anterior se juntam a outros 13 times que já estão na 2ª fase, em que dois times brasileiros, Bahia e Botafogo, já estão inseridos. Novamente em confronto mata-mata com dois jogos, oito dos times seguirão para a terceira fase inicial.

3ª fase
04 a 10 de março

> Na terceira e última fase da pré-eliminatória, os oito times se dividem em quatro confrontos, com jogos de ida e volta, e os vencedores finalmente se classificam para a fase de grupos da Copa Libertadores, com sorteio previsto para 18 de março.

Com jogos de 8 de abril a 27 de maio, 32 times disputam a fase de grupos. Encerrado essa etapa, a etapa de mata-mata, em que se sair melhor nos jogos de ida e volta garante classificação para as próximas fases, em que apenas 16 times se classificam.

Nela estão as oitavas de finais, marcadas para 12 e 19 de agosto. Quartas de finais nos dias 9 e 16 de setembro e semifinais em 14 e 21 de outubro. A final segue o modelo de jogo único e quem ganha é o campeão, previsto para o dia 28 de novembro de 2026.

2 de Mayo

O Club Sportivo 2 de Mayo é um time paraguaio, conhecido também como Gallo Norteño. Fundado em 6 de dezembro de 1935, o time homenageia os combatentes da infantaria paraguaia da Guerra do Chaco, disputada entre 1932 e 1935.

Entre suas conquistas estão o título da segunda divisão paraguaia em 2005 e dois da Primera División B, em 2011 e 2017. A equipe retornou para a série A do Campeonato Paraguai em 2023, quando foi vice-campeã da segunda divisão.

Na temporada de 2026, o time aparece na 11ª posição da tabela com duas derrotas e um empate, na competição de Apertura, que marca a primeira parte do Campeonato Paraguai.

Na libertadores, o clube da fronteira com o estado sul-mato-grossense deve enfrentar mais quatro jogos até a fase de grupos, além do jogo de volta contra o Alianza Lima para enfim disputar oficialmente pela primeira vez a competição da Libertadores.

Assine o Correio do Estado

Esporte

Dorival reforça necessidade de reforços após título da Supercopa: 'Precisamos de mais atletas'

O Corinthians volta a campo nesta quinta-feira pelo Campeonato Paulista

04/02/2026 23h00

Compartilhar
Dorival Júnior, treinador do Corinthians

Dorival Júnior, treinador do Corinthians Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Continue Lendo...

A conquista do título da Supercopa já faz parte do passado para o técnico Dorival Júnior. Em entrevista concedida nesta quarta-feira, o treinador enfatizou a necessidade de reforçar o elenco e fez um alerta ao torcedor corintiano.

"Tenho que passar ao torcedor aquilo que seja o correto da maneira mais clara. Estamos num processo de montagem e não temos um elenco completo. Precisamos de mais atletas para qualificar o nosso grupo. Com uma boa equipe você briga por taças", afirmou o comandante do Corinthians.

O troféu conquistado em cima do Flamengo, que ostenta um dos elencos mais fortes do futebol brasileiro, não serviu para atenuar a preocupação do treinador em relação ao restante da temporada.

"Ou daremos um passo maior ou manteremos esse trabalho. Hoje temos 12, 13 jogadores das categorias de base. É um trabalho que gosto de fazer, de desenvolver. Foi em cima desses jogadores que nos deram uma boa resposta em momentos importantes no ano passado", disse o técnico em entrevista concedida no CT Joaquim Grava.

Dorival fez ainda um alerta sobre este início de temporada.

"Se não estivermos atentos e não focarmos na melhoria do nosso grupo, vamos correr riscos. O futebol é muito dinâmico", afirmou

O Corinthians volta a campo nesta quinta-feira pelo Campeonato Paulista e recebe o Capivariano na Neo Química Arena. Com oito pontos em cinco partidas, a equipe ocupa sétimo lugar no Paulistão.
 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Prefeito de Inocência pede socorro para resolver crise habitacional
fábrica de celulose

/ 1 dia

Prefeito de Inocência pede socorro para resolver crise habitacional

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6947, sexta-feira (06/02)
Loterias

/ 20 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6947, sexta-feira (06/02)

3

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2969, quinta-feira (05/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2969, quinta-feira (05/02): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3606, quinta-feira (05/02)
loteria

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3606, quinta-feira (05/02)

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3606, quinta-feira (05/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3606, quinta-feira (05/02): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 30/01/2026

Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
Cobrança judicial e Execução
Exclusivo para Assinantes

/ 29/01/2026

Cobrança judicial e Execução
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 23/01/2026

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional