Palmeiras termina 2025 com receita recorde de R$ 1,7 bilhão

Esportes

Skokka é o novo patrocinador do clube Renato Kayser

O Vitória, patrocinado pelo Skokka, venceu o Clube do Remo por 2 a 0 na noite de quarta-feira (28), em partida válida pela primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A vitória no Barradão marca a estreia oficial da marca na camisa do clube baiano, consolidando a parceria anunciada no início do ano.



O desempenho seguro da equipe rubro-negra, que controlou a partida diante da torcida, coroou a entrada do novo patrocinador no uniforme oficial. O Skokka escolheu o Vitória como primeiro clube de futebol a estampar a marca, reforçando a aposta do mercado em associações com o esporte nacional. A estreia vitoriosa sugere início promissor para a temporada que une tradição do futebol baiano e inovação no mercado de patrocínios esportivos.



O bom momento seguiu no domingo (1º de fevereiro): o Vitória fez 2 a 0 sobre o Barcelona de Ilhéus, pela 6ª rodada do Campeonato Baiano, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.

Ações no estádio engajam torcedores no Barradão

Além da estreia na camisa oficial, o Skokka realizou uma série de ativações presenciais no Barradão durante a partida. A marca distribuiu batecos personalizados com o conceito "Campo de Respeito" nas arquibancadas, criando impacto visual que integrou as cores do Vitória com a identidade da plataforma. A marca também instalou um blimp inflável fixo personalizado em local estratégico do estádio, ampliando a visibilidade institucional durante toda a partida.

De forma institucional, o time entrou em campo com a camiseta oficial do Vitória já exibindo o novo patrocinador Skokka. No intervalo, Marinho se apresentou em campo para a torcida, em um momento breve de interação com o público.



Entrevista na TV oficial do Vitória reforça a estratégia fora de campo e a conexão com a torcida



Após as ativações no estádio, a gerente de Marca e Comunicação do Skokka, Ana Ferreira, participou de uma entrevista especial para a TV oficial do Vitória, ao lado do responsável pelo marketing do clube, reforçando a mensagem institucional da campanha e o foco em aproximação com o torcedor.

Com um tom descontraído, Ana destacou o impacto da experiência no Barradão, descrevendo a recepção rubro-negra como intensa e acolhedora. Ela contou que ficou “arrepiada” com o clima nas arquibancadas e afirmou que a ideia é transformar o patrocínio em presença real no dia a dia do estádio, com ativações que gerem emoção e identificação.

Ela também mencionou que a marca já começou a colocar planos em prática desde o início da temporada, citando ações em jogos anteriores e a distribuição de brindes como parte da estratégia para consolidar ainda mais o Skokka no Brasil.

Skokka apresenta medidas de verificação e segurança à ANPD

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão responsável por zelar pelo cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil e fiscalizar práticas de privacidade no ambiente digital, recebeu em janeiro de 2026 apresentação técnica detalhada do Skokka sobre as medidas implementadas para proteger crianças e adolescentes.



O encontro representa um avanço institucional importante na relação entre plataformas do mercado adulto e autoridades reguladoras, demonstrando disposição do setor em estabelecer diálogo aberto sobre práticas de segurança.

Margem de segurança e tecnologia de verificação do Skokka

O modelo adota uma margem de segurança adicional, com limite mínimo de idade estimada de 23 anos para liberar acesso completo ao conteúdo adulto. A verificação usa escaneamento facial para estimativa de idade, sem armazenamento de dados biométricos: a plataforma recebe apenas a confirmação técnica sobre liberar ou não o acesso, em conformidade com a LGPD.

A proteção é estruturada em camadas. O processo começa pela declaração obrigatória de idade e, na entrada, o usuário vê um banner em tela cheia com conteúdo desfocado, escolhendo entre: declarar maioridade e fazer verificação facial; declarar maioridade sem verificação, com restrições visuais; ou declarar ser menor e ser redirecionado para fora do site, sem exposição a conteúdo adulto.

O modelo foi apresentado à ANPD e apontado como referência para debates ligados ao ECA Digital, incluindo recursos para dificultar fraudes e tentativas de burla, como uso de documentos manipulados e deepfakes.



Experiência internacional e reconhecimento

O modelo foi estruturado com base em experiências regulatórias internacionais, onde o Skokka já implementa protocolos semelhantes com resultados mensuráveis em mercados como Itália e Reino Unido. A colaboração com autoridades nacionais e internacionais, incluindo Interpol, Europol, Polícia Federal, Polícias Civis e Ministério Público, reforça o compromisso da empresa com a proteção infantil e conformidade regulatória.



A convergência entre engajamento esportivo, ativações que aproximam a marca da torcida e avanços em conformidade regulatória demonstra que a plataforma busca equilibrar crescimento de mercado com responsabilidade digital. Além disso, a empresa lançou o STAR, novo produto voltado para anunciantes que buscam maior visibilidade dentro da plataforma, oferecendo posicionamento prioritário em resultados de busca e ferramentas adicionais de gestão de anúncios.