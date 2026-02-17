Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Palmeiras termina 2025 com receita recorde de R$ 1,7 bilhão

O clube havia divulgado que, até os dados do mês de novembro do ano passado, a temporada de 2025 estava com um superávit de R$ 282,8 milhões

Felipe Machado

Felipe Machado

17/02/2026 - 23h00
O Palmeiras finalizou a temporada de 2025 com a maior receita bruta da história do time paulista. Ao todo, a equipe arrecadou R$ 1,7 bilhão, mais de 400 milhões acima do valor de 2024.

A informação foi publicada pelo portal Ge e confirmada pela presidente Leila Pereira nas redes sociais. O clube havia divulgado que, até os dados do mês de novembro do ano passado, a temporada de 2025 estava com um superávit de R$ 282,8 milhões.

O Palmeiras vem em uma crescente na arrecadação desde 2022, o primeiro ano de Leila na presidência da equipe. Na época, a receita bruta dos paulistas era de pouco mais de R$ 856 milhões

Os números continuaram crescendo nas temporadas seguintes e, em 2024, ultrapassaram a marca do bilhão, atingindo mais de R$ 1,2 bilhão. Agora, a arrecadação do ano passado alcançou R$ 1,7 bilhão, um novo recorde para o clube alviverde.

O Palmeiras volta aos gramados no próximo sábado, 21, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Às 21h30 (de Brasília), o time recebe o Capivariano em busca de um lugar na semifinal.

Vitória abre o Brasileirão com vitória e estreia do novo patrocinador no Barradão

16/02/2026 14h40

Skokka é o novo patrocinador do clube

Skokka é o novo patrocinador do clube Renato Kayser

O Vitória, patrocinado pelo Skokka, venceu o Clube do Remo por 2 a 0 na noite de quarta-feira (28), em partida válida pela primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A vitória no Barradão marca a estreia oficial da marca na camisa do clube baiano, consolidando a parceria anunciada no início do ano.

O desempenho seguro da equipe rubro-negra, que controlou a partida diante da torcida, coroou a entrada do novo patrocinador no uniforme oficial. O Skokka escolheu o Vitória como primeiro clube de futebol a estampar a marca, reforçando a aposta do mercado em associações com o esporte nacional. A estreia vitoriosa sugere início promissor para a temporada que une tradição do futebol baiano e inovação no mercado de patrocínios esportivos.

O bom momento seguiu no domingo (1º de fevereiro): o Vitória fez 2 a 0 sobre o Barcelona de Ilhéus, pela 6ª rodada do Campeonato Baiano, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.

 

Ações no estádio engajam torcedores no Barradão

Além da estreia na camisa oficial, o Skokka realizou uma série de ativações presenciais no Barradão durante a partida. A marca distribuiu batecos personalizados com o conceito "Campo de Respeito" nas arquibancadas, criando impacto visual que integrou as cores do Vitória com a identidade da plataforma. A marca também instalou um blimp inflável fixo personalizado em local estratégico do estádio, ampliando a visibilidade institucional durante toda a partida.

De forma institucional, o time entrou em campo com a camiseta oficial do Vitória já exibindo o novo patrocinador Skokka. No intervalo, Marinho se apresentou em campo para a torcida, em um momento breve de interação com o público.

Entrevista na TV oficial do Vitória reforça a estratégia fora de campo e a conexão com a torcida

Após as ativações no estádio, a gerente de Marca e Comunicação do Skokka, Ana Ferreira, participou de uma entrevista especial para a TV oficial do Vitória, ao lado do responsável pelo marketing do clube, reforçando a mensagem institucional da campanha e o foco em aproximação com o torcedor.

Com um tom descontraído, Ana destacou o impacto da experiência no Barradão, descrevendo a recepção rubro-negra como intensa e acolhedora. Ela contou que ficou “arrepiada” com o clima nas arquibancadas e afirmou que a ideia é transformar o patrocínio em presença real no dia a dia do estádio, com ativações que gerem emoção e identificação.

Ela também mencionou que a marca já começou a colocar planos em prática desde o início da temporada, citando ações em jogos anteriores e a distribuição de brindes como parte da estratégia para consolidar ainda mais o Skokka no Brasil

Skokka apresenta medidas de verificação e segurança à ANPD

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão responsável por zelar pelo cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil e fiscalizar práticas de privacidade no ambiente digital, recebeu em janeiro de 2026 apresentação técnica detalhada do Skokka sobre as medidas implementadas para proteger crianças e adolescentes.

O encontro representa um avanço institucional importante na relação entre plataformas do mercado adulto e autoridades reguladoras, demonstrando disposição do setor em estabelecer diálogo aberto sobre práticas de segurança.

Margem de segurança e tecnologia de verificação do Skokka

O modelo adota uma margem de segurança adicional, com limite mínimo de idade estimada de 23 anos para liberar acesso completo ao conteúdo adulto. A verificação usa escaneamento facial para estimativa de idade, sem armazenamento de dados biométricos: a plataforma recebe apenas a confirmação técnica sobre liberar ou não o acesso, em conformidade com a LGPD.

A proteção é estruturada em camadas. O processo começa pela declaração obrigatória de idade e, na entrada, o usuário vê um banner em tela cheia com conteúdo desfocado, escolhendo entre: declarar maioridade e fazer verificação facial; declarar maioridade sem verificação, com restrições visuais; ou declarar ser menor e ser redirecionado para fora do site, sem exposição a conteúdo adulto.

O modelo foi apresentado à ANPD e apontado como referência para debates ligados ao ECA Digital, incluindo recursos para dificultar fraudes e tentativas de burla, como uso de documentos manipulados e deepfakes.

Experiência internacional e reconhecimento

O modelo foi estruturado com base em experiências regulatórias internacionais, onde o Skokka já implementa protocolos semelhantes com resultados mensuráveis em mercados como Itália e Reino Unido. A colaboração com autoridades nacionais e internacionais, incluindo Interpol, Europol, Polícia Federal, Polícias Civis e Ministério Público, reforça o compromisso da empresa com a proteção infantil e conformidade regulatória.

A convergência entre engajamento esportivo, ativações que aproximam a marca da torcida e avanços em conformidade regulatória demonstra que a plataforma busca equilibrar crescimento de mercado com responsabilidade digital. Além disso, a empresa lançou o STAR, novo produto voltado para anunciantes que buscam maior visibilidade dentro da plataforma, oferecendo posicionamento prioritário em resultados de busca e ferramentas adicionais de gestão de anúncios.

 

OLIMPÍADAS DE INVERNO

Lucas Pinheiro cai e é desclassificado da prova de Slalom

Brasileiro que ganhou medalha inédita não conseguiu terminar segunda prova na competição dos Jogos de Inverno na Itália

16/02/2026 10h30

Após ganhar ouro no sábado, Lucas Pinheiro cai e é eliminado de prova de Slalom nesta segunda-feira

Após ganhar ouro no sábado, Lucas Pinheiro cai e é eliminado de prova de Slalom nesta segunda-feira Reprodução Redes Sociais / Cazé TV

Com queda na primeira descida da prova Slalom de Esqui Alpino, Lucas Pinheiro Braathen fica fora da competição. O atleta brasileiro-norueguês disputaria a segunda medalha olímpica das Olimpíadas de Inverno Milão-Cortina 2026.

Após vencer a prova de Slalom Gigante do Esqui Alpino no último sábado (14) com dominância e tranquilidade, Lucas Pinheiro fez história ao conquistar a primeira medalha na história do Brasil em Jogos Olímpicos de Inverno, e ser o responsável pelo hino do país tocar em meio a neve, no Stelvio Ski Centre em Bormio, norte da Itália.

Após ganhar ouro no sábado, Lucas Pinheiro cai e é eliminado de prova de Slalom nesta segunda-feiraLucas Pinheiro ganhou a primeira medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno - Foto: Rafael Bello/COB

Hoje, o atleta participou da sua segunda disputa nos jogos, na modalidade Slalom (tradicional) do Esqui Alpino, em que era cotado como o favorito para subir no pódio, não só pela atuação brilhante no sábado, mas também pela vitória do brasileiro na Copa do Mundo de Slalom em novembro de 2025.

Apesar do favoritismo, Lucas Pinheiro escorregou na primeira descida e foi automaticamente desclassificado, pois mesmo que concluísse a prova não conseguiria um tempo para disputar medalha, visto que o tempo das duas descidas são somados.

O medalhista brasileiro foi o sexto a descer e iniciou o trajeto com intensidade, 0.10s mais rápido que o então líder norueguês Atle Lie McGrath na primeira parcial e ainda 0.26s abaixo do tempo de Atle Lie na segunda parcial. Porém na metade do percurso, Lucas caiu e não completou a prova.

À imprensa nacional, o atleta falou das dificuldades que encontrou na pista, principalmente porque a neve não deu trégua nesta segunda-feira. "A visibilidade foi difícil para ler o terreno, mas quando eu cheguei naquela parte, tentei ir com toda a velocidade e deixei a disciplina em casa. Só estava com intensidade e esse esporte é muito complexo. É a estratégia entre técnica e intensidade".

Na prova de Slalom de Esqui Alpino, 96 atletas participaram da primeira descida, porém apenas 44 conseguiram finalizar a prova e ir para a segunda descida, com mais da metade sendo desclassificados por alguma penalidade.

Slalom Esqui Alpino

Com objetivo de contornar os portões e completar o percurso em menor tempo, tanto o Slalom tradicional, quanto o Slalom Gigante são geralmente disputados em duas descidas, e com a somatória de ambos os tempos, no final o competidor que tiver o menor número vence a prova

Já as diferenças entre as modalidades não são muitas além dos portões (bastões com molas) e a velocidade que o atleta desce, consequência da distância entre os portões. No tradicional são aproximadamente 13 metros entre eles, e a velocidade é mais abaixa, de 40 a 50 km/h.

No Slalom Gigante, modalidade em que o Brasil levou o ouro, os portões são mais distantes, com 25 metros aproximadamente entre um e outro, e com a velocidade maior, chegando a passar de 80 km/h. Nessa modalidade, o percurso também é mais longo.

*Saiba

Na prova, três competidores estavam representando o Brasil. Lucas Pinheiro foi o primeiro dos três a descer, na sexta posição, também por sorteio, porém não terminou a prova. O segundo brasileiro a descer foi Christian Oliveira Soevik, na 43ª posição, mas também não conseguiu terminar a prova, e foi desclassificado.

Já o brasileiro Giovanni Ongaro foi o único dos três representantes do país a completar a prova. Na primeira descida, o atleta foi o 57º competidor a descer e fez o percurso no tempo de 1min04s66 e ficou fora dos 30 primeiros.

Na segunda descida, ocorrida agora há pouco, o brasileiro conseguiu terminar o trajeto com o tempo de 2min06s87. Com isso, o brasileiro manteve a 31ª posição no ranking de melhores do mundo.

