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Pantanal goleia Peñarol-AM e abre vantagem no confronto

As pantaneiras venceu o time amazonense por 4 a 1 e fica próximo da classificação no Brasileirão Feminino A3

João Pedro Zequini

18/05/2026 - 12h15
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Em partida válida pela ida das oitavas de finais do Brasileirão A3, o Pantanal recebeu na tarde do último domingo (17), a equipe do Peñarol do Amazonas. O jogo realizado no Estádio Jacques da Luz, terminou em goleada, 4 a 1 para as donas da casa. 

A vitória veio na raça, após saírem atrás do placar e agora com três gols de vantagem para o confronto da volta, o Pantanal pode perder por até dois gols de diferença que ainda sim se classificaria. 

O jogo

A partida começou ligada no 220 e cheia de emoção, logo aos cinco minutos da primeira etapa, o time visitante teve a oportunidade de abrir o placar na bola parada. 

Na batida estava a camisa nove Cecília, que arriscou um chutaço na cobrança de falta, sem chances para a goleira do Pantanal. Abrindo o placar o Peñarol em pleno Jacques da Luz.

Os minutos se passavam e o Pantanal continuava atrás do empate, jogando em casa e controlando mais o jogo, o gol veio aos 29 minutos do primeiro tempo, também na bola parada. 

Após levantamento na área do time amazonense, Sorriso desviou a bola para empatar a partida, deixando a goleira sem chances de defesa.  

Ainda no primeiro tempo a equipe do Pantanal teve a chance de virar a partida, após cruzamento de Emanuelle na área a bola foi desviada e caprichosamente bateu no travessão e saiu. 

A segunda etapa começou com a equipe pantaneira indo para cima e buscando fazer o resultado já no jogo de ida. Os primeiros 10 minutos foram de domínio total das donas da casa, mas faltava efetividade. 

A virada saiu nos pés de Carolina, aos 14 minutos, que após bela jogada acertou um lindo chute de fora da área, sem chances para a goleira Grazia, que nada pôde fazer. 

Conforme o tempo passava, o Pantanal criava cada vez mais chances de gol, porém parava em Grazi, que apesar da derrota, fez uma ótima partida. 

A pressão pantaneira continuou e no final da segunda etapa conseguiu balançar as redes mais duas vezes, após cruzamento rasteiro na área Deise, desviou e fez o terceiro aos 43 minutos. 

E para fechar a conta mais um gol de fora da área, dessa vez quem experimentou arriscar de fora foi a camisa sete, Gabrielle, que acertou um belo chute sem chances de defesa para a goleira, sacramentando a goleada pantaneira em 4 a 1. 

Próximos passos

Com a goleada aplicada em cima do Peñarol-AM, a equipe sul-mato-grossense terá agora duas semanas de preparação até o próximo compromisso, que será a partida de volta.

O jogo acontecerá dia 31 de maio, no Estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara no Amazonas. 
 

Série D do Brasileirão

Operário vence o Ivinhema por 2 a 0 e reage na Série D do Brasileiro

Galo marcou um gol em cada tempo no estádio Jacques da Luz e conquistou resultado importante diante da torcida

17/05/2026 13h55

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Galo marcou um gol em cada tempo no estádio Jacques da Luz e conquistou resultado importante diante da torcida

Galo marcou um gol em cada tempo no estádio Jacques da Luz e conquistou resultado importante diante da torcida Foto: Rodrigo Moreira

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O Operário venceu o Ivinhema por 2 a 0 na tarde deste sábado (16), no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, em partida válida pela 7ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O confronto teve gols de João Pedro Quintino e Luis Gustavo, garantindo a reação do Galo na competição nacional.

O primeiro gol da partida saiu aos 44 minutos do primeiro tempo. João Pedro Quintino a aproveitou a oportunidade e abriu o placar para o Operário ainda antes do intervalo. Já na segunda etapa, aos quatro minutos, Luis Gustavo converteu cobrança de pênalti e ampliou a vantagem do Galo.

Apesar do domínio do Operário ao longo da partida, o Ivinhema tentou reagir com mudanças ofensivas no segundo tempo, promovendo três substituições aos 10 minutos da etapa final. Ainda assim, a equipe da Capital conseguiu controlar o resultado e manteve a vantagem até o apito final no estádio Jacques da Luz.

A partida contou com arbitragem da árbitra FIFA Daiane Muniz, de São Paulo, auxiliada pelos assistentes Leandro dos Santos Ruberdo e Luiz Felipe de Oliveira, ambos de Mato Grosso do Sul.

Durante o confronto, o árbitro distribuiu quatro cartões amarelos, sendo dois para jogadores do Ivinhema e dois para atletas do Operário. Não houve expulsões.

Com o resultado, o Operário conquistou três pontos importantes e chegou aos seis pontos na busca pela recuperação dentro do grupo da Série D do Campeonato Brasileiro.

Ivinhema

Com a derrota de ontem, o Ivinhema segue em boa situação na briga pela classificação à próxima fase da competição. No entanto, o time pode perder a vice-liderança do grupo caso CRAC (GO) e Betim (MG) vençam seus compromissos na rodada, já que ambos somam oito pontos na tabela.

O CRAC joga em casa contra o ABECAT (GO), enquanto o Betim enfrenta, fora de casa, o líder do grupo, o Uberlândia (MG).

Situação do Grupo

Na liderança isolada, o Uberlândia (MG) soma 15 pontos, seguido pelo Ivinhema (MS), com 11. Na terceira colocação aparece o CRAC (GO), com oito pontos. Em quarto lugar, fechando a zona de classificação, está o Betim (MG), também com oito pontos.

Na penúltima posição figura o Operário (MS), com seis pontos, enquanto a Abecat (GO) ocupa a última colocação do Grupo A11, com apenas três pontos.

Galo marcou um gol em cada tempo no estádio Jacques da Luz e conquistou resultado importante diante da torcida

Classificação do Grupo A11 da Série D do Brasileirão.

 

FUTEBOL

Fifa reúne com Federação Iraniana e promete Copa do Mundo 'o mais agradável possível'

Em sua quarta participação em Copas do Mundo, todos os jogos do Irã na primeira fase são nos Estados Unidos

16/05/2026 23h00

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Foto: Divulgação / Fifa

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Federação Iraniana de Futebol (FFIRI, na sigla em inglês) e a Fifa tiveram um encontro de alinhamento para a Copa do Mundo na sede da Federação Turca, em Istambul, onde o time do Irã se prepara para o torneio. No encontro, a entidade máxima do futebol garantiu que a experiência da delegação iraniana na América do Norte será "o mais agradável possível".

Quem participou do encontro pela Fifa foi o Secretário-Geral Mattias Grafstrom. Também estiveram presentes os presidentes das federações do Irã, Mehidi Taj, e da Turquia, Ibrahim Haciosmanoglu. A seleção turca voltará ao Mundial após 24 anos.

"O senhor Grafstrom reiterou a posição da Fifa e dos organizadores para fazer a experiência do Irã na Copa do Mundo o mais impecável, produtiva e agradável possível", disse a entidade, em nota.

Segundo Grafstrom, foram discutidas questões operacionais, "como é feito com todos os associados classificados". Todos os jogos do Irã na primeira fase são nos Estados Unidos. "Nós estamos trabalhando muito próximos e com grande expectativa de recebê-los na Copa do Mundo", disse o Secretário-Geral da Fifa.

No seu informativo sobre a reunião, a FFIRI foi mais firme. "A diplomacia no futebol vai além do orgulho nacional. O Irã entrou na questão não partindo de uma posição de exigência, mas sim de lógica e dignidade", escreveu a entidade iraniana.

"O que torna este encontro diferente não é apenas o encontro em si, mas o caminho que percorreu. A principal conquista deste encontro talvez não esteja apenas no conteúdo das negociações, mas na imagem que foi criada do futebol iraniano. A imagem de uma gestão que demonstrou estar disposta a dialogar, mas não a recuar", concluiu.

Esta será a quarta participação do Irã em Copas do Mundo. A seleção iraniana integra o G. A estreia será diante da Nova Zelândia, em Los Angeles. Depois, o adversário será a Bélgica, na mesma cidade. O time fecha a primeira fase em Seattle, contra o Egito. A base do Irã será em Tucson, no Arizona.

 

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