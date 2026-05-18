Pantanal goleia Peñarol-AM e abre vantagem no confronto

Em casa, Pantanal goleia e encaminha classificação para a próxima fase do Brasileirão Feminino A3 - Reprodução Rede Social

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Em partida válida pela ida das oitavas de finais do Brasileirão A3, o Pantanal recebeu na tarde do último domingo (17), a equipe do Peñarol do Amazonas. O jogo realizado no Estádio Jacques da Luz, terminou em goleada, 4 a 1 para as donas da casa.

A vitória veio na raça, após saírem atrás do placar e agora com três gols de vantagem para o confronto da volta, o Pantanal pode perder por até dois gols de diferença que ainda sim se classificaria.

O jogo

A partida começou ligada no 220 e cheia de emoção, logo aos cinco minutos da primeira etapa, o time visitante teve a oportunidade de abrir o placar na bola parada.

Na batida estava a camisa nove Cecília, que arriscou um chutaço na cobrança de falta, sem chances para a goleira do Pantanal. Abrindo o placar o Peñarol em pleno Jacques da Luz.

Os minutos se passavam e o Pantanal continuava atrás do empate, jogando em casa e controlando mais o jogo, o gol veio aos 29 minutos do primeiro tempo, também na bola parada.

Após levantamento na área do time amazonense, Sorriso desviou a bola para empatar a partida, deixando a goleira sem chances de defesa.

Ainda no primeiro tempo a equipe do Pantanal teve a chance de virar a partida, após cruzamento de Emanuelle na área a bola foi desviada e caprichosamente bateu no travessão e saiu.

A segunda etapa começou com a equipe pantaneira indo para cima e buscando fazer o resultado já no jogo de ida. Os primeiros 10 minutos foram de domínio total das donas da casa, mas faltava efetividade.

A virada saiu nos pés de Carolina, aos 14 minutos, que após bela jogada acertou um lindo chute de fora da área, sem chances para a goleira Grazia, que nada pôde fazer.

Conforme o tempo passava, o Pantanal criava cada vez mais chances de gol, porém parava em Grazi, que apesar da derrota, fez uma ótima partida.

A pressão pantaneira continuou e no final da segunda etapa conseguiu balançar as redes mais duas vezes, após cruzamento rasteiro na área Deise, desviou e fez o terceiro aos 43 minutos.

E para fechar a conta mais um gol de fora da área, dessa vez quem experimentou arriscar de fora foi a camisa sete, Gabrielle, que acertou um belo chute sem chances de defesa para a goleira, sacramentando a goleada pantaneira em 4 a 1.

Próximos passos

Com a goleada aplicada em cima do Peñarol-AM, a equipe sul-mato-grossense terá agora duas semanas de preparação até o próximo compromisso, que será a partida de volta.

O jogo acontecerá dia 31 de maio, no Estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara no Amazonas.

