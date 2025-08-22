Peão de MS vence PRB na arena de Barretos em temporada histórica

Pela primeira vez na história da temporada, um título brasileiro da PBR foi garantido antes mesmo da final nacional na arena da Festa do Peão de Barretos - Divulgação/PBR

O peão Gustavo Luiz da Silva, de 19 anos, natural de Inocência, conquistou o Campeonato Brasileiro de Montaria em Touros na noite desta quinta-feira (21), na arena da 70ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos (SP).

O título veio antes da final, um fato inédito: o jovem peão sul-mato-grossense garantiu a vitória no evento considerado o maior festival de rodeio da América Latina.

Com isso, Luiz da Silva levou uma picape Mitsubishi Triton L200 e o prêmio de R$ 100 mil.

Gustavo, que vive um momento iluminado, já havia conquistado o título brasileiro por antecipação, antes mesmo da Final Nacional.

Vitória em Barretos

Ele entrou na arena montado no touro Divórcio, da companhia Califórnia, conhecida por ter as boiadas mais premiadas do Brasil.

O peão levantou o público ao garantir 90 pontos.

O ano de 2025 tem sido o dele, já que é a primeira vez que um competidor vence antecipadamente o Campeonato Brasileiro e ainda foi eleito Atleta Revelação.

Com isso, ele é apontado como o principal favorito para conquistar a final e, caso vença, chegará à Tríplice Coroa, título alcançado por apenas outros dois atletas em duas décadas de PBR no Brasil.

O inocenciense também levou a fivela “Estreante do Ano”, por ser seu primeiro ano na PBR. Agora, resta trazer para casa a fivela de campeão da Final Nacional de Barretos para completar o recorde e garantir a Tríplice Coroa.

"Passou um filme na minha cabeça, porque eu vim de baixo, de uma família de classe baixa. Nós não tínhamos nada e, hoje, graças a Deus, estamos construindo bastante coisa. Não acabou: tem a final ainda para ganhar", disse Gustavo em entrevista no Instagram a @odoricoreis.

Classificação

Outro sul-mato-grossense na disputa, o peão Cléber Henrique Marques, natural de Cassilândia, montou o touro Tsunami (Califórnia), marcou 88 pontos e ficou em terceiro lugar.

Classificação final:

2º lugar: Riquelmi dos Santos (Bom Jesus do Araguaia-MT), 88,50 pontos no touro Despacho (Paulo Emílio);

3º lugar: Cléber Henrique Marques (Cassilândia-MS), 88 pontos no touro Tsunami (Califórnia);

4º lugar: Álvaro da Cunha (Assis Brasil-AC), 85,50 pontos no touro Mandraque Jr. (Marcelo Castro);

5º lugar: Weslei Mendes (Iporanga-SP), 85 pontos no touro Rio Pretão (Califórnia).

Carreira internacional

O talento do jovem chamou atenção, e ele foi contratado pelo Nashville Stampede, um dos 10 times da PBR Team Series, a liga de montaria por equipes da PBR. Na próxima terça-feira (26), ele embarca para os Estados Unidos, onde vai estrear sua carreira internacional.

Faça torcida

