Peão de MS vence PRB na arena de Barretos em temporada histórica

Em ano apoteótico, Gustavo Luiz da Silva, de 19 anos, levou todos os títulos e pode garantir a Tríplice Coroa na 70ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos

Laura Brasil

22/08/2025 - 17h35
O peão Gustavo Luiz da Silva, de 19 anos, natural de Inocência, conquistou o Campeonato Brasileiro de Montaria em Touros na noite desta quinta-feira (21), na arena da 70ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos (SP).

O título veio antes da final, um fato inédito: o jovem peão sul-mato-grossense garantiu a vitória no evento considerado o maior festival de rodeio da América Latina.

Com isso, Luiz da Silva levou uma picape Mitsubishi Triton L200 e o prêmio de R$ 100 mil.

Gustavo, que vive um momento iluminado, já havia conquistado o título brasileiro por antecipação, antes mesmo da Final Nacional.

Vitória em Barretos

Ele entrou na arena montado no touro Divórcio, da companhia Califórnia, conhecida por ter as boiadas mais premiadas do Brasil.

O peão levantou o público ao garantir 90 pontos.

O ano de 2025 tem sido o dele, já que é a primeira vez que um competidor vence antecipadamente o Campeonato Brasileiro e ainda foi eleito Atleta Revelação.

Com isso, ele é apontado como o principal favorito para conquistar a final e, caso vença, chegará à Tríplice Coroa, título alcançado por apenas outros dois atletas em duas décadas de PBR no Brasil.

O inocenciense também levou a fivela “Estreante do Ano”, por ser seu primeiro ano na PBR. Agora, resta trazer para casa a fivela de campeão da Final Nacional de Barretos para completar o recorde e garantir a Tríplice Coroa.

"Passou um filme na minha cabeça, porque eu vim de baixo, de uma família de classe baixa. Nós não tínhamos nada e, hoje, graças a Deus, estamos construindo bastante coisa. Não acabou: tem a final ainda para ganhar", disse Gustavo em entrevista no Instagram a @odoricoreis.

Classificação 

Outro sul-mato-grossense na disputa, o peão Cléber Henrique Marques, natural de Cassilândia, montou o touro Tsunami (Califórnia), marcou 88 pontos e ficou em terceiro lugar.

Classificação final:

  • 2º lugar: Riquelmi dos Santos (Bom Jesus do Araguaia-MT), 88,50 pontos no touro Despacho (Paulo Emílio);
  • 3º lugar: Cléber Henrique Marques (Cassilândia-MS), 88 pontos no touro Tsunami (Califórnia);
  • 4º lugar: Álvaro da Cunha (Assis Brasil-AC), 85,50 pontos no touro Mandraque Jr. (Marcelo Castro);
  • 5º lugar: Weslei Mendes (Iporanga-SP), 85 pontos no touro Rio Pretão (Califórnia).

Carreira internacional

O talento do jovem chamou atenção, e ele foi contratado pelo Nashville Stampede, um dos 10 times da PBR Team Series, a liga de montaria por equipes da PBR. Na próxima terça-feira (26), ele embarca para os Estados Unidos, onde vai estrear sua carreira internacional.

Esportes

Gauff troca de técnico antes do US Open e aposta em profissional que ajustou saque de Sabalenka

Gauff já teria rompido com Matt Daly há alguns dias

20/08/2025 23h00

Coco Gauff, tenista estadunidense

Coco Gauff, tenista estadunidense Foto: Divulgação

Principal tenista dos Estados Unidos, Coco Gauff vai disputar o US Open com novo treinador. Contratado para auxiliá-la justamente no Grand Slam do ano passado, Matt Daly rompeu a parceria com a número 3 do mundo, que será dirigida por Gavin MacMillan, responsável por ajudar a resolver problemas do saque de Aryna Sabalenka, atualmente a melhor do mundo, e por JC Faurel, com quem já trabalhava.

Disposta a ganhar novamente o principal torneio em seu país - foi campeã em 2023 -, Gauff já teria rompido com Matt Daly há alguns dias. O profissional evitou críticas à tenista e garantiu que tudo está bem.

"Só tenho coisas boas a dizer sobre Coco. Adorei trabalhar com ela", disse o treinador ao site Bounces. A parceria durou menos de um ano, mas rendeu a segunda colocação no ranking - acabou de ser superada por Iga Swiatek - e os troféus do China Open e do WTA Finals de 2024, al´Pem de Roland Garros na atual temporada.

Nesta quarta-feira, Gauff já foi vista treinando nos Estados Unidos com sua 'nova' equipe. Ela manteve a parceria de longa data com JC Faurel, e contratou MacMillan para ajudá-la a ter um saque ainda mais potente, o que completaria seu forte jogo ofensivo. O serviço vinha sendo a ponto fraco da tenista, já com 42 duplas faltas no ano.

O US Open começa no domingo, mas o sorteio das chaves ainda não foi realizado. E Gauff espera fazer uma grande campanha, após decepcionar em Cincinnati, sendo eliminada nas quartas de final diante da italiana Jasmine Paolini, de virada.

Futebol

Em meio à invasão de torcedores, Sampaoli admite interesse no Santos: 'Um grande desafio'

O clube observa o mercado em busca de um nome capaz de dar resposta imediata no momento de maior instabilidade da temporada.

19/08/2025 23h00

Sampaoli admite interesse no Santos

Sampaoli admite interesse no Santos Divulgação

O Santos ainda não definiu o substituto de Cléber Xavier, demitido após a goleada sofrida diante do Vasco no último domingo. O auxiliar Matheus Bachi será o responsável por comandar a equipe interinamente contra o Bahia, no domingo, em Salvador, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Paralelamente, o clube observa o mercado em busca de um nome capaz de dar resposta imediata no momento de maior instabilidade da temporada.

Jorge Sampaoli, um dos nomes especulados, afirmou em entrevista ao jornalista César Luis Merlo que estaria disposto a assumir o comando santista, mas destacou a necessidade de reforços para que um projeto esportivo seja consistente.

"É um orgulho que o clube me procure e um grande desafio. Estou disposto a assumir, mas pedi à diretoria que faça um esforço com os reforços para consolidar um bom projeto esportivo", afirmou o treinador.

A possível volta de Sampaoli ao Santos seria marcada por um contexto muito diferente daquele de 2019, quando deixou a Vila Belmiro com números expressivos: 63 jogos, 35 vitórias, 13 empates, 15 derrotas, 102 gols marcados e 55 sofridos.

Naquele ano, levou o clube ao vice-campeonato brasileiro, construindo uma equipe competitiva mesmo diante de limitações financeiras.

Desde a passagem pela Vila, Sampaoli dirigiu Atlético-MG, Olympique de Marselha, Sevilla, Flamengo e Rennes, clube que deixou em janeiro deste ano.

O fato de estar livre no mercado facilita a negociação, mas a exigência por reforços pode ser um entrave para a diretoria santista, que enfrenta dificuldades financeiras e administrativas.

O cenário turbulento no CT Rei Pelé aumenta a pressão pela definição de um novo treinador. Dois dias após a goleada sofrida para o Vasco, torcedores invadiram o centro de treinamento nesta terça-feira, utilizando faixas, cartazes e cânticos de protesto contra dirigentes e jogadores.

Neymar, um dos atletas do elenco, estava no local no momento do ato, que contou com forte presença da Polícia Militar.

O episódio ampliou a tensão em um ambiente já fragilizado. A equipe ocupa a 15ª posição no Brasileirão com 21 pontos, muito próxima da zona de rebaixamento.

A direção ainda não se pronunciou oficialmente sobre o protesto, mas sabe que a escolha do próximo técnico terá impacto direto não apenas no desempenho esportivo, como também na relação com a torcida.

