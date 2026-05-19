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João Pedro quer encerrar ciclo no Chelsea e acertar transferência para o Barcelona, diz jornal

Com contrato vigente até 2033, a conversa, no entanto, não deve ser tão simples

Estadão Conteúdo

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19/05/2026 - 23h00
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Fora da lista final da seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo, João Pedro segue em alta no futebol da Europa. O centroavante se tornou prioridade do Barcelona para ocupar o posto deixado pelo polonês Robert Lewandowski e sinalizou de forma positiva para o interesse do clube catalão. As informações são do jornal espanhol Mundo Deportivo.

Informado pelo diretor esportivo Anderson Luis de Souza, o Deco da investida do gigante espanhol, o estafe do atacante brasileiro deverá ter mais algumas reuniões nos próximos dias com a direção do Chelsea para tratar do assunto e dar andamento à transferência para o futebol da Espanha.

Com contrato vigente até 2033, a conversa, no entanto, não deve ser tão simples. Um dia após ter ficado fora da convocação definitiva de Carlo Ancelotti visando a Copa do Mundo, o atacante revelado pelo Fluminense foi eleito pelo Chelsea o melhor jogador da temporada 2025/2026.

Ainda de acordo com a publicação espanhola, Deco se aproximou dos ingleses e dos empresários que cuidam da carreira de João Pedro. Após um primeiro contato em abril, o Barcelona voltou a agir e fez uma nova investida na última semana.

As cifras envolvendo uma provável transferência devem girar em torno de 100 milhões de euros (algo em torno de R$ 583 milhões). O fato de o Chelsea não estar na próxima edição da Champions League pode ser um ponto a favor para que João Pedro possa, a partir de agosto, vestir a camisa azul e grená.

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Fifa 2026

Neymar na Copa: como ele convenceu Ancelotti e vai para o 4º Mundial com a seleção

Em outubro de 2023, o camisa 10 rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo

18/05/2026 19h00

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Foto: Instagram @neymarjr

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A última partida de Neymar pela seleção brasileira foi uma das mais sofridas do jogador na carreira. Em outubro de 2023, o camisa 10 rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Foram 369 dias parados até retornar, ainda pelo Al-Hilal. Nova lesão, agora muscular. Depois, já em 2025, o retorno ao Santos com o propósito de voltar à seleção.

Isso quase aconteceu na última convocação de Dorival Júnior (em março de 2025), mas Neymar foi cortado após sofrer um edema na coxa esquerda. Com Ancelotti, havia ficado fora de todas as listas. Até agora. O técnico italiano resolveu convocar o jogador pela primeira vez na sua gestão, justamente na convocatória para a Copa do Mundo de 2026.

Era a dúvida que esteve presente em todas as entrevistas que Ancelotti concedeu como técnico do Brasil. A resposta pouco mudava. Falava que dependeria do estado físico do jogador. Foi como Neymar correspondeu.

O santista não é o mesmo do auge. Desde aquele 17 de outubro de 2023, não conseguiu ter o mesmo desempenho. Nos últimos meses, porém, mostrou como é possível contribuir da maneira que pode.

Neymar começou o ano fora dos gramados, em recuperação de uma cirurgia no joelho esquerdo. Ele estreou quando a temporada já tinha um mês, pelo Campeonato Paulista. A maioria das partidas até o momento foi pelo Campeonato Brasileiro.

Neymar começou o ano fora dos gramados, em recuperação de uma cirurgia no joelho esquerdo. Ele estreou quando a temporada já tinha um mês, pelo Campeonato Paulista. A maioria das partidas até o momento foi pelo Campeonato Brasileiro.

Dos 30 jogos do Santos no ano, Neymar esteve em 15. São oito vitórias santistas com o camisa 10 e apenas duas sem ele. O atacante só perdeu quatro vezes em 2026, menos da metade dos 10 revezes do time.

Em 15 partidas, Neymar fez seis gols e deu quatro assistências. A melhor exibição foi contra o Vasco, na qual marcou duas vezes na vitória por 2 a 1.

Pesou contra ele a polêmica agressão a Robinho Júnior em treino do Santos. Foi preciso um pedido de desculpas público para amenizar o cenário. Aos 34 anos e mesmo com atitudes infantis, Neymar convenceu Ancelotti também pela experiência.

Será a quarta Copa do jogador. A chance de contar uma história diferente, depois de não ter grande destaque nas outras. A primeira, em 2014, foi abreviada por lesão na coluna. Até hoje é a edição que mais participou de gols: marcou quatro e deu uma assistência, em cinco jogos.

Em 2018, virou piada pela reação às faltas. Foram apenas dois gols e uma assistência em, novamente, cinco partidas. Quatro anos depois, em 2022, o gol contra a Croácia foi o auge, mas apagado pela eliminação nos pênaltis - sem que Neymar cobrasse.

Ainda no Catar, foram só dois gols e uma assistência, mas em três partidas. O jogador se machucou no primeiro jogo e voltou apenas nas oitavas de final.

copa do mundo 2026

Neymar está na Copa? Ancelotti anuncia os 26 convocados agora

A espera acabou. O técnico Carlo Ancelotti divulga nesta segunda-feira a lista oficial com os 26 jogadores convocados para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026

18/05/2026 16h50

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A principal dúvida entre os torcedores gira em torno de Neymar. Recuperado de lesão e novamente em atividade, o camisa 10 vive expectativa sobre presença ou não na lista final de Ancelotti.

Além de Neymar, outros nomes disputam espaço na convocação, incluindo jogadores que atuam na Europa e destaques recentes do futebol brasileiro. A lista marca o início oficial da preparação da Seleção para o principal torneio do futebol mundial.

Confira abaixo os 26 convocados de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo:

Goleiros

  • Alisson (Liverpool)
  • Weverton (Grêmio)
  • Ederson (Fenerbahçe)

Laterais

  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Danilo (Flamengo)
  • Wesley (Roma)
  • Douglas Santos (Zenit)

Zagueiros

  • Bremer (Juventus)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Ibañez (Ah-Ahli)
  • Léo Pereira (Flamengo)
  • Marquinhos (PSG)

Meio-campistas

  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Casemiro (Manchester United)
  • Danilo (Botafogo)
  • Fabinho (Al-Ittihad)
  • Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes

  • Endrick (Lyon)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Igor Thiago (Brentford)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Neymar (Santos)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Rayan (Bournemouth)
  • Vinicius Júnior (Real Madrid)

A convocação repercute entre torcedores e especialistas, principalmente pela definição dos últimos nomes e possíveis surpresas na lista. A estreia do Brasil na competição acontecerá nos próximos meses, em busca do hexacampeonato mundial.

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