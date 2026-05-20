Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Copa do Mundo 2026

Quanto Flamengo e Palmeiras vão ganhar liberando jogadores para a Copa

Fundo da FIFA para clubes sobe 70% em 2026 e, pela primeira vez, contempla jogadores liberados nas Eliminatórias

Denis Felipe

Denis Felipe

20/05/2026 - 09h14
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Enquanto o torcedor acompanha a convocação da seleção, os clubes já fazem as contas. A FIFA paga a cada time uma quantia diária por cada jogador cedido para a Copa do Mundo e o valor cresce em 2026.

Pelo FIFA Club Benefits Programme, os clubes receberam entre US$ 10 mil e US$ 10,9 mil por atleta, por dia, durante a Copa do Catar em 2022. O cálculo inclui o período de preparação, os dias de torneio e até o dia seguinte à eliminação da seleção. Ou seja: quanto mais longe o time nacional vai, mais o clube recebe.

Na prática, um jogador que ficou 30 dias com a seleção gerou cerca de US$ 300 mil ao clube algo perto de R$ 1,5 milhão na cotação atual. No total, a FIFA distribuiu US$ 209 milhões entre 440 clubes naquela edição.

Equipes brasileiras como Flamengo, Palmeiras e Athletico Paranaense foram beneficiadas com valores relevantes por terem jogadores convocados para o torneio no Catar.

Para 2026, o fundo cresce para US$ 355 milhões quase 70% a mais. E há uma novidade: pela primeira vez na história, os clubes também receberão repasses pelos jogadores liberados nas Eliminatórias, não apenas na fase final da Copa.

Para clubes do interior ou de menor porte que eventualmente revelam atletas convocados, a regra significa uma fonte de receita que antes passava despercebida e que agora chega antes mesmo do torneio começar.

Quanto o clube recebe por fase estimativa Copa 2026

O valor exato depende do número de jogadores convocados e dos dias em campo, mas com base no teto de US$ 10,9 mil por atleta/dia é possível estimar:

  • Eliminado na fase de grupos (≈ 25 dias): cerca de US$ 273 mil por jogador R$ 1,4 mi na cotação atual
  •  Eliminado nas oitavas (≈ 32 dias): cerca de US$ 349 mil  - R$ 1,75 mi
  •  Eliminado nas quartas (≈ 36 dias): cerca de US$ 392 mil  - R$ 1,96 mi
  •  Vice-campeão (≈ 42 dias): cerca de US$ 458 mil - R$ 2,29 mi
  •  Campeão (≈ 43 dias + 1): cerca de US$ 469 mil - R$ 2,35 mi

Para um clube que tem três convocados e chega à semifinal, o repasse pode ultrapassar R$ 6 milhões só por essa competição.

Desenvolvimento da Modalidade

Campo Grande receberá Centro de Excelência de Tênis de Mesa

Em parceria firmada entre a Fundesporte e a Speed Pong Associação de Tênis de Mesa visando uma maior capacitação de atletas acima dos 18 anos

19/05/2026 11h30

Compartilhar
O Centro de Excelência visa melhores condições de treinamentos na busca de resultados expressivos em diversas competições

O Centro de Excelência visa melhores condições de treinamentos na busca de resultados expressivos em diversas competições Foto: Magnific

Continue Lendo...

O que antes era febre nos intervalos das escolas, tênis de mesa, que também é popularmente conhecido como ping-pong, tem ganhado cada vez mais espaço no cenário esportivo internacional. 

Com essa modalidade se tornando um verdadeiro fenômeno, Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul, a Fundesporte em parceria com o centro de treinamento Speed Pong Associação de Tênis de Mesa, para desenvolver um projeto que visa implantar e implementar um centro de excelência de tênis de mesa em Campo Grande. 

Em publicação feita na edição extra do Diário Oficial na tarde da última segunda-feira (18), para a realização do projeto, a Fundesporte irá entrar com um aporte financeiro de R$ 100 mil, para possibilitar essa realização.

De acordo com o Profissional de Educação Física e Coordenador do projeto, José Ricardo Rieff, o aporte da Fundesporte vai servir para aprimorar e melhorar os equipamentos do local.

De acordo com ele o Centro de Excelência já funcionava na própria associação e agora com esse investimento, o planejamento é chegar o mais próximo da estrutura de alto nível, em resposta ao Correio do Estado, ele comenta que uma das prioridades é implementação do piso emborrachado, que é utilizado em competições nacionais e internacionais. 

O aporte também contemplará o pagamento do treinador, que é de extrema importância para manter o alto nível no treinamento, além da compra de bolas de tênis de mesa, que segundo o mesmo é um material que se quebra muito facilmente e é bastante utilizado durante os treinos. 

Essa parceria busca o desenvolvimento da modalidade, o aprimoramento físico e tático e a obtenção de resultados expressivos em competições estaduais, nacionais e internacionais. 

VIROU FEBRE 

Esporte Olímpico desde as Olimpíadas de Seul na Coreia do Sul em 1988, o Tênis de mesa se tornou ainda mais conhecido no Brasil, após os jogos Olímpicos de Paris, em 2024. 

Na ocasião o país se viu unido torcendo por Hugo Calderano, que ponto após ponto, conquistou um inédito quarto lugar nos Jogos de Paris. 

A glória final de Calderano, veio no ano seguinte, na Copa do Mundo da categoria, disputada em Macau, na China. 

Hugo superou as adversidades, derrotou velhos conhecidos e o número um e dois do ranking mundial para se sagrar campeão da Copa do Mundo ITTF de Tênis de Mesa 2025 e se tornou o primeiro mesa-tenista das Américas a conquistar o torneio.

Outro ponto de vitória para Hugo e para os brasileiros que se viam cada vez mais apaixonados pelo esporte, foi no Mundial de Tênis de Mesa, realizado em Doha, no Catar. 

Dessa vez o título não ficou nas mãos de Hugo Calderano, porém mais uma vez fez história, trazendo a prata para o Brasil e se tornando outra vez o primeiro jogador não asiático e não europeu a disputar a final do Mundial. 

Assine o Correio do Estado

Fifa 2026

Neymar na Copa: como ele convenceu Ancelotti e vai para o 4º Mundial com a seleção

Em outubro de 2023, o camisa 10 rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo

18/05/2026 19h00

Compartilhar

Foto: Instagram @neymarjr

Continue Lendo...

A última partida de Neymar pela seleção brasileira foi uma das mais sofridas do jogador na carreira. Em outubro de 2023, o camisa 10 rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Foram 369 dias parados até retornar, ainda pelo Al-Hilal. Nova lesão, agora muscular. Depois, já em 2025, o retorno ao Santos com o propósito de voltar à seleção.

Isso quase aconteceu na última convocação de Dorival Júnior (em março de 2025), mas Neymar foi cortado após sofrer um edema na coxa esquerda. Com Ancelotti, havia ficado fora de todas as listas. Até agora. O técnico italiano resolveu convocar o jogador pela primeira vez na sua gestão, justamente na convocatória para a Copa do Mundo de 2026.

Era a dúvida que esteve presente em todas as entrevistas que Ancelotti concedeu como técnico do Brasil. A resposta pouco mudava. Falava que dependeria do estado físico do jogador. Foi como Neymar correspondeu.

O santista não é o mesmo do auge. Desde aquele 17 de outubro de 2023, não conseguiu ter o mesmo desempenho. Nos últimos meses, porém, mostrou como é possível contribuir da maneira que pode.

Neymar começou o ano fora dos gramados, em recuperação de uma cirurgia no joelho esquerdo. Ele estreou quando a temporada já tinha um mês, pelo Campeonato Paulista. A maioria das partidas até o momento foi pelo Campeonato Brasileiro.

Neymar começou o ano fora dos gramados, em recuperação de uma cirurgia no joelho esquerdo. Ele estreou quando a temporada já tinha um mês, pelo Campeonato Paulista. A maioria das partidas até o momento foi pelo Campeonato Brasileiro.

Dos 30 jogos do Santos no ano, Neymar esteve em 15. São oito vitórias santistas com o camisa 10 e apenas duas sem ele. O atacante só perdeu quatro vezes em 2026, menos da metade dos 10 revezes do time.

Em 15 partidas, Neymar fez seis gols e deu quatro assistências. A melhor exibição foi contra o Vasco, na qual marcou duas vezes na vitória por 2 a 1.

Pesou contra ele a polêmica agressão a Robinho Júnior em treino do Santos. Foi preciso um pedido de desculpas público para amenizar o cenário. Aos 34 anos e mesmo com atitudes infantis, Neymar convenceu Ancelotti também pela experiência.

Será a quarta Copa do jogador. A chance de contar uma história diferente, depois de não ter grande destaque nas outras. A primeira, em 2014, foi abreviada por lesão na coluna. Até hoje é a edição que mais participou de gols: marcou quatro e deu uma assistência, em cinco jogos.

Em 2018, virou piada pela reação às faltas. Foram apenas dois gols e uma assistência em, novamente, cinco partidas. Quatro anos depois, em 2022, o gol contra a Croácia foi o auge, mas apagado pela eliminação nos pênaltis - sem que Neymar cobrasse.

Ainda no Catar, foram só dois gols e uma assistência, mas em três partidas. O jogador se machucou no primeiro jogo e voltou apenas nas oitavas de final.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3689, terça-feira (19/05)
LOTERIAS

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3689, terça-feira (19/05)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7029, terça-feira (19/05)
LOTERIAS

/ 15 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7029, terça-feira (19/05)

3

DNIT indica que rodovia que cria nova conexão no Pantanal ficará pronta em julho
br-419

/ 1 dia

DNIT indica que rodovia que cria nova conexão no Pantanal ficará pronta em julho

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3688, segunda-feira (18/05): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3688, segunda-feira (18/05): veja o rateio

5

OAB-MS recebe nove inscrições para vaga de desembargador no TJMS
Justiça

/ 18 horas

OAB-MS recebe nove inscrições para vaga de desembargador no TJMS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Será que nunca vamos nos aposentar?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Será que nunca vamos nos aposentar?
Imóvel Irregular no Brasil
Leandro Provenzano

/ 6 dias

Imóvel Irregular no Brasil

Imóvel Irregular no Brasil
Leandro Provenzano

/ 6 dias

Imóvel Irregular no Brasil
Maio: Mês das Mães e de falar dos direitos delas
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 08/05/2026

Maio: Mês das Mães e de falar dos direitos delas