Philippe Coutinho faz juras de amor em despedida ao Vasco e justifica: 'Cansado mentalmente'

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

18/02/2026 - 23h00
Philippe Coutinho fez uma emotiva carta de despedida do Vasco nesta quarta-feira na qual explicou o principal motivo para sua decisão em antecipar o fim do contrato que duraria até o meio da temporada e pedir a rescisão: a saúde mental. O meia ainda fez juras de amor ao clube e garantiu que jamais desrespeitaria a torcida.

Substituído diante do Volta Redonda no sábado, em jogo pelas quartas de final do Campeonato Carioca, o jogador foi bastante vaiado e xingado pela torcida e sequer ficou no banco de reservas no segundo tempo torcendo pelos companheiros. - o time perdia por 1 a 0, buscou a igualdade e se classificou nos pênaltis.

"Eu pensei muito antes de escrever aqui. Pensei mesmo. Mas, pelo respeito, pelo carinho e pelo amor que eu tenho por vocês e por esse clube, eu senti que precisava vir aqui e falar de coração aberto", iniciou seu texto de despedida o camisa 10.

"Eu escolhi voltar para o Vasco porque amo esse clube. Amo tudo que o Vasco representa na minha vida. Vestir essa camisa foi uma das escolhas mais importantes que eu já fiz. E, em cada treino, em cada jogo, eu dei o meu melhor. Sempre! Nunca faltou entrega, nunca faltou vontade e comprometimento", garantiu.

Foi uma explicação/defesa de Coutinho para os torcedores, que vinham acusando-o de "desinteresse" ao longo das partidas do ano, sobretudo no Brasileirão, onde o time ainda não venceu e amarga a zona de rebaixamento.

"Ser julgado por inúmeras pessoas por algo que não faz parte do meu caráter é difícil demais. Eu jamais desrespeitaria a torcida, meus companheiros e o Vasco. Nunca fiz isso em lugar nenhum por onde passei. Quem me conhece sabe disso", foi além, deixando claro que o tom forte das cobranças o desanimaram em seguir defendendo o clube - a diretoria acenava com a renovação do contrato.

"Naquele momento, na ida para o vestiário (sob vaias), eu senti e percebi que meu ciclo no clube tinha acabado, e eu não voltei (ao banco de reservas) para priorizar minha saúde mental. Isso dói muito", esclareceu. "A verdade é que estou muito cansado mentalmente. Sempre fui muito reservado, então falar isso aqui não é fácil, mas eu preciso ser honesto", seguiu.

Deixando claro que a decisão não tem volta, se despediu em declaração de amor. "Minha relação com o Vasco é de amor. E vai continuar para sempre. Com o coração apertado, eu entendo que agora seja o momento de dar um passo para trás e encerrar esse ciclo no Vasco", se declarou. "Eu sou grato por tudo que vivi aqui. Vou levar o Vasco comigo para sempre. No peito. Na história. Na vida. De coração... Obrigado por tudo."

LIBERTADORES 2026

2 de Mayo empata na Libertadores e segura chances de classificação

Time de Pedro Juan Caballero empatou em casa contra o Sporting Cristal e precisa vencer duas fases pré-eliminatórias para chegar a disputa oficial

18/02/2026 10h40

Reprodução redes sociais / Sporting Cristal

Disputada na noite de ontem, no Estádio Monumental Rio Parapiti, em Pedro Juan Caballero, a partida válida pela segunda fase da pré-eliminatória da Copa Libertadores entre o clube paraguaio 2 de Mayo e o clube peruano Sporting Cristal encerrou com quatro gols, mas sem vitória para nenhum dos times.

Com um primeiro tempo intenso e diversas chances de gols para ambos os lados, a partida ganhou uma tensão a mais para o Sporting Cristal aos 39 minutos, quando Luis Iberico foi expulso depois de uma falta em cima do meia paraguaio Sergio Sanabria.

Foto: Reprodução redes sociais / 2 de Mayo

O árbitro que estava em cima do lance vermelhou o atacante peruano e confirmou a decisão com o VAR.

Na volta do intervalo, mesmo com um a menos, aos 60 minutos, o clube de Lima sofreu uma falta na área e abriu o placar com gol de pênalti do Yoshimar Yotún. Perto dos minutos finais, quando marcava 83 do segundo tempo, o meia Fernando Cáceres do "Galo Norteño", empatou o jogo com um gol de cabeça.

Logo no minuto seguinte, Cris Silva do Sporting Cristal fez um gol contra que colocou o time 'pedrojuano' a frente no placar. Mas não durou muito, porque aos 87 minutos, Angel Martinez do 2 de Mayo devolveu o gol contra para o time do Peru.

Agora, os clubes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (24), na casa do Sporting Cristal, no Estádio Nacional do Peru, em Lima, às 20h30.

O clube da fronteira com o MS precisa vencer esse confronto para passar para a terceira fase da pré-eliminatória da Libertadores e garantir uma vaga na maior disputa da América do Sul.

Libertadores 2026

Dividida em três fases de pré-eliminatória até chegar no sorteio da fase de grupos, lá na frente outros times brasileiros já estão com vagas garantidas.

Devido a classificação na tabela do Campeonato Brasileiro de 2025 e Copa do Brasil: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Corinthians são os clubes brasileiros no torneio inseridos já na fase de grupos. Outros dois, Bahia e Botafogo, ainda estão na disputa por uma vaga.

Na pré-eliminatória as fases se dividem da seguinte maneira:

1ª fase
04 a 11 de fevereiro:

> Seis times estão em disputa de mata-mata, com confrontos divididos em dois jogos (ida e volta). Para a próxima fase, desses, apenas três se classificam para a próxima fase.

2ª fase
19 a 25 de fevereiro:

> Os três times que se classificarem na etapa anterior se juntam a outros 13 times que já estão na 2ª fase, em que dois times brasileiros, Bahia e Botafogo, já estão inseridos. Novamente em confronto mata-mata com dois jogos, oito dos times seguirão para a terceira fase inicial.

3ª fase
04 a 13 de março

> Na terceira e última fase da pré-eliminatória, os oito times se dividem em quatro confrontos, com jogos de ida e volta, e os vencedores finalmente se classificam para a fase de grupos da Copa Libertadores, com sorteio previsto para 18 de março.

Com jogos de 8 de abril a 27 de maio, 32 times disputam a fase de grupos. Encerrado essa etapa, a etapa de mata-mata, em que se sair melhor nos jogos de ida e volta garante classificação para as próximas fases, em que apenas 16 times se classificam.

Nela estão as oitavas de finais, marcadas para 12 e 19 de agosto. Quartas de finais nos dias 9 e 16 de setembro e semifinais em 14 e 21 de outubro. A final segue o modelo de jogo único e quem ganha é o campeão, previsto para o dia 28 de novembro de 2026.

balanço

Palmeiras termina 2025 com receita recorde de R$ 1,7 bilhão

O clube havia divulgado que, até os dados do mês de novembro do ano passado, a temporada de 2025 estava com um superávit de R$ 282,8 milhões

17/02/2026 23h00

Leila Pereira, presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras

Leila Pereira, presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras Foto: Cesar Greco/S.E. Palmeiras

O Palmeiras finalizou a temporada de 2025 com a maior receita bruta da história do time paulista. Ao todo, a equipe arrecadou R$ 1,7 bilhão, mais de 400 milhões acima do valor de 2024.

A informação foi publicada pelo portal Ge e confirmada pela presidente Leila Pereira nas redes sociais. O clube havia divulgado que, até os dados do mês de novembro do ano passado, a temporada de 2025 estava com um superávit de R$ 282,8 milhões.

O Palmeiras vem em uma crescente na arrecadação desde 2022, o primeiro ano de Leila na presidência da equipe. Na época, a receita bruta dos paulistas era de pouco mais de R$ 856 milhões

Os números continuaram crescendo nas temporadas seguintes e, em 2024, ultrapassaram a marca do bilhão, atingindo mais de R$ 1,2 bilhão. Agora, a arrecadação do ano passado alcançou R$ 1,7 bilhão, um novo recorde para o clube alviverde.

O Palmeiras volta aos gramados no próximo sábado, 21, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Às 21h30 (de Brasília), o time recebe o Capivariano em busca de um lugar na semifinal.

