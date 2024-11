Por aclamação, Alexandre Farias é eleito presidente da Confederação Brasileira de Tênis

SÉRIE A

Federação anunciou prêmio de R$ 80 mil para o campeão e o vice da competição

A final do Estadual deste ano foi entre Operário e Dourados, com a vitória do campo-grandense Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Reunião com presidentes dos clubes da primeira divisão define um novo formato de disputa já para o Campeonato Sul-Mato-Grossense 2025. A competição passou pela quarta mudança de regulamento em 10 anos.

Segundo a definição em Conselho Arbitral da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), a primeira fase da competição voltará a ser disputada no formato de pontos corridos, em que as 10 equipes participantes se enfrentam em 9 rodadas.

No Estadual deste ano, a competição ocorreu no formato mais utilizado da década, com as equipes divididas na primeira fase em dois grupos com cinco equipes, classificando quatro clubes de cada grupo para as quartas de final e rebaixando os últimos para a segundona.

Na edição do ano que vem, após as nove rodadas, os dois últimos colocados serão rebaixados e os dois primeiros avançam direto para as semifinais.

Os clubes que ficarem da terceira à sexta colocação disputam a segunda fase no formato mata-mata, que vale a classificação para ocupar as outras duas vagas que restarem para a fase semifinal.

As equipes que vencerem o confronto direto das semifinais, além de garantir as vagas para a disputa da Copa do Brasil de 2026, também vão receber uma premiação inédita em dinheiro. De acordo com a FFMS,

o campeão vai embolsar R$ 45 mil, enquanto o vice-campeão vai receber R$ 25 mil.

De acordo com o presidente interino da FFMS, Estevão Petrallás, a proposta de mudança no formato da competição partiu dos clubes e deve proporcionar uma competição diferenciada.

“Tenho a certeza de que a competição vai ganhar muito com isso, principalmente agora que serão 10 clubes na mesma chave, todo mundo se enfrentando, e isso é muito interessante e atrativo para nós e para o torcedor”, afirmou.

O diretor de Competições da FFMS, Marcos Antônio Tavares, também comentou sobre a mudança que, para ele, deve melhorar a disputa competitiva entre os clubes.

“Houve uma evolução na questão de motivar a competição. Primeiro porque todo mundo vai brigar para ser primeiro ou o segundo colocado na primeira fase e pular direto para a semifinal”, disse. “Além disso, há a disputa natural para se manter na zona de classificação e evitar o rebaixamento. Na sequência, terão os confrontos eliminatórios até a fase final, que sempre chama atenção do torcedor”, complementou.

Outro formato de disputa que foi utilizado no Estadual nos últimos 10 anos foi o hexagonal final, que ocorria após o fim da primeira fase, em que seis equipes classificadas da fase de grupos disputavam 10 jogos para definir o campeão. Esse modelo se manteve em apenas dois anos (2021 e 2022).

PARTICIPANTES

Com a definição dos dois times que subiram da Série B para a primeira divisão, seguem abaixo os clubes que vão disputar o Estadual de 2025:

Aquidauanense Futebol Clube;

Associação Futebol Clube Pantanal;

Costa Rica Esporte Clube;

Corumbaense Futebol Clube;

Coxim Atlético Clube;

Dourados Atlético Clube;

Ivinhema Futebol Clube;

Operário Futebol Clube;

Esporte Clube Águia Negra;

Clube Esportivo Naviraiense.

A definição da tabela do próximo Estadual foi montada por meio de sorteio realizado no arbitral, apontando a ordem de jogos dos clubes e quais farão cinco jogos como mandantes e quais fazem quatro partidas em casa nas primeiras nove rodadas.

A primeira rodada, que está marcada para ocorrer entre os dias 18 e 19 de janeiro, serão disputadas as seguintes partidas: Pantanal vs. Dourados, Aquidauanense vs. Ivinhema, Operário vs. Águia Negra,

Naviraiense vs. Corumbaense e Costa Rica vs. Coxim.

O atual campeão do Estadual é o Operário, que já anunciou a volta do técnico Leocir Da’llastra, vencedor do Sul-Mato-Grossense 2024 com o clube.

Em 2025, o Galo representa o Estado na Copa Verde, no Brasileiro Série D e na Copa do Brasil em conjunto ao Dourados, que foi o vice-campeão na última edição.

SAIBA

Apenas os mandos de jogos e os confrontos foram definidos para o Estadual 2025. A FFMS ainda não divulgou os estádios que vão receber as partidas.

