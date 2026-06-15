PorãBask vence na estreia e está a uma vitória da classificação

Atuação de gala do PorãBask contra a Índia no Mundial Escolar de Basquete - Foto: Felipe Pereira / CBDE

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Começou no último domingo (14), o Mundial Escolar de Basquete em Zlatibor, na Sérvia. E o time do PorãBask, de Ponta Porã está representando o Brasil na competição, após vencer o JEB’s (Jogos Escolares Brasileiros).

Os jogos por lá já começaram e na estreia, que aconteceu no domingo dia 14, o time treinado pelo técnico Hugo Costa venceu a seleção da Índia 2 por 110 a 46.

Em conversa com o Correio do Estado, o treinador da equipe classificou a vitória contra os indianos como fácil e que a equipe trabalhou arduamente para conquistar esse resultado.

A segunda partida da fase grupos aconteceu na manhã desta segunda-feira (15), com a equipe brasileira enfrentando a seleção da Alemanha, que venceu o time de Ponta Porã por 77 a 58.

O jogo contra os alemães foi muito disputado na visão do treinador Hugo Costa, que na sua percepção a equipe sul-mato-grossense fez uma ótima partida, onde chegou a vencer o primeiro quarto por 25 a 18.

Na sequência perdeu o segundo por 20 a 15 e o terceiro por 14 a 11. No último e decisivo quarto, pesou o cansaço e o time alemão abriu a vantagem, vencendo por 25 a 7.

Para Hugo Costa, o fuso horário foi um dos fatores que contribuíram para a derrota, de acordo com ele o time ainda se acostuma com a diferença de 6 horas a mais.

“Então, primeiramente, nossos jogos iam ser à tarde aqui e de manhã no Brasil, mas de repente, trocaram e passou a ser o primeiro jogo da manhã, que seria dez horas da manhã aqui e, no Brasil, quatro horas da manhã”. Comentou o técnico sobre a derrota.

Para buscar a classificação para a próxima fase, o time brasileiro enfrentará a equipe da Arábia Saudita e o treinador acredita na vitória e na classificação, mas projeta uma partida difícil, por conta do porte físico dos atletas adversários.