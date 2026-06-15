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Na Sérvia

PorãBask vence na estreia e está a uma vitória da classificação

A equipe sul-mato-grossense venceu o time da Índia na primeira rodada

João Pedro Zequini

15/06/2026 - 10h30
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Começou no último domingo (14), o Mundial Escolar de Basquete em Zlatibor, na Sérvia. E o time do PorãBask, de Ponta Porã está representando o Brasil na competição, após vencer o JEB’s (Jogos Escolares Brasileiros). 

Os jogos por lá já começaram e na estreia, que aconteceu no domingo dia 14, o time treinado pelo técnico Hugo Costa venceu a seleção da Índia 2 por 110 a 46. 

Em conversa com o Correio do Estado, o treinador da equipe classificou a vitória contra os indianos como fácil e que a equipe trabalhou arduamente para conquistar esse resultado. 

A segunda partida da fase grupos aconteceu na manhã desta segunda-feira (15), com a equipe brasileira enfrentando a seleção da Alemanha, que venceu o time de Ponta Porã por 77 a 58.

O jogo contra os alemães foi muito disputado na visão do treinador Hugo Costa, que na sua percepção a equipe sul-mato-grossense fez uma ótima partida, onde chegou a vencer o primeiro quarto por 25 a 18. 

Na sequência perdeu o segundo por 20 a 15 e o terceiro por 14 a 11. No último e decisivo quarto, pesou o cansaço e o time alemão abriu a vantagem, vencendo por 25 a 7. 

Para Hugo Costa, o fuso horário foi um dos fatores que contribuíram para a derrota, de acordo com ele o time ainda se acostuma com a diferença de 6 horas a mais. 

“Então, primeiramente, nossos jogos iam ser à tarde aqui e de manhã no Brasil, mas de repente, trocaram e passou a ser o primeiro jogo da manhã, que seria dez horas da manhã aqui e, no Brasil, quatro horas da manhã”. Comentou o técnico sobre a derrota. 

Para buscar a classificação para a próxima fase, o time brasileiro enfrentará a equipe da Arábia Saudita e o treinador acredita na vitória e na classificação, mas projeta uma partida difícil, por conta do porte físico dos atletas adversários. 

copa do mundo

Holanda e Japão empatam e mostram o que Brasil pode encontrar na 2ª fase

Equipes do Grupo F cruzam com a chave da seleção brasileira na etapa do Mundial que antecede as oitavas de final

14/06/2026 18h07

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Holanda e Japão empataram em 2 a 2

Holanda e Japão empataram em 2 a 2 Foto: Fifa

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Holanda e Japão empataram por 2 a 2 neste domingo, em encontro de dois possíveis adversários do Brasil na segunda fase, e fizeram uma das partidas de mais alto nível da Copa do Mundo até aqui. O bom futebol visto dos dois lados no AT&T Stadium, em Arlington, mostra que o Brasil deve ter trabalho caso passe de fase e cruze o caminho de alguma das duas equipes.

Empatados também no Grupo F, com um ponto cada, japoneses e holandeses aguardam o embate entre Suécia e Tunísia, às 23 horas deste domingo, para entender como ficará a situação do grupo.

Koeman escolheu começar o jogo com Memphis Depay, estrela do Corinthians recuperado de lesão há pouco tempo, no banco de reservas. Coube a Donyell Malen ser a referência do ataque holandês, decisão que se mostrou acertada logo nos primeiros minutos, pois não demorou para que ele colocasse o goleiro japonês Suzuki para trabalhar, ao executar um giro seguido de chute forte da entrada da área.

Após a boa finalização de Malen, a Holanda continuou majoritariamente no campo de ataque, porém sem repetir a agressividade observada no início. O jogo holandês ficava travado quando chegava ao último terço, esbarrando no bloco baixo armado pelos japoneses. A impressão que ficou foi de que seria muito difícil passar pela muralha da seleção asiática.

Essa percepção foi destruída logo aos cinco minutos do segundo tempo, quando Van Dijk marcou ao aproveitar cruzamento de seu companheiro de Liverpool, Gravenberch, peça importante para destrancar a defesa adversária. O meio-campista passou a ser mais participativo e abriu caminhos pelo lado direito do ataque.

O gol marcado pelo japonês Nakamura, com desvio no meio do caminho, seis minutos após os holandeses abrirem o placar, evidenciou que o Japão também evoluiu na etapa final. A equipe de Hajime Moriyasu conseguia ser agressiva ofensivamente, até porque não podia mais ficar plantada em seu lado do campo.

A Holanda, contudo, era mais intensa e rápida em seus lances ofensivos, liderada por Gravenberch, que arrumou mais uma assistência ao deixar Summervile em condições de marcar um belo gol. Todo esse enredo aconteceu em 16 minutos. Houve ímpeto dos holandeses para tentar ampliar.

Perto do final do jogo, entretanto, desenhou-se um jogo do ataque japonês contra defesa, muito em razão das decisões tomadas por Koeman para tentar preservar a vantagem. A estratégia do treinador holandês foi por água abaixo quando Kamada marcou de cabeça, aos 42 minutos.

HOLANDA X JAPÃO

HOLANDA: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk e Micky Van de Ven; Frenkie de Jong, Reijnders (Timber) e Ryan Gravenberch (Aké); Sumerville (Koopmeiners), Donyell Malen (Memphis Depay) e Cody Gakpo (Brobbey). Técnico: Ronald Koeman.
JAPÃO: Suzuki; Watanabe (Tomiyasu), Taniguchi e Ito; Doan (Sugawara), Sano, Kamada e Nakamura; Kubo (Ogawa), Ueda (Shiogai) e Maeda (Junya Ito). Técnico: Hajime Moriyasu.
GOLS: Van Dijk, aos cinco, Nakamura, aos 11, Summerville, aos 16 minutos, e Kamada, aos 42 minutos do segundo tempo.
ÁRBITRO: Ismail Elfath (EUA)
CARTÕES AMARELOS: Summerville e Memphis Depay(Holanda)
PÚBLICO: 69.285 pessoas.
LOCAL: AT&T Stadium, em Arlington (EUA).

Serie D

Novo vexame: Operário perde para o Betim e cai na primeira fase da Série D 

Galo precisava vencer para seguir vivo na competição, mas foi derrotado em Minas Gerais e encerrou a campanha ainda na primeira fase do Brasileiro

14/06/2026 17h49

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Foto: Divulgação Betim

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O sonho do Operário de avançar à segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro chegou ao fim neste domingo (14). Jogando na Arena Independência, em Belo Horizonte, o Galo foi derrotado pelo Betim por 2 a 1 e deu adeus à competição na última rodada da fase de grupos, sendo eliminado do torneio nacional.

O Betim abriu o placar logo no primeiro minuto do segundo tempo com PH desviando na entrada da área. O time ampliou aos 13 com Giovani batendo de fora da área. Aos 23, Danilinho acertou um lindo chute no ângulo, mas não impediu a derrota.

Com o resultado, a equipe sul-mato-grossense não conseguiu entrar no grupo dos classificados da chave e encerrou sua participação ainda na primeira fase.

Precisando de um resultado positivo para seguir vivo na disputa, o representante de Mato Grosso do Sul entrou em campo pressionado diante de um adversário que também brigava pela classificação.

O Betim, que dependia apenas de si para avançar, aproveitou o fator casa e confirmou sua vaga entre os classificados do Grupo A11. 

A eliminação encerra uma campanha marcada por oscilações do Operário ao longo da primeira fase. Apesar de ter chegado à rodada final com chances matemáticas de classificação, a equipe deixou pontos importantes pelo caminho e acabou sem força para buscar a vaga na reta decisiva da competição. 

Ivinhema

Enquanto o Operário se despediu da competição ainda na primeira fase, o Ivinhema Futebol Clube garantiu a classificação para o mata-mata da Série D e manteve vivo o sonho sul-mato-grossense no torneio nacional.

A equipe de Ivinhema encerrou a fase de grupos com 13 pontos e avançou entre os quatro melhores do Grupo A11, ao contrário do Operário Futebol Clube, que terminou na última colocação da chave, com apenas nove pontos, e deu adeus à competição de forma precoce.

Como terminou o Grupo A11

Ao final da primeira fase, o Grupo A11 definiu seus quatro classificados para o mata-mata. O líder foi o Betim, seguido por Uberlândia, CRAC e Ivinhema. O Operário terminou fora da zona de classificação e se despediu da competição nacional.

A equipe sul-mato-grossense encerra sua trajetória na Série D de 2026 sem conseguir alcançar a fase eliminatória. 

Com o encerramento da primeira fase da Série D, o Grupo A11 teve o Uberlândia Esporte Clube na liderança, com 18 pontos. A segunda colocação ficou com o Betim Futebol, que somou 15 pontos.

Também garantiram vaga na próxima fase o Clube Recreativo e Atlético Catalano e o Ivinhema Futebol Clube, ambos com 13 pontos.

Fora da zona de classificação, a Abecat Ouvidorense terminou com 12 pontos, enquanto o Operário Futebol Clube encerrou sua participação na lanterna da chave, com apenas nove pontos conquistados.

Agora, os classificados aguardam a definição dos confrontos da próxima fase, enquanto o Operário volta suas atenções ao calendário estadual e ao planejamento para a sequência da temporada.

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