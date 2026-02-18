Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Libertadores

Primo de goleiro da seleção, influenciador paraguaio acompanha empate do 2 de Mayo na fronteira

"Freakifabi" esteve em Pedro Juan Caballero nesta quarta-feira para acompanhar o confronto internacional

Alison Silva

Alison Silva

18/02/2026 - 15h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Estadunidense de nascimento e paraguaio de sangue, o influenciador Fabio Meza conhecido como "Freakifabi", primo do goleiro da seleção paraguaia Gatito Fernández esteve na fronteira nesta quarta-feira (17) para acompanhar o empate o Club Sportivo 2 de Mayo e o Sporting Cristal, confronto disputado no Estádio Río Parapití, lado paraguaio da fronteira que separa Pedro Juan Caballero e Ponta Porã, interior do Estado. 

Com 37 mil seguidores no Instagram, esteve no município pedrojuanino a convite do clube da fronteira e aproveitou o espaço para mostrar o dia a dia dos atletas do clube, estreante na Libertadores de 2026. Ao Correio do Estado, disse que já esteve em Ciudad del Este, porém, a proximidade entre brasileiros e paraguaios neste lado da fronteira chamou sua atenção na chegada à cidade. 

"Já fui em Ciudad del Este, mas nunca vi nada igual a isso aqui. Lá você ainda vê a ponte que separa Brasil e Paraguai, aqui todas as pessoas estão juntas e isso é muito bonito", disse o influenciador de 35 anos.  

Sobre a proximidade entre os dois países, disse que a relação entre brasileiros e paraguaios tende a ser muito mais amistosa conforma o 2 de Mayo cresça com o decorrer dos anos. 

"Os brasileiros adotaram o 2 de Mayo e pelo que eu vi, se as cidades se unirem eles tem muito potencial para que o futebol cresça. Esse time vai voar e precisa de fanatismo e amor do torcedor brasileiro para ser cada vez maior", destacou. 

Relação com Gatito 

Natural de Nova Jersey, cresceu e estudou em Chicago, onde se formou em Comunicação pela DePaul University, conhecendo o primo tardiamente, apenas aos 25 anos. 

"Só conheci o Gatito quando eu tinha 25 anos, isso porque minha mãe, prima do pai dele, disse que eu tinha um familiar que era jogador de futebol e muito famoso no Brasil. Depois disso eu fiquei maluco, comecei a estudar melhor o idioma e conheci ele quando ainda estava no Vitória, da Bahia", frisou Fabio Meza. 

Após a passagem de destaque pelo clube baiano, o goleiro paraguaio, filho do ex-goleiro "Gato Fernández", se destacou no país e fez carreira por longos anos no Botafogo, onde venceu a Libertadores de 2024. Atualmente está em Assunção, onde joga pelo Cerro Porteño. 

"Gatito sempre me recebeu muito bem, inclusive me ajudou a aprender português. Nas Olimpíadas de 2024 ele foi o goleiro titular da seleção paraguaia e após isso eu decidi que viajaria o mundo promovendo não só o futebol através das minhas redes sociais, mas também o futebol paraguaio de modo geral", disse. 

Tempo de Brasil 

Questionado sobre o local onde vive atualmente, disse que é alguém do mundo e que não possui "casa fixa". Em meados da Copa do Mundo de 2014, veio ao Brasil, conhecendo alguns influenciadores digitais como Kelvin Thiago, popularmente conhecido como "Milgrau", dono de um canal exclusivo para o Corinthians, além de Lucas "Inutilismo", e Fred Bruno, ex-apresentador do Canal Desimpedidos e atualmente repórter esportivo da TV  Globo. 

Fabio Meza ao lado de Lucas InutilismoFabio Meza ao lado de Lucas Vinicius, do canal "Inutilismo" / Reprodução 

"Morei no Brasil por oito meses, conheci muita gente e com isso comecei a fazer meus vídeos depois de um fato isusitado. Conheci o Fred na Copa América do Chile em 2015, estive nas Olimpíadas do Rio de 2016, apareci em um vídeo com o pessoal e ganhei oito mil seguidores de uma vez, aí decidi começar de fato", declarou. 

Sobre seu trabalho, destacou que apesar do acompanhamento acadêmico, a experiência no Brasil acabou por ser sua verdadira faculdade. "Digo que me formei em Comunicação nas redes sociais, no Tiktok do Brasil e agora estou levando tudo que eu aprendi para colocar o Paraguai no mapa e depois voltar para cá mais forte", finalizou. 

Saiba* 

Com o empate em 2 a 2, o Club Sportivo 2 de Mayo vai ao Peru nesta terça-feira (24) e em caso de vitória, segue à terceira fase da competição, onde encara o vencedor de Carabobo e Huachipato por uma vaga na fase de grupos. 

Assine o Correio do Estado

 

balanço

Palmeiras termina 2025 com receita recorde de R$ 1,7 bilhão

O clube havia divulgado que, até os dados do mês de novembro do ano passado, a temporada de 2025 estava com um superávit de R$ 282,8 milhões

17/02/2026 23h00

Compartilhar
Leila Pereira, presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras

Leila Pereira, presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras Foto: Cesar Greco/S.E. Palmeiras

Continue Lendo...

O Palmeiras finalizou a temporada de 2025 com a maior receita bruta da história do time paulista. Ao todo, a equipe arrecadou R$ 1,7 bilhão, mais de 400 milhões acima do valor de 2024.

A informação foi publicada pelo portal Ge e confirmada pela presidente Leila Pereira nas redes sociais. O clube havia divulgado que, até os dados do mês de novembro do ano passado, a temporada de 2025 estava com um superávit de R$ 282,8 milhões.

O Palmeiras vem em uma crescente na arrecadação desde 2022, o primeiro ano de Leila na presidência da equipe. Na época, a receita bruta dos paulistas era de pouco mais de R$ 856 milhões

Os números continuaram crescendo nas temporadas seguintes e, em 2024, ultrapassaram a marca do bilhão, atingindo mais de R$ 1,2 bilhão. Agora, a arrecadação do ano passado alcançou R$ 1,7 bilhão, um novo recorde para o clube alviverde.

O Palmeiras volta aos gramados no próximo sábado, 21, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Às 21h30 (de Brasília), o time recebe o Capivariano em busca de um lugar na semifinal.

TÊNIS

Alcaraz larga com triunfo no ATP de Doha e se mantém imbatível no ano

Foi a oitava vitória seguida do espanhol na temporada

17/02/2026 16h00

Compartilhar
Tenista espanhol Carlos Alcaraz

Tenista espanhol Carlos Alcaraz Foto: Rio Open

Continue Lendo...

Carlos Alcaraz voltou às quadras após a conquista do Aberto da Austrália em grande estilo. Mantendo o jogo agressivo e sacando com perfeição, o líder do ranking superou francês Arthur Rinderknech pela quinta vez no confronto - jamais perdeu do oponente -, largando no ATP 500 de Doha com vitória por 6/4 e 7/6 (7/5) após 1h47.

Foi a oitava vitória seguida do espanhol na temporada, na qual não sabe o que é derrota. Desta vez, mostrando, ainda, enorme maturidade no momento em que seu adversário cresceu no embate. Nas oitavas de final, ele terá novo francês pelo caminho: encara Valentin Royer, nesta quarta-feira.

Alcaraz começou a partida pressionando o serviço do francês e desperdiçou logo dois break points no terceiro game. O jogo agressivo rendeu a primeira quebra logo depois, para abrir 3 a 2 no set. Foram outras três oportunidades para voltar a vencer o serviço do rival no sétimo game.

O líder do ranking dificultava as ações de Rinderknech e ainda dava mostras que está cada vez melhor quando tem o saque, sempre fechando seus pontos com enorme facilidade. Sem ameaças, aproveitou o terceiro match point para abrir 1 a 0 com 6/4.

Cabeça de chave 30 em Doha, o francês voltou melhor o começo do segundo set e conseguiu passar ileso nos serviços até 4 a 3, sempre andando na frente na parcial. Alcaraz, porém, também era preciso sacando e o set caminhava em alta velocidade.

O equilíbrio continuou até o oitavo game, sem nenhum break point e games confirmados no modo turbo. Alcaraz não queria que o jogo se estendesse e iniciou com pressão o nono game, mas Rinderknech soube se defender.

O francês conseguiu sua primeira oportunidade de quebra justamente para obter o match point com 6 a 5. O espanhol se safou por duas vezes e levou a definição ao tie-break.

O game de desempate seguiu com os saques fazendo a diferença e nada de mini break até 4 a 4, quando Alcaraz saltou na frente ao aproveitar a rara oportunidade. O match point veio com 6 a 4 e a ansiedade atrapalhou - o favorito desperdiçou o serviço. Nada a reclamar. O número 1 do mundo fechou com nova quebra, em contragolpe, por 7 a 5.

Na rede, o francês brincou sobre sua freguesia, ao questionar: "Você vai me deixar ganhar uma vez?" A depender do competitivo Alcaraz, a resposta todos já sabem: não.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Produtor rural de 98 anos leva família inteira para viagem ao Nordeste e projeta passeios futuros
UNIÃO FAMILIAR

/ 2 dias

Produtor rural de 98 anos leva família inteira para viagem ao Nordeste e projeta passeios futuros

2

Governo federal repassa de R$ 3,4 milhões para pagar piso da enfermagem
Campo Grande

/ 2 dias

Governo federal repassa de R$ 3,4 milhões para pagar piso da enfermagem

3

Campo Grande perde metade dos voos e oferta segue encolhendo
AJUSTES

/ 2 dias

Campo Grande perde metade dos voos e oferta segue encolhendo

4

Cervo da Índia pode virar praga no Pantanal e ameaçar outras espécies
meio ambiente

/ 1 dia

Cervo da Índia pode virar praga no Pantanal e ameaçar outras espécies

5

Novo balneário de Ribas do Rio Pardo vira alvo de inquérito do MP
impasse

/ 1 dia

Novo balneário de Ribas do Rio Pardo vira alvo de inquérito do MP

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Juliane Penteado

/ 5 dias

É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Você paga 27,5% de IR?
Provenzano

/ 6 dias

Você paga 27,5% de IR?

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Exclusivo para Assinantes

/ 06/02/2026

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 30/01/2026

Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?