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Neymar na Copa: como ele convenceu Ancelotti e vai para o 4º Mundial com a seleção

Em outubro de 2023, o camisa 10 rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo

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18/05/2026 - 19h00
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A última partida de Neymar pela seleção brasileira foi uma das mais sofridas do jogador na carreira. Em outubro de 2023, o camisa 10 rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Foram 369 dias parados até retornar, ainda pelo Al-Hilal. Nova lesão, agora muscular. Depois, já em 2025, o retorno ao Santos com o propósito de voltar à seleção.

Isso quase aconteceu na última convocação de Dorival Júnior (em março de 2025), mas Neymar foi cortado após sofrer um edema na coxa esquerda. Com Ancelotti, havia ficado fora de todas as listas. Até agora. O técnico italiano resolveu convocar o jogador pela primeira vez na sua gestão, justamente na convocatória para a Copa do Mundo de 2026.

Era a dúvida que esteve presente em todas as entrevistas que Ancelotti concedeu como técnico do Brasil. A resposta pouco mudava. Falava que dependeria do estado físico do jogador. Foi como Neymar correspondeu.

O santista não é o mesmo do auge. Desde aquele 17 de outubro de 2023, não conseguiu ter o mesmo desempenho. Nos últimos meses, porém, mostrou como é possível contribuir da maneira que pode.

Neymar começou o ano fora dos gramados, em recuperação de uma cirurgia no joelho esquerdo. Ele estreou quando a temporada já tinha um mês, pelo Campeonato Paulista. A maioria das partidas até o momento foi pelo Campeonato Brasileiro.

Neymar começou o ano fora dos gramados, em recuperação de uma cirurgia no joelho esquerdo. Ele estreou quando a temporada já tinha um mês, pelo Campeonato Paulista. A maioria das partidas até o momento foi pelo Campeonato Brasileiro.

Dos 30 jogos do Santos no ano, Neymar esteve em 15. São oito vitórias santistas com o camisa 10 e apenas duas sem ele. O atacante só perdeu quatro vezes em 2026, menos da metade dos 10 revezes do time.

Em 15 partidas, Neymar fez seis gols e deu quatro assistências. A melhor exibição foi contra o Vasco, na qual marcou duas vezes na vitória por 2 a 1.

Pesou contra ele a polêmica agressão a Robinho Júnior em treino do Santos. Foi preciso um pedido de desculpas público para amenizar o cenário. Aos 34 anos e mesmo com atitudes infantis, Neymar convenceu Ancelotti também pela experiência.

Será a quarta Copa do jogador. A chance de contar uma história diferente, depois de não ter grande destaque nas outras. A primeira, em 2014, foi abreviada por lesão na coluna. Até hoje é a edição que mais participou de gols: marcou quatro e deu uma assistência, em cinco jogos.

Em 2018, virou piada pela reação às faltas. Foram apenas dois gols e uma assistência em, novamente, cinco partidas. Quatro anos depois, em 2022, o gol contra a Croácia foi o auge, mas apagado pela eliminação nos pênaltis - sem que Neymar cobrasse.

Ainda no Catar, foram só dois gols e uma assistência, mas em três partidas. O jogador se machucou no primeiro jogo e voltou apenas nas oitavas de final.

futebol

Como a IA Convocaria a seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026

A IA sugere uma formação tática que privilegia a posse de bola, a pressão pós-perda e a capacidade de desequilíbrio individual

18/05/2026 14h10

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Uma análise fria e precisa dos talentos brasileiros

Em um cenário onde a tecnologia avança a passos largos, a inteligência artificial (IA) surge como uma ferramenta capaz de revolucionar diversas áreas, inclusive o futebol.

Ao invés de paixões e preferências pessoais, a IA baseia suas decisões em dados concretos, estatísticas de desempenho e projeções táticas.

Com isso em mente, propusemos à IA a tarefa de convocar a Seleção Brasileira para a próxima Copa do Mundo, considerando apenas jogadores brasileiros e nacionalizados que se destacaram nas temporadas 2024/25 e 2025/26.

Critérios rigorosos para uma convocação impecável

A IA utilizou um conjunto de critérios rigorosos para montar a lista final. Foram analisadas métricas avançadas de desempenho, como notas médias em plataformas especializadas (Sofascore, WhoScored), participações diretas em gols (gols e assistências), consistência defensiva, capacidade de criação de chances, e o impacto tático dos atletas em ligas de alto nível, tanto na Europa quanto no Brasil.

A prioridade foi dada a jogadores que demonstraram alta regularidade e que se encaixam em um modelo de jogo moderno, caracterizado por transições rápidas, pressão alta e criatividade no terço final do campo.

Os Escolhidos: uma mistura de experiência e juventude promissora

A convocação da IA revela uma equipe equilibrada, com a solidez de nomes já consagrados e a efervescência de jovens talentos que despontam no cenário mundial. A lista final de 23 jogadores é a seguinte:

 

A Formação Ideal: 4-3-3 com Dinamismo e Pressão

A IA sugere uma formação tática que privilegia a posse de bola, a pressão pós-perda e a capacidade de desequilíbrio individual. A escalação titular ideal, em um 4-3-3, seria:

  •  Goleiro: Alisson
  •  Defesa: Yan Couto, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Guilherme Arana
  •  Meio-Campo: Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Lucas Paquetá
  •  Ataque: Raphinha, Vinícius Jr, Rodrygo (atuando como um falso 9 ou flutuando pelas pontas)

Essa formação busca explorar a velocidade e o drible de Vinícius Jr e Raphinha, a capacidade de criação de Paquetá e Douglas Luiz, e a solidez defensiva de Bruno Guimarães e da linha de zaga. A presença de Rodrygo oferece versatilidade, podendo atuar em diversas posições no ataque.

O Veredito da IA: Um Time para o Futuro

A convocação da IA reflete uma abordagem pragmática e orientada por dados, focando no momento técnico e na saúde física dos atletas.

A ausência de jogadores naturalizados de grande destaque (como Rodrigo Garro, que optou por não se naturalizar brasileiro) demonstra que a base de talentos natos do Brasil ainda é vasta e suficiente para formar um elenco de elite mundial.

Este é um time que, na teoria da IA, estaria pronto para competir em alto nível na Copa do Mundo, combinando experiência, juventude e um futebol dinâmico e ofensivo.

Goleada

Pantanal goleia Peñarol-AM e abre vantagem no confronto

As pantaneiras venceu o time amazonense por 4 a 1 e fica próximo da classificação no Brasileirão Feminino A3

18/05/2026 12h15

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Em casa, Pantanal goleia e encaminha classificação para a próxima fase do Brasileirão Feminino A3

Em casa, Pantanal goleia e encaminha classificação para a próxima fase do Brasileirão Feminino A3 Reprodução Rede Social

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Em partida válida pela ida das oitavas de finais do Brasileirão A3, o Pantanal recebeu na tarde do último domingo (17), a equipe do Peñarol do Amazonas. O jogo realizado no Estádio Jacques da Luz, terminou em goleada, 4 a 1 para as donas da casa. 

A vitória veio na raça, após saírem atrás do placar e agora com três gols de vantagem para o confronto da volta, o Pantanal pode perder por até dois gols de diferença que ainda sim se classificaria. 

O jogo

A partida começou ligada no 220 e cheia de emoção, logo aos cinco minutos da primeira etapa, o time visitante teve a oportunidade de abrir o placar na bola parada. 

Na batida estava a camisa nove Cecília, que arriscou um chutaço na cobrança de falta, sem chances para a goleira do Pantanal. Abrindo o placar o Peñarol em pleno Jacques da Luz.

Os minutos se passavam e o Pantanal continuava atrás do empate, jogando em casa e controlando mais o jogo, o gol veio aos 29 minutos do primeiro tempo, também na bola parada. 

Após levantamento na área do time amazonense, Sorriso desviou a bola para empatar a partida, deixando a goleira sem chances de defesa.  

Ainda no primeiro tempo a equipe do Pantanal teve a chance de virar a partida, após cruzamento de Emanuelle na área a bola foi desviada e caprichosamente bateu no travessão e saiu. 

A segunda etapa começou com a equipe pantaneira indo para cima e buscando fazer o resultado já no jogo de ida. Os primeiros 10 minutos foram de domínio total das donas da casa, mas faltava efetividade. 

A virada saiu nos pés de Carolina, aos 14 minutos, que após bela jogada acertou um lindo chute de fora da área, sem chances para a goleira Grazia, que nada pôde fazer. 

Conforme o tempo passava, o Pantanal criava cada vez mais chances de gol, porém parava em Grazi, que apesar da derrota, fez uma ótima partida. 

A pressão pantaneira continuou e no final da segunda etapa conseguiu balançar as redes mais duas vezes, após cruzamento rasteiro na área Deise, desviou e fez o terceiro aos 43 minutos. 

E para fechar a conta mais um gol de fora da área, dessa vez quem experimentou arriscar de fora foi a camisa sete, Gabrielle, que acertou um belo chute sem chances de defesa para a goleira, sacramentando a goleada pantaneira em 4 a 1. 

Próximos passos

Com a goleada aplicada em cima do Peñarol-AM, a equipe sul-mato-grossense terá agora duas semanas de preparação até o próximo compromisso, que será a partida de volta.

O jogo acontecerá dia 31 de maio, no Estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara no Amazonas. 
 

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