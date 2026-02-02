Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Quem é Eduardo da Cruz, árbitro assistente sul-mato-grossense contratado pela CBF

Com carreira consolidada nacionalmente, foi incluído no quadro de aspirantes da Fifa em 2015

Alison Silva

Alison Silva

02/02/2026 - 18h15
O árbitro-assistente Eduardo Gonçalves da Cruz, de Campo Grande, de 43 anos passou a integrar o seleto grupo dos 72 profissionais contratados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no novo programa de profissionalização da arbitragem brasileira.

Com carreira consolidada nacinalmente, foi incluído no quadro de aspirantes da Fifa em 2015, quando tinha 33 anos, tornando-se o primeiro assistente de Mato Grosso do Sul a alcançar tal patamar.

Parte do quadro da CBF desde 2009, construiu carreira marcada por regularidade e bom desempenho técnico. Ao longo de 2025, participou de 34 partidas oficiais, mantendo médias que o credenciaram à nova política de contratação da entidade.

Natural de Campo Grande, é formado em engenharia civil e elétrica e conciliou a carreira acadêmica com a atuação nos gramados.

Em 2015, mesmo ano em que passou a integrar o quadro de aspirantes da Fifa, foi eleito pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) como o melhor assistente da temporada.

A lista divulgada pela CBF na última semana reúne 20 árbitros centrais, 40 assistentes e 12 árbitros de vídeo (VAR).

A escolha levou em consideração critérios técnicos rigorosos, como avaliações de desempenho nas temporadas 2024 e 2025, além da certificação FIFA. O modelo adotado é baseado em quatro pilares: treinamento técnico, saúde e performance, tecnologia e governança/estrutura.

Os profissionais contratados passarão por avaliações constantes, com possibilidade de rebaixamento ao final de cada temporada, abrindo espaço para novos destaques. Para viabilizar o projeto, a CBF prevê investimento de cerca de R$ 195 milhões no biênio 2026/2027.

Esportes

Pantanal bate o Costa Rica e vence a 2ª consecutiva no Estadual

Com gols de Coruja e Corona, a equipe soube administrar o resultado até o fim

01/02/2026 18h10

Coruja marcou o primeiro gol do time campo-grandense

Coruja marcou o primeiro gol do time campo-grandense Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Pela terceira rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense, o Pantanal venceu o Costa Rica por 2 a 1 no Estádio das Moreninhas neste domingo (1°) em Campo Grande, e emplacou a segunda vitória consecutiva no Estadual. Com gols de Coruja e Corona, a equipe soube administrar o resultado até o fim e se estabilizou após começo irregular na competição. 

O placar foi inaugurado com participação decisiva de Jean. O meia com passagens por São Paulo e Palmeiras cobrou falta rápida pela esquerda, Coruja tabelou com Max Eduardo e entrou livre na área para deslocar o goleiro Pereira aos 31' da primeira etapa. Aos 6' da etapa complementar, Corona ampliou em grande estilo, acertando um chute de primeira dentro da área após cobrança de escanteio, sem chance de defesa.

O Costa Rica diminuiu aos 24' do seguindo tempo, quando, em cobrança de pênalti,  Fernando deslocou o goleiro Rhuan, gol que não evitou a derrota dos visitantes. Com a vitória, o Pantanal soma sete pontos, duas vitórias em três jogos e sobe para o G-4, enquanto o Crec fica na 5ª colocação, com quatro. 

Como foi a rodada?

No sábado (31), o Bataguassu, vice-campeão da serie-B venceu o Corumbaense fora de casa em um jogo movimentado. O Carijó da Avenida saiu na frente com gols de Gabriel Lima e Charles, ainda no primeiro tempo, mas sofreu a virada na etapa final.

Chileno e Alex Choco, duas vezes, garantiram o triunfo do "Bata" por 3 a 2, com o gol decisivo saindo nos acréscimos. Com o resultado, Bataguassu chegou aos sete pontos e ocupa vice-liderança. Já o Corumbaense segue com apenas um ponto e divide a lanterna com o CR Aquidauana.

Também no sábado, o Naviraiense buscou a virada fora de casa contra o lanterninha Aquidauana. O time da casa abriu o placar no primeiro tempo com Geandro, após jogada de escanteio, mas o Jacaré reagiu no segundo tempo. João Carlos empatou aos 6' da etapa complementar e, aos 41' Porto marcou de carrinho após cruzamento pela direita, garantindo a vitória por 2 a 1.

Abrindo a rodada, o Dourados AC conquistou a primeira vitória no Estadual. Jogando em casa, o DAC venceu o Águia Negra por 1 a 0, em partida marcada pelas boas atuações dos goleiros. O único gol do jogo saiu no segundo tempo, com Luizinho convertendo cobrança de pênalti.

No fim deste domingo, Ivinhema e Operário fecham a rodada, confronto disputado no Estádio Saraivão, em Ivinhema. 

DECISÃO

Corinthians desbanca favorito Flamengo, conquista a Supercopa Rei e empilha mais uma taça

Com gols de Gabriel Paulista e Yuri Alberto, mais de 71 mil pessoas assistiram o endividado time paulista bater o bilionário carioca

01/02/2026 17h45

Corinthians é o campeão da Supercopa Rei de 2026, com gols de Gabriel Paulista e Yuri Alberto

Corinthians é o campeão da Supercopa Rei de 2026, com gols de Gabriel Paulista e Yuri Alberto Foto: Wilton Júnior/Estadão

O Corinthians desbancou o favoritismo do Flamengo e ganhou o título da Supercopa Rei. Neste domingo, o Timão venceu o rubro-negro por 2 a 0 no Mané Garrincha, em Brasília, na decisão entre os atuais campeões do Brasileirão e Copa do Brasil.

O primeiro gol do título foi marcado pelo zagueiro Gabriel Paulista, recém-contratado neste começo de temporada, aos 25 minutos do primeiro tempo. Já nos acréscimos da etapa final, Yuri Alberto ampliou para o Timão.

A equipe carioca teve a estreia de Lucas Paquetá, que nesta semana se tornou a maior contratação da história do futebol brasileiro (42 milhões de euros). O meia entrou no segundo tempo, mas pouco conseguiu produzir, já que o Flamengo jogou a etapa final inteira com 10 em campo por conta da expulsão de Carrascal por um lance com Breno Bidon no final do primeiro tempo.

O título mantém a boa fase do Corinthians dentro das quatro linhas - enquanto fora dela acumula uma dívida estratosférica de quase R$ 3 bilhões - e também é mais um baque para o Flamengo neste começo de ano.

A equipe rubro-negra acumula sua terceira derrota seguida neste começo de temporada. Contra Fluminense (Carioca), São Paulo (Brasileirão) e agora Corinthians.

Já o Timão acumula a terceira taça de campeão nos últimos 12 meses, tendo conquistado também os títulos do Paulistão e Copa do Brasil no ano passado e agora o bi da Supercopa.

COMO FOI O JOGO

Há quem acredite que os times de futebol são o reflexo de sua torcida em campo. Coincidência ou não, os milhares de corintianos que marcaram presença em Brasília, cujo número de flamenguistas é muito superior - inclusive no Mané Garrincha - empurraram o time para ir para cima do adversário no início de partida.

Os paulistas protagonizaram o primeiro lance de perigo da partida, com Memphis quase completando cruzamento de Yuri para o gol, e demonstraram disposição para pressionar a saída de bola do rival.

Os cariocas demonstraram qualidade para fugir da pressão por meio do toque de bola. Carrascal, motorzinho do time, serviu como o desafogo da equipe e Plata, pelo lado direito, deu trabalho em jogadas individuais. O Flamengo quase abriu o placar em chute de fora da área de Pulgar. O goleiro Hugo Souza, por duas vezes, impediu o gol rubro-negro quase em cima da linha, em finalizações de Pedro e Carrascal.

Rápido na transição, o Corinthians não ficou nas cordas graças à habilidade de Bidon e André, ambos "crias do Terrão", para articular jogadas no meio-campo. Aos 25 minutos, Gustavo Henrique desviou de cabeça após cobrança de escanteio e Gabriel Paulista completou do pé esquerdo para o fundo das redes. Castigo para o Flamengo, que era melhor na partida.

Apesar do gol, o Flamengo continuou com mais posse de bola e maior presença no campo adversário, mas não encontrou soluções para furar a defesa corintiana. Apagado, Arrascaeta mal tocou na bola. O outro camisa 10 da partida, Memphis Depay, teve grande chance de ampliar o placar aos 37 após contra-ataque puxado por Bidon, mas Rossi impediu o segundo da equipe alvinegra.

Pouco antes do intervalo, aconteceu outro evento que mudou a partida. Carrascal acertou o braço no rosto de Breno Bidon. Inicialmente, o árbitro em campo não marcou o lance e encerrou o primeiro tempo.

No entanto, antes de recomeçar o jogo na etapa final, após o intervalo, Rafael Klein reviu o lance no VAR e expulsou Carrascal, deixando o Flamengo com um homem a menos em campo.

Mesmo assim, o time rubro-negro seguiu pressionando. Mas o Corinthians novamente levou perigo e chegou a balançar as redes com Memphis Depay, mas o gol foi anulado por um impedimento de Yuri Alberto no começo do lance. Porém, a transmissão não mostrou o lance sendo revisado e tendo as linhas traçadas pelo VAR.

FICHA TÉCNICA - FLAMENGO 0 X 2 CORINTHIANS

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar, Jorginho (De La Cruz) e Arrascaeta; Plata (Cebolinha), Carrascal e Pedro (Paquetá). Técnico: Filipe Luis.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista (André Ramalho) e Matheus Bidu; Raniele, André (Matheus Pereira), Carrillo (Garro) e Breno Bidon (Charles); Memphis (Kaio César) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Junior.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein

GOLS - Gabriel Paulista, aos 25 do primeiro tempo; Yuri Alberto, aos 52 do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS - Memphis Depay, Bidon, Gabriel Paulista e Matheus Pereira

CARTÕES VERMELHOS - Carrascal (Flamengo)

PÚBLICO - 71.244

RENDA - não informada

LOCAL - Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília (DF)

