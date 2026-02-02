Quem é Eduardo da Cruz, árbitro assistente sul-mato-grossense contratado pela CBF

DECISÃO

Com gols de Gabriel Paulista e Yuri Alberto, mais de 71 mil pessoas assistiram o endividado time paulista bater o bilionário carioca

Corinthians é o campeão da Supercopa Rei de 2026, com gols de Gabriel Paulista e Yuri Alberto Foto: Wilton Júnior/Estadão

O Corinthians desbancou o favoritismo do Flamengo e ganhou o título da Supercopa Rei. Neste domingo, o Timão venceu o rubro-negro por 2 a 0 no Mané Garrincha, em Brasília, na decisão entre os atuais campeões do Brasileirão e Copa do Brasil.

O primeiro gol do título foi marcado pelo zagueiro Gabriel Paulista, recém-contratado neste começo de temporada, aos 25 minutos do primeiro tempo. Já nos acréscimos da etapa final, Yuri Alberto ampliou para o Timão.

A equipe carioca teve a estreia de Lucas Paquetá, que nesta semana se tornou a maior contratação da história do futebol brasileiro (42 milhões de euros). O meia entrou no segundo tempo, mas pouco conseguiu produzir, já que o Flamengo jogou a etapa final inteira com 10 em campo por conta da expulsão de Carrascal por um lance com Breno Bidon no final do primeiro tempo.

O título mantém a boa fase do Corinthians dentro das quatro linhas - enquanto fora dela acumula uma dívida estratosférica de quase R$ 3 bilhões - e também é mais um baque para o Flamengo neste começo de ano.

A equipe rubro-negra acumula sua terceira derrota seguida neste começo de temporada. Contra Fluminense (Carioca), São Paulo (Brasileirão) e agora Corinthians.

Já o Timão acumula a terceira taça de campeão nos últimos 12 meses, tendo conquistado também os títulos do Paulistão e Copa do Brasil no ano passado e agora o bi da Supercopa.

COMO FOI O JOGO

Há quem acredite que os times de futebol são o reflexo de sua torcida em campo. Coincidência ou não, os milhares de corintianos que marcaram presença em Brasília, cujo número de flamenguistas é muito superior - inclusive no Mané Garrincha - empurraram o time para ir para cima do adversário no início de partida.

Os paulistas protagonizaram o primeiro lance de perigo da partida, com Memphis quase completando cruzamento de Yuri para o gol, e demonstraram disposição para pressionar a saída de bola do rival.

Os cariocas demonstraram qualidade para fugir da pressão por meio do toque de bola. Carrascal, motorzinho do time, serviu como o desafogo da equipe e Plata, pelo lado direito, deu trabalho em jogadas individuais. O Flamengo quase abriu o placar em chute de fora da área de Pulgar. O goleiro Hugo Souza, por duas vezes, impediu o gol rubro-negro quase em cima da linha, em finalizações de Pedro e Carrascal.

Rápido na transição, o Corinthians não ficou nas cordas graças à habilidade de Bidon e André, ambos "crias do Terrão", para articular jogadas no meio-campo. Aos 25 minutos, Gustavo Henrique desviou de cabeça após cobrança de escanteio e Gabriel Paulista completou do pé esquerdo para o fundo das redes. Castigo para o Flamengo, que era melhor na partida.

Apesar do gol, o Flamengo continuou com mais posse de bola e maior presença no campo adversário, mas não encontrou soluções para furar a defesa corintiana. Apagado, Arrascaeta mal tocou na bola. O outro camisa 10 da partida, Memphis Depay, teve grande chance de ampliar o placar aos 37 após contra-ataque puxado por Bidon, mas Rossi impediu o segundo da equipe alvinegra.

Pouco antes do intervalo, aconteceu outro evento que mudou a partida. Carrascal acertou o braço no rosto de Breno Bidon. Inicialmente, o árbitro em campo não marcou o lance e encerrou o primeiro tempo.

No entanto, antes de recomeçar o jogo na etapa final, após o intervalo, Rafael Klein reviu o lance no VAR e expulsou Carrascal, deixando o Flamengo com um homem a menos em campo.

Mesmo assim, o time rubro-negro seguiu pressionando. Mas o Corinthians novamente levou perigo e chegou a balançar as redes com Memphis Depay, mas o gol foi anulado por um impedimento de Yuri Alberto no começo do lance. Porém, a transmissão não mostrou o lance sendo revisado e tendo as linhas traçadas pelo VAR.

FICHA TÉCNICA - FLAMENGO 0 X 2 CORINTHIANS

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar, Jorginho (De La Cruz) e Arrascaeta; Plata (Cebolinha), Carrascal e Pedro (Paquetá). Técnico: Filipe Luis.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista (André Ramalho) e Matheus Bidu; Raniele, André (Matheus Pereira), Carrillo (Garro) e Breno Bidon (Charles); Memphis (Kaio César) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Junior.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein

GOLS - Gabriel Paulista, aos 25 do primeiro tempo; Yuri Alberto, aos 52 do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS - Memphis Depay, Bidon, Gabriel Paulista e Matheus Pereira

CARTÕES VERMELHOS - Carrascal (Flamengo)

PÚBLICO - 71.244

RENDA - não informada

LOCAL - Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília (DF)