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Com mais uma mudança na liderança, Série B de MS fecha a quarta rodada

O Aquidauanense venceu por 2 a 0 e se mantém firme na busca pelo acesso

João Pedro Zequini

13/07/2026 - 16h34
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Por mais um final de semana a Série B de MS agitou o futebol local, com partidas válidas pela quarta rodada. O destaque fica para a equipe do Aquidauanense, que venceu e se isolou na ponta da tabela. 

Para abrir os duelos da quarta rodada, o Misto de Três Lagoas recebeu a equipe do São Gabriel e empatou em zero a zero. 

Antes da rodada começar, a equipe três-lagoense chegou para o confronto na terceira posição e com o empate, caiu para a quarta colocação.

Já a equipe do São Gabriel, permaneceu na sétima posição, se complicando na briga pelo acesso à elite estadual. 

 A partida entre Comercial e União ABC, que foi realizada no Estádio Jacques da Luz, foi marcada por outro empate no placar. 

Antes do início da rodada, ambas as equipes ocupavam a zona de classificação. 

Porém com o empate entre os times, o Comercial caiu de segundo para terceiro, enquanto o União, deixou a liderança escapar, mas segue na briga pelo acesso, em segundo lugar. 

O jogo entre Aquidauanense e 7 de Setembro, foi decisivo pela briga pelo acesso. 

Jogando em casa, o time de Aquidauana recebeu o time de Dourados e levou a melhor. 

Com gols de Magno Aguiar e Nicolas Oliveira, o Azulão bateu o 7 de Setembro por 2 a 0. 

Para fechar a rodada, o Campo Grande recebeu no Jacques da Luz a equipe do Taveirópolis e foi superado mais uma vez. 

O Taveira venceu por 2 a 0, com gols de Lukas dos Santos e Luan Nascimento, afundando ainda mais o adversário na lanterna da competição, que ainda não venceu no campeonato. 

Dessa forma, após o encerramento da rodada o Aquidauanense subiu para primeira colocação de forma isolada com nove pontos. 

União ABC, Comercial e Misto, ocupam a 2ª, 3ª e 4ª colocação respectivamente com sete pontos cada. 

Na sequência o Taveirópolis aparece em quinto com seis pontos, 7 de Setembro e São Gabriel, compartilham os mesmos quatro pontos, nas sexta e sétima colocação. 

Encerrando a tabela, aparece a equipe do Campo Grande com apenas um ponto na oitava colocação. 

Na sequência da competição, a quinta rodada contará com os seguintes confrontos: 

  • 17/07 - Taveirópolis x 7 de Setembro 
  • 18/07 - União ABC x Misto 
  • 18/07 - Campo Grande x Comercial 
  • 20/07 - São Gabriel x Aquidauanense 
     

ESPORTES

Guto Miguel é campeão de duplas no Wimbledon Juvenil

Além da vitória do brasileiro, Nauhany Silva e Victória Barros conquistam o vice-campeonato

11/07/2026 23h00

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Guto Miguel ficou com o título de duplas ao lado do esloveno Ziga Sesko

Guto Miguel ficou com o título de duplas ao lado do esloveno Ziga Sesko Reprodução/All England Lawn Tennis Club (Aeltc)

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Representado internacionalmente por jovens talentos, o Brasil concretizou um sábado histórico no torneio de tênis em Wimbledon com a conquista de um título e um vice-campeonato nas chaves de duplas do torneio juvenil.

Guto Miguel ficou com o título de duplas ao lado do esloveno Ziga Sesko. Cabeças de chave número 1 derrotaram os norte-americanos Michael Antonius e Andrew Johnson por 6/1 6/4. Guto é o atual número 1 do mundo no ranking juvenil de simples e campeão de Roland Garros neste ano.

"Estou muito feliz por mais essa conquista. Durante toda a semana fiquei bastante chateado com o meu resultado na chave de simples [parou na segunda rodada], mas, ao mesmo tempo, eu e o Ziga seguíamos avançando nas duplas.

Hoje acordei com uma mentalidade diferente, agradecendo a Deus pela oportunidade que ele está me dando. Estamos vivendo um momento muito especial para o tênis brasileiro e é muito gratificante fazer parte disso", disse.

Na chave feminina, Nauhany Silva e Victoria Barros ficaram com o vice. Perderam para as tchecas Jana Kovackova e Katerina Zajickova por 7/6 (7) 6/7 (5) 10-6 no super tie-break.

 

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ORGULHO NACIONAL

Ayrton Senna é oficialmente reconhecido como Herói da Pátria

Título de Herói ou Heroína da Pátria é uma homenagem para nomes de destaque com papel relevante na defesa ou na construção do país e foi criado em 1992

11/07/2026 15h30

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Ayrton Senna morreu tragicamente em um acidente no 1º de maio de 1994, aos 34 anos

Ayrton Senna morreu tragicamente em um acidente no 1º de maio de 1994, aos 34 anos Divulgação

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Tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna foi oficialmente Reconhecido como Herói da Pátria, através da Lei 15.447/2026, que prevê a inscrição do nome do ex-piloto no Livro de Heróis e Heroínas da Pátria, mantido no Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. 

Ayrton Senna morreu tragicamente em um acidente no 1º de maio de 1994, aos 34 anos

Essa legislação, já sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi oriunda do Projeto de Lei 789/2024, de autoria do senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP). A matéria teve relatório favorável do senador Jorge Kajuru (PSB-GO) e foi aprovada em decisão terminativa pela Comissão de Esporte do Senado, em maio, sem necessidade de votação no Plenário. 

O título de Herói ou Heroína da Pátria é uma homenagem para nomes de destaque com papel relevante na defesa ou na construção do país e foi criado em 1992.

Ayrton Senna conquistou três títulos mundiais de Fórmula 1 (1988, 1990 e 1991) e venceu 41 Grandes Prêmios ao longo da carreira. Em 2023, ele já havia sido declarado Patrono do Esporte Brasileiro. 

Senna morreu tragicamente em um acidente no 1º de maio de 1994, aos 34 anos, durante o Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, na Itália.

 

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