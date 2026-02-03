Raphael Veiga deixa o Palmeiras com coleção de títulos e status de ídolo apesar de declínio - Divulgação

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Raphael Veiga não jogará mais pelo Palmeiras na sequência da temporada. O meia de 30 anos foi anunciado pelo América, do México, cedido por empréstimo de um ano.

Veiga marcou seu nome na história do clube alviverde nas últimas sete temporadas. Ao todo, ele disputou 384 partidas e anotou 109 gols, se colocando no posto de maior artilheiro do time no século.

O meia foi contratado pelo Palmeiras em 2017, junto ao Coritiba, equipe que o revelou. Na época, quem acertou a sua chegada foi o executivo de futebol Alexandre Mattos, hoje no Santos.

No ano seguinte, Veiga foi emprestado ao Athletico-PR, onde teve uma temporada de destaque. Ele contribuiu com nove gols e oito assistências no título da Copa Sul-Americana de 2018.

ANOS DE DESTAQUE E MUITOS TÍTULOS PELO PALMEIRAS

No retorno do empréstimo, Raphael Veiga não obteve tanto espaço entre os titulares sob o comando de Felipão, Mano Menezes e Vanderlei Luxemburgo. Porém, depois da chegada de Abel Ferreira, o jogador começou a deslanchar no time paulista.

Pouco tempo depois do início da trajetória do técnico português, Veiga foi titular nas finais da Libertadores, contra o Santos, e da Copa do Brasil, diante do Grêmio. Frente aos gaúchos, inclusive, ele anotou duas assistências que ajudaram no título do Palmeiras.

Em 2021, o meia marcou 18 gols na temporada, balançando as redes na decisão da Libertadores, diante do Flamengo. Na sequência, Veiga anotou 19 tentos em 2022 e alcançou a marca de 34 participações diretas a gol no ano seguinte.

Considerado ídolo da torcida palmeirense, Raphael Veiga conquistou um total de 11 títulos: duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa Rei e quatro Estaduais.

Diferentemente de temporadas anteriores, Raphael Veiga teve um declínio em 2025, muito impactado por lesões. Ele finalizou o ano com sete gols marcados, sua pior marca desde 2019.

EMPRÉSTIMO AO AMÉRICA

Após uma temporada abaixo do seu padrão com a camisa alviverde, Raphael Veiga optou por deixar a equipe rumo ao futebol mexicano, sua primeira experiência no exterior.

Depois do período de um ano de empréstimo, o América terá a opção de comprar o atleta em definitivo por um valor definido no contrato a partir de metas traçadas. Ele tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2028.

Segundo apurou o Estadão, Veiga acredita que uma mudança de rumo seja positivo para a sua carreira neste momento. Ele considera a liga mexicana competitiva e vê no América a chance de recuperar o seu bom futebol.