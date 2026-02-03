Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Raphael Veiga deixa o Palmeiras com coleção de títulos e status de ídolo apesar de declínio

Ao todo, ele disputou 384 partidas e anotou 109 gols

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

03/02/2026 - 23h00
Raphael Veiga não jogará mais pelo Palmeiras na sequência da temporada. O meia de 30 anos foi anunciado pelo América, do México, cedido por empréstimo de um ano.

Veiga marcou seu nome na história do clube alviverde nas últimas sete temporadas. Ao todo, ele disputou 384 partidas e anotou 109 gols, se colocando no posto de maior artilheiro do time no século.

O meia foi contratado pelo Palmeiras em 2017, junto ao Coritiba, equipe que o revelou. Na época, quem acertou a sua chegada foi o executivo de futebol Alexandre Mattos, hoje no Santos.

No ano seguinte, Veiga foi emprestado ao Athletico-PR, onde teve uma temporada de destaque. Ele contribuiu com nove gols e oito assistências no título da Copa Sul-Americana de 2018.

ANOS DE DESTAQUE E MUITOS TÍTULOS PELO PALMEIRAS

No retorno do empréstimo, Raphael Veiga não obteve tanto espaço entre os titulares sob o comando de Felipão, Mano Menezes e Vanderlei Luxemburgo. Porém, depois da chegada de Abel Ferreira, o jogador começou a deslanchar no time paulista.

Pouco tempo depois do início da trajetória do técnico português, Veiga foi titular nas finais da Libertadores, contra o Santos, e da Copa do Brasil, diante do Grêmio. Frente aos gaúchos, inclusive, ele anotou duas assistências que ajudaram no título do Palmeiras.

Em 2021, o meia marcou 18 gols na temporada, balançando as redes na decisão da Libertadores, diante do Flamengo. Na sequência, Veiga anotou 19 tentos em 2022 e alcançou a marca de 34 participações diretas a gol no ano seguinte.

Considerado ídolo da torcida palmeirense, Raphael Veiga conquistou um total de 11 títulos: duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa Rei e quatro Estaduais.

Diferentemente de temporadas anteriores, Raphael Veiga teve um declínio em 2025, muito impactado por lesões. Ele finalizou o ano com sete gols marcados, sua pior marca desde 2019.

EMPRÉSTIMO AO AMÉRICA

Após uma temporada abaixo do seu padrão com a camisa alviverde, Raphael Veiga optou por deixar a equipe rumo ao futebol mexicano, sua primeira experiência no exterior.

Depois do período de um ano de empréstimo, o América terá a opção de comprar o atleta em definitivo por um valor definido no contrato a partir de metas traçadas. Ele tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2028.

Segundo apurou o Estadão, Veiga acredita que uma mudança de rumo seja positivo para a sua carreira neste momento. Ele considera a liga mexicana competitiva e vê no América a chance de recuperar o seu bom futebol.

Esportes

Ex-seleção brasileira detona Vini Júnior: 'Atleta limitado, não é um cara decisivo'

Vinicius Júnior foi eleito o melhor do mundo pela Fifa na temporada de 2024

02/02/2026 23h00

Reprodução

O ex-jogador Giovanni deu uma opinião polêmica sobre Vinicius Júnior. O ex-meia do Santos, Barcelona e seleção brasileira afirmou que o atleta do Real Madrid é um jogador "normal".

Vinicius Júnior foi eleito o melhor do mundo pela Fifa na temporada de 2024. Para Giovanni, porém, o atacante do Real Madrid não é um "jogador decisivo".

"(Um jogador) Normal. No Real ele tem uma outra importância. É um atleta limitado. É mais drible em velocidade. Só. Se você colocar um cara forte e rápido com ele, para mim, ele não vai fazer nada", disse Giovanni, em entrevista ao programa Benja Me Mucho, do jornalista Benjamin Bach, no YouTube.

O ex-meia ainda criticou a atual safra de jogadores da seleção brasileira. "(Vinicius Jr.) Vai passar algumas jogadas, sim. Mas ele não é um cara decisivo. Hoje na seleção nós não temos caras decisivos. Sabem jogar, com a bola no pé, mas não tem um cara como nós tínhamos, como Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Romário, Ronaldo... não tem", completou.

No último domingo, 1, Vinicius Júnior foi um dos destaques da vitória do Real Madrid por 2 a 1 sobre o Rayo Vallecano, pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro anotou um golaço no primeiro tempo do jogo.

Giovanni foi revelado no futebol paraense e ganhou projeção nacional com a camisa do Santos. Na Europa, se destacou por Barcelona e Olympiacos, recebendo o apelido de "Messias". Ele disputou a Copa do Mundo de 1998.

Esportes

Quem é Eduardo da Cruz, árbitro assistente sul-mato-grossense contratado pela CBF

Com carreira consolidada nacionalmente, foi incluído no quadro de aspirantes da Fifa em 2015

02/02/2026 18h15

Foto: Divulgação

O árbitro-assistente Eduardo Gonçalves da Cruz, de Campo Grande, de 43 anos passou a integrar o seleto grupo dos 72 profissionais contratados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no novo programa de profissionalização da arbitragem brasileira.

Com carreira consolidada nacinalmente, foi incluído no quadro de aspirantes da Fifa em 2015, quando tinha 33 anos, tornando-se o primeiro assistente de Mato Grosso do Sul a alcançar tal patamar.

Parte do quadro da CBF desde 2009, construiu carreira marcada por regularidade e bom desempenho técnico. Ao longo de 2025, participou de 34 partidas oficiais, mantendo médias que o credenciaram à nova política de contratação da entidade.

Natural de Campo Grande, é formado em engenharia civil e elétrica e conciliou a carreira acadêmica com a atuação nos gramados.

Em 2015, mesmo ano em que passou a integrar o quadro de aspirantes da Fifa, foi eleito pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) como o melhor assistente da temporada.

A lista divulgada pela CBF na última semana reúne 20 árbitros centrais, 40 assistentes e 12 árbitros de vídeo (VAR).

A escolha levou em consideração critérios técnicos rigorosos, como avaliações de desempenho nas temporadas 2024 e 2025, além da certificação FIFA. O modelo adotado é baseado em quatro pilares: treinamento técnico, saúde e performance, tecnologia e governança/estrutura.

Os profissionais contratados passarão por avaliações constantes, com possibilidade de rebaixamento ao final de cada temporada, abrindo espaço para novos destaques. Para viabilizar o projeto, a CBF prevê investimento de cerca de R$ 195 milhões no biênio 2026/2027.

