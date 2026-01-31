Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

ESPORTES

Raphael Veiga se despede da torcida no CT e encaminha saída do Palmeiras

O jogador está em negociações avançadas para defender o América, do México

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

31/01/2026 - 19h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Na porta do CT, torcedores entoaram o tradicional "olé, olé, olá, Veiga, Veiga". O ídolo retribuiu o carinho com abraços e autógrafos antes de deixar o local.

A transferência deve acontecer por empréstimo de um ano, com opção de compra ao fim do vínculo. Enquanto acerta os últimos detalhes da viagem ao México, o jogador foi liberado das atividades e não participou do treino da equipe, que se prepara para enfrentar o Botafogo-SP pela sexta rodada do Campeonato Paulista, no domingo.

"Raphael Veiga esteve na Academia de Futebol, mas não participou do treino, pois foi liberado para acertar detalhes de sua transferência por empréstimo para outro clube", informou o Palmeiras, em nota.

Veiga deixa o clube como um dos principais nomes do século, com 109 gols marcados e 57 no Allianz Parque, liderando o ranking de artilheiros do estádio. O meio-campista também está entre os dez jogadores mais vencedores da história do Palmeiras, com 11 títulos, incluindo duas Libertadores e dois Campeonatos Brasileiros.

 

Esportes

Vasco apresenta o colombiano Hinestroza e oficializa a contratação de Brenner

Os dois chegam para reforçar o setor ofensivo do técnico Fernando Diniz visando a temporada 2026

28/01/2026 23h00

Compartilhar
O colombiano Marino Hinestroza, à esquerda, e Brenner, à direita

O colombiano Marino Hinestroza, à esquerda, e Brenner, à direita Montagem

Continue Lendo...

O dia foi de novidades para a torcida do Vasco. A diretoria do clube carioca atuou em duas frentes nesta quarta-feira. Primeiro apresentou o colombiano Marino Hinestroza e, na sequência, oficializou a chegada de Brenner. Os dois chegam para reforçar o setor ofensivo do técnico Fernando Diniz visando a temporada 2026.

Hinestroza concedeu a sua primeira entrevista coletiva e vai ter a missão de substituir Rayan, destaque da equipe e negociado recentemente com o Bournemouth, da Inglaterra.

Atacante de personalidade forte e que tem na velocidade o seu ponto de excelência, ele espera reeditar as boas atuações dos tempos do Atlético Nacional. "Não tenho que mudar nada. Se eu mudar, deixo de fazer o que me trouxe até aqui. Vou melhorar e isso é dentro de campo. Vou continuar fazendo o que me trouxe até aqui", afirmou o atleta.

Hinestroza assinou vínculo até dezembro de 2029. A transação que possibilitou a sua chegada (o clube adquiriu 80% dos seus direitos econômicos) gira em torno de

US$ 5 milhões (algo em torno de 30 milhões).

No embalo da vinda do atacante colombiano, o Vasco anunciou também a contratação do avante Brenner. O jogador de 26 anos aparece como o quarto reforço da temporada e estava na Udinese.

Brenner já realizou exames médicos e também assinou por quatro temporadas. No processo que envolveu a sua contratação, o atleta teve uma conversa direta com Fernando Diniz, que o convenceu a voltar ao futebol brasileiro.

Em meio ao dia cheio de novidades, o time carioca finaliza a sua preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo acontece nesta quinta-feira, fora de casa, diante do Mirassol.

Esportes

Clubes de MS conhecem adversários na Copa do Brasil; veja confrontos

Pantanal e Ivinhema estreiam na primeira fase, já o Operário compõe o certame apenas na ronda seguinte

28/01/2026 15h15

Compartilhar

Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Em sorteio realizado nesta quarta-feira (28), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ivinhema, Pantanal e Operário conheceram seus adversários na 1ª e 2ª fase da Copa do Brasil deste ano. 

Na primeira fase, disputada em jogo único nos dias 18 e 19 de fevereiro, o Pantanal, que erdou a vaga via campeonato estadual, estreia fora de casa contra o Ji-Paraná (RO), enquanto o Ivinhema, vice-campeão, jogará em casa diante do Independente (AP). Os duelos são eliminatórios e não preveem vantagem do empate para o visitante.

Atual bicampeão Sul-Mato-Grossense, o Operário entra diretamente na segunda fase da Copa do Brasil e terá compromisso fora de casa contra o ASA (AL), também em partida única. As datas previstas para os confrontos da segunda fase são 25 e 26 de fevereiro e 4 e 5 de março.

Caso avance à fase seguinte, o Pantanal enfrentará o Ypiranga (RS) como visitante, enquanto o Ivinhema, se confirmar a classificação, terá o mando de campo diante do Volta Redonda (RJ).

Cabe destacar que os clubes da Série A ingressam diretamente na quinta fase, enquanto campeões de copas regionais, além dos vencedores das Séries C e D, a partir da 3ª fase. Confira os confrontos: 

Confrontos da 1ª fase:

  • Ji-Paraná-RO x Pantanal
  • Ivinhema-MS x Independente-AP
  • Baré-RR x Madureira
  • Gama-DF x Monte Roraima
  • Galvez-AC x Guaporé-RO
  • Vasco-AC x Velo Clube-SP
  • Araguaína-RO x Primavera-SP
  • Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva Ferroviária-ES
  • Betim-MG x Piauí
  • América de Propriá-SE x Tirol-CE
  • Santa Catarina x IAPE-MA
  • Porto-BA x Serra Branca-PB
  • Maguary-PE x Laguna-RN
  • Primavera-MT x Bragantino-PA

 

Confrontos da segunda fase da Copa do Brasil

  • Ivenhema ou Independente-AP x Volta Redonda
  • Ypiranga-RS x Ji-Paraná-RO ou Pantanal
  • ASA-AL x Operário
  • América-MG x América-SE ou Tirol-CE
  • América-RN x Grêmio Sampaio-RR
  • Anápolis-GO x Cianorte-PR
  • Sampaio Corrêa-RJ ou Desportiva-ES x Sport
  • Rio Branco-ES x Athletic-MG
  • Manauara-AM x Itabaiana-SE
  • Fortaleza x Maguary-PE ou Laguna-RN
  • Castanhal-PA x Guarani-SP
  • Nova Iguaçu-RJ x Lagarto-SE
  • Ceilândia-DF x Jacuipense-BA
  • Santa Catarina ou IAPE-MA x Cuiabá
  • Novorizontino x Nacional-AM
  • Mixto-MT x Botafogo-PB
  • São Luiz-RS x Maranhão
  • Ceará x Araguaína-TO ou Primavera-SP
  • Joinville-SC x CSA-AL
  • São Bernardo-SP x Atlético-BA
  • Vasco-AC ou Velo Clube-SP x Vila Nova-GO
  • Tombense-MG x Oratório-AP
  • Caxias-RS x Guarani de Bagé-RS
  • Operário VG-MT x Gazin Porto Velho-RO
  • Atlético-GO x Primavera-MT ou Bragantino-PA
  • Retrô-PE x Uberlândia-MG
  • Boavista-RJ x Maringá-PR
  • Trem-AP x Fluminense-PI
  • Gama-DF ou Monte Roraima x Goiás
  • Baré-RR ou Madureira-RJ x ABC-RN
  • Águia de Marabá-PA x Independência-AC
  • Tuna Luso-PA x Tocantinópolis-TO
  • Juventude x Galvez-AC ou Guaporé-RO
  • Londrina-PR x Penedense-AL
  • Capital-TO x Manaus
  • Juazeirense-BA x Capital-DF
  • Betim-MG ou Piauí-PI x Operário-PR
  • Imperatriz-MA x Amazonas
  • Figueirense x Azuris-PR
  • Santa Cruz-PE x Sousa-PB
  • CRB x Porto-BA ou Serra Branca-PB
  • Avaí x Porto Vitória-ES
  • Portuguesa-SP x Altos-PI
  • Portuguesa-RJ x Maracanã-CE

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2966, quinta-feira (29/01): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2966, quinta-feira (29/01): veja o rateio

2

Resultado da Quina de ontem, concurso 6940, quinta-feira (29/01): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6940, quinta-feira (29/01): veja o rateio

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6941, sexta-feira (30/01)
Economia

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6941, sexta-feira (30/01)

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3600, quinta-feira (29/01): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3600, quinta-feira (29/01): veja o rateio

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3601, sexta-feira (30/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3601, sexta-feira (30/01)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
Cobrança judicial e Execução
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Cobrança judicial e Execução
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 23/01/2026

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?
Exclusivo para Assinantes

/ 22/01/2026

Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?